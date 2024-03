La película “The Iron Claw” (”Garra de hierro”) se alza como una epopeya emocional que va más allá de la lucha libre para sumergirse en las profundidades de una tragedia familiar. El director Sean Durkin nos guía a través de los hilos de la vida de los hermanos Von Erich, destacando actuaciones que trascienden la pantalla y nos sumergen en un torbellino de emociones.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Garra de Hierro”, que se estrena en cines nacionales este jueves 7 de marzo, y esta es nuestra opinión.

La tragedia del sueño perdido

En el cuadrilátero, las intensas actuaciones de Zac Efron, Jeremy Allen White y Harris Dickinson nos llevan a un mundo de golpes, esfuerzo y adrenalina. Pero la verdadera tragedia se revela fuera del ring, donde la familia Von Erich se ve atrapada en un sueño impuesto por un patriarca dominante. La emotividad de la historia surge de la lucha contra la imposición de un destino que ahoga la libertad personal y desencadena consecuencias desgarradoras.

Actuaciones transformadoras

Zac Efron asume un papel que va más allá de sus raíces en “High School Musical”, entrega una actuación visceral como Kevin Von Erich, el protector de la familia. Jeremy Allen White y Harris Dickinson dan vida a los hermanos que, a pesar de sus diferencias, comparten un lazo indestructible. Estas actuaciones transformadoras capturan la angustia, la rebeldía y el amor fraternal, resonando en el corazón del espectador.

Aquí vemos a toda la familia Von Eirich reunida celebrando una victoria. (Foto: A24)

La cámara que revela el alma

La dirección de Sean Durkin utiliza la cinematografía de Mátyás Erdély para llevarnos desde la espectacularidad del ring hasta la frialdad objetiva de la cámara general. Cada plano nos sumerge en el alma de los personajes, revelando ansias de rebelión, inseguridades y la lucha por la verdadera expresión emocional. La emotividad no se limita a los golpes, sino que se encuentra en lo más profundo del ser.

La maldición de la masculinidad tóxica

La tragedia de los Von Erich no solo radica en las pérdidas prematuras, sino en la imposición de una masculinidad tóxica por parte de Fritz Von Erich. La película, con sus actuaciones conmovedoras, critica la autoridad patriarcal que debilita la unidad familiar y niega la expresión auténtica de las emociones. La lucha, en este caso, va más allá del ring y se convierte en una batalla por la libertad personal.

La importancia de la salud mental

En un paradigma plagado de dolor, Kevin Von Eirich sale adelante aún cuan oscuro se le puso el camino. No solamente tuvo que forzarse a salir demostrando una fortaleza increíble, si no que lo hizo de la manera más fuerte posible, enfrentando a sus demonios por el amor de su familia, la cual si bien no reemplaza el dolor de haber perdido a sus seres queridos, hace que la tristeza sea más llevable. La vida le da una nueva chance para avanzar con un claro mensaje sobre la necesidad de pedir ayuda profesional siempre que uno necesite.

La cautivadora inmersión en el pasado

“The Iron Claw” no solo ofrece actuaciones impresionantes, sino que también nos sumerge en el Texas de finales de los años setenta, gracias a la maestría de Durkin y Erdély. La emotividad de la historia se complementa con la atmósfera nostálgica creada por la fotografía y la música de la época, transportando al espectador a un viaje lleno de Rock y camaradería.

En sus más de 130 minutos, “The Iron Claw” se erige como un monumento a la emotividad, con actuaciones que trascienden la pantalla y una narrativa que va más allá de la lucha libre. Una tragedia que conmueve, una historia que perdura y un recordatorio de la verdadera fuerza de la familia Von Erich.

Pd, si eres fan de la lucha libre, habrán algunos cameos que seguramente te emocionarán.

