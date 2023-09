Dijimos una semana atrás que, si sobre alguien recaían las objeciones, antes y después del estreno de The Continental, la miniserie precuela de la exitosa saga cinematográfica “John Wick”, ese era Mel Gibson. El actor estadounidense de 67 años fue elegido para representar a Cormac O’Connor, el manager del citado hotel en la Nueva York de los oscuros años setentas.

Las críticas hacia Gibson no tenían que ver mucho con su pasado artístico, porque es ahí donde conserva su real ‘palmarés’. En realidad, sobre él se señala que en el último tiempo ha venido en línea descendiente, tomando papeles anodinos que no solo no le exigen, sino que además son a veces razón fundamental de que la película (o serie) involucrada fracase en taquilla.

Pese a esto, en el primer episodio de “El Continental. Del mundo de John Wick”, la interpretación de Gibson como Cormac cumplió. Aunque poco exigido por un guion que priorizó la presentación de los (muchos) personajes detrás de esta precuela, el manager del emblemático negocio de hospedaje resultó ciertamente convincente. Tocaba, pues, esperar al siguiente capítulo.

El último viernes fue estrenado el segundo episodio de The Continental. Ya tenemos claro que estamos frente a la historia de cómo Winston (varias décadas atrás) se hace con el puesto de Cormac. En dicho propósito, los encargados del casting optaron por colocar a Colin Woodell interpretando al aspirante a manager. A su turno, los guionistas decidieron rodearlo por un drama, digamos, sanguíneo: su hermano Frankie/Ben Robson (con el que los une una historia de rechazo hacia Cormac) acaba de asaltar al personaje interpretado por Gibson y, por ende, su cabeza comenzó a tener precio.

Aunque Cormac logró abatir a Frankie, no se salió con la suya. La prensa para imprimir monedas cuyo uso resulta exclusivo en El Continental ha sido cambiada a último momento. En ese sentido, el manager se encuentra en serios problemas. Aquí aparece el personaje de la Adjudicadora (Katie McGrath), quien rápidamente se acerca al hotel neoyorquino para recordarle al manager que tiene un plazo de tres días para recuperar el preciado objeto sino algo muy malo puede pasarle.

En esta línea, The Continental desarrolla dos caminos paralelos. En el primero, Cormac está urgido por encontrar el objeto que le robaron días atrás. Mientras que, en el segundo, es Winston quien busca cobrarse la venganza por la muerte de su hermano. Ambos caminos, notoriamente, tienen a Frankie en el centro de todo.

Cormac hablando con la Adjudicadoras. / Katalin Vermes

Pero antes de hablar específicamente sobre Mel Gibson y su labor como Cormac, resulta imposible obviar la serie de micro historias que The Continental va arrojando conforme avanzan los minutos. La primera bien podría ser la que protagonizan la detective KD (Mishel Prada) y su amante, el superior Mayhew (Jeremy Bobb). Ya fuera de una habitación, ella va a una velocidad mayor que él. Aquí toca resaltar el rol de KD, una especie de espíritu justiciero (y solitario) que avanza en una ciudad sin autoridad. Su gran objetivo es conocer a ciencia cierta la historia detrás de Frankie. Y no parece dispuesta a cesar en dicho propósito así su jefe Mayhew intente impedirlo.

Un segundo escenario puede ser el que integran Miles y Lou, dos traficantes de la Nueva York setentera que, de la noche a la mañana, reciben la propuesta de encabezar un ‘comando’ para tomar El Continental. Aunque son conscientes de que la misión es suicida, algo muy dentro de sí los motiva a aceptar la propuesta de Winston, un adulto que no sabe acertar un puño, pero que conoce exactamente la manera de persuadir al más completo desconocido que tenga al frente. Pasa cuando, por ejemplo, intenta convencer a Mazie (una especie de Pre- Bowery King) de que la ayude a ir contra Cormac.

Si a Winston le sumamos a Miles (Hubert Point-Du Jour) y a Lou (Jessica Allain), ¿por qué no agregarle a Yen (Nhung Kate)? La viuda de Frankie, en realidad, enfrenta su propio duelo, el cual la motiva a seguir dos propósitos. El primero es ir en busca de algo presuntamente vinculado a su ex pareja. Aquí ocurrirá tal vez el momento más insostenible del episodio dos. Mientras ella va escudriñando en cajones empolvados, la musicalización se decanta por una interminable versión de “Without You” a cargo de Harry Nilson. Superado este despliegue de cursilería, la asiática descubre que la están siguiendo.

Su segundo objetivo es, por supuesto, presionar al propio Winston, indirectamente ‘culpable’ de la muerte de Frankie. El personaje interpretado por Nhung Kate confirma que en lo que va de la serie no hay posibilidad de objeciones en torno a las coreografías usadas en las luchas. Ella somete no solo a los integrantes del comando que lidera Winston, sino a él mismo. Aunque este último –como lo dijo el propio Colin Woodell—debe destacar por sus ideas y no por sus técnicas de pelea.

El violonchelo cometió el error de abrirle la cabeza a Charon y lo pagó caro. / Katalin Vermes

El soundtrack elegido para The Continental es arriesgado, se aleja muchas veces del ambiente que nos legó la saga John Wick. Aunque si hay errores como el mencionado cuando Yen busca algo sin cesar, también hay notables aciertos, como cuando Lou se enfrenta a varios enemigos y, de pronto, corre una melodía que nos transporta a las viejas historias del detective John Shaft (“Get Up Offa That Thing” de James Brown).

Ni siquiera sometido por completo, Winston pierde la perspectiva: necesita a Yen en su equipo para ‘tomar’ el Continental. Son cuñados, pero fundamentalmente, ambos comparten la misma intención de darle una verdadera lección a Cormac. Y antes de volver a este personaje, toca hablar de los personajes secundarios. Al ‘comando’ de Winston se le suma Jenkins (Ray McKinon), una especie de francotirador más justiciero más mercenario que, cautivado por la propuesta de Miles, e interesado por cobrarse su propia revancha con el manager del hotel en mención, da el sí.

El 'comando' manos a la obra. El objetivo es hacerse del Continental. / Nelly Kiss

Antes de cerrar el comentario centrándonos en Winston y Cormac, toca decir que estamos ante una mini serie que busca su camino propio más allá de la saga “John Wick” y del legado de su protagonista Keanu Reeves. Se percibe una preocupación por explotar mucho más los dramas, por dotar a la historia de personajes con doble dimensión. En “El Continental” todos parecen tener un pasado que los persigue. Tal vez sus elementos son muy desordenados. La musicalización a ratos trastabilla en su intento por decirnos algo más. Con la escenografía ocurre todo lo contrario, y se nos presenta sin imperfecciones.

En el tramo final de esta nota, el comentario se centrará en Winston y Cormac. La mini serie se ha decantado por el intento del primero por tomar el Continental (“necesito todas las armas que sean posibles”) y del segundo por encontrar la prensa de monedas. Aunque lo primero parece ser más importante, lo cierto es que lo segundo termina ganando más peso. Mel Gibson interpreta a un manager casi desquiciado que, al enterarse de que el violonchelo del Continental ha intentado convencer a Charon (Ayomide Adegun) de que se vaya y “amplíe sus horizontes”, pierde la razón y lo masacra valiéndose solo de un bastón. Todo dentro de su oficina principal (quebrando asimismo las reglas del hotel). La escena resulta tan violenta que impacta de principio a fin. Todos sabemos al ver al músico que su destino es la muerte, pero ninguno espera cada uno de los movimientos que Cormac ejecutará a continuación.

En este punto, los dos minutos que ha tomado la escena de la masacre son ampliamente superiores a los cálculos y ensayos mentales que Winston ha hecho desde que mataron a su hermano. “The Continental” es la historia de cómo este último se hace del poder del hotel, pero para llegar a esto las cosas no serán nada fáciles. Y solo nos queda esperar al tercer y último episodio para comprobarlo.