Si algo ha afectado el grado de atención que solía generar el reality The Kardashians con el paso de las temporadas no es solo que lo que apreciamos en pantalla son situaciones menores y pocos conflictos, sino fundamentalmente el ‘delay’, o retraso entre que se graban los hechos y se emiten las temporadas.

El final de esta tercera temporada del reality que emite Hulu en Estados Unidos y Star Plus en Latinoamérica es una muestra clarísima de ello. El jueves 27 de julio de 2023 se estrenó el décimo y último episodio de la temporada tres, e imágenes veíamos a la familia celebrando la Navidad ¡del año 2022!

Efectivamente, casi estamos en el mes número ocho del año 2023 y recién estamos frente a Kris Jenner preocupada armando las casas de muñecos navideñas para cada uno de sus hijos. Lo chocante de la situación solo se explica por un evidente error en el planeamiento del programa de telerrealidad.

Pero ya dejando de lado este tema, es hora de hablar del final de esta tercera temporada que tuvo –como ya hemos dicho con anterioridad—a la disputa entre Kim Kardashian y Kourtney Kardashian a la ‘carnecita’, el escandalete o el show. Como se recuerda, segunda se molestó rotundamente con la primera porque esta había aceptado dirigir una colección para Dolce & Gabbana siguiendo una temática ‘noventera’.

Para Kourtney, la acción de su hermana fue no solo una afrenta, sino “un robo”. Este cruce de pareceres se alargó durante varios episodios y fue recién pasada la mitad de temporada que pudimos ver a ambas sentadas frente a frente hablando del tema. Felizmente el tema no pasó a mayores.

Retomando lo ocurrido en el episodio 10 de The Kardashians 3, toca decir que la gran sorpresa ha sido la forma en cómo –por primera vez en mucho tiempo—dos personajes casi secundarios toman la iniciativa y se apropian de los titulares de los principales medios digitales especializados en farándula. Se trata de Kendall y Kylie Jenner.

Tal vez por contrato, ambas hermanas son las que menos aparecen y, por correspondencia, menos hablan en cada episodio. Pero en este final de la tercera temporada ambas se despachan con una serie de duras revelaciones sobre su intimidad.

Todo empieza cuando las hermanas acuden a pasear los siete perros raza galgo italiano que tiene Kylie. Y para ello lo hacen con el gran confidente del reality: Scott Disick. El exmodelo tiene un don para escuchar que casi todos en el clan Kardashian Jenner agradecen. Por eso, con dos o tres perros cada uno, caminan por un largo sendero y, entre broma y broma, surge el horror.

Stass, una de las mejores amigas de Kylie Jenner.

Primero, Kylie se queja de que “todos” creen que ella tiene una relación lesbiana con su amiga Stass. La razón. Ambas se han mostrado besándose en distintas ocasiones. Scott echa leña al fuego y culpa a la prensa de esparcir pura mentira. Esto fue solo la semilla que empezó todo. La modelo y madre de dos empieza a recordar sus terribles episodios frente a los paparazzis. Como cuando uno de estos –siendo ella una adolescente todavía—se tiró bajo su carro para fotografiarle su entrepierna. “La foto salió en el Daily Mail y en la leyenda decía: Kylie sin dignidad”.

Lo escalofriante del hecho relatado escala cuando Kendall se suma a la conversación para recordar cómo desde siempre un sector de la prensa y la opinión pública les ha faltado el respeto tan solo porque su hermana Kim surgió a la popularidad tras la revelación de un video íntimo.

Kris Jenner, la guardiana del espíritu navideño en la familia.

Según la modelo –hoy cotizada por las mejores marcas de moda en el planeta—”todos las veían como putas” y parecían estar a la expectativa de que salgan en sus respectivos videos íntimos. Esta denigrante asunción fue atacando la personalidad de Kendall y Kylie, quienes sin embargo han sabido salir adelante frente a actitudes violentas y pensamientos retrógrados.

“Creo que crecimos y somos decentes a pesar de todas las cosas grotescas que hemos experimentado en la vida”, señala en otra parte de la conversación.

“Me sorprende que aún sea normal y feliz después de todo lo que he pasado (…) tener una familia que ha pasado por esto me da respaldo”, opina Kylie más adelante.

Scott escucha atentamente las confesiones de las hermanas, a quienes conoce desde que ellas tenían alrededor de siete años, y apenas agrega sus duras críticas contra los medios ‘amarillistas’.

Ya en otra parte del episodio final de esta tercera temporada, y siguiendo la línea de la sorpresa (porque no están habituadas a tomar protagonismo), Kylie continúa, primero reafirmando que no es lesbiana. Según dice, se besa con su amiga Stass “cada vez que toman alcohol” porque la conoce desde los doce años. Ambas se tienen una confianza inmensa y se han ayudado mutuamente a salir adelante en momentos de dificultad.

Luego de esto, la madre de dos –para ese entonces aún junto al rapero Travis Scott—cuenta con algunos detalles dos cosas que han marcado su vida. Primero, su decisión errónea de operarse los senos a los veinte años de edad. Según ella, fue un error hacer esto antes de quedar embarazada de su primera hija Stormi. “Si tuviera que dar un consejo este sería que se operen tras dar a luz”. La modelo, empresaria e influencer elogia por momentos su figura de primera juventud. Su amiga Stass la escucha atentamente.

Finalmente, Kylie Jenner revela algo de lo que muchos teníamos sospechas: lo arrepentida que está de haberle puesto WOLF (Lobo) a su segundo hijo. La madre de familia atribuye esto a la emoción del momento, pero detalla cómo ha procedido a enmendar su error cambiando el nombre de su hijo por “Air” (Aire). “Nunca pensé que el post-parto me afectara tanto”, se justifica.

Y ya en un menor grado de importancia, el episodio final de esta tercera temporada del reality de Star Plus incluye, primero, los planes de Kourtney Kardashian por continuar sus pininos como diseñadora de modas. También hay la celebración navideña en familia, el debate sobre la existencia o no de Santa Claus (las madres sí creen, los niños no), y, finalmente, el momento aciago: la muerte de la madre de Tristan Thompson: dos veces pareja (infiel) de Khloé Kardashian.

Este abrupto deceso (la señora de poco más de 50 años murió de un paro cardíaco) motivó que Kim, Kris y Khloé viajen a la ciudad de residencia de la difunta para ayudar a Tristan en los preparativos de su velorio y, por si fuera poco, la expareja del basquetbolista le prestó su casa para que viva unos días con su hermano Amari, ahora huérfano de madre y con discapacidad. (Ver la foto abajo)

Así cierra la tercera temporada de The Kardashians con la promesa de una cuarta que estrenará el 28 de septiembre con la promesa de recortar en parte ese delay del que hablamos al inicio de este resumen. Porque carece de sentido seguir de cerca hechos que ocurrieron hace tanto tiempo. Más en un mundo de redes sociales como el actual.