La serie española “Valeria”, basada en las novelas de Elísabet Benavent, regresa a Netflix con una segunda temporada en la que se centra en la independencia de Valeria (Diana Gómez), una escritora amateur que decide lanzar su primer libro, aunque este le haya costado su matrimonio.

Al igual que la primerA temporada, Valeria sigue contando con el apoyo de sus tres amigas: Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott), que a pesar de tener sus propios problemas, siempre están ahí para ella.

En esta temporada, Valeria debe enfrentar las secuencias de sus actos. Adrian (Ibrahim Al Shami) y ella deben pasar por la parte más dolorosa de la separación: firmar el divorcio. Si bien el actor español Ibrahim Al Shami tiene menos protagonismo en esta segunda parte, los pocos momentos en que los aparece muestra una buena química con Diana Gómez, algo que no pasaba en la primera temporada.

Escenas de la segunda temporada de la serie "Valeria". (Foto: Netflix)

Por otra parte, Valeria debe decidir si quiere o no empezar una relación con Victor (Maxi Iglesias), el apuesto empresario que conoció en la primera temporada y con el que vivió una intensa aventura. ¿Puede nacer el amor tras una infidelidad?

En esta segunda temporada, la protagonista tendrá que evaluar si está lista para una nueva relación, ya con su anterior novio/esposo estuvo desde siempre y no ha tenido tiempo para conocerse sin tener una pareja al lado.

Escenas de la segunda temporada de la serie "Valeria". (Foto: Netflix)

Esta ficción, en algún momento fue comparada con la exitosa serie de los noventas “Sex and the city”, ya que había muchas similitudes. Sin embargo, según como se va desarrollando la trama, se observa que no hay parecido alguno salvo que las cuatro protagonistas son mujeres de clase media alta que consideran almas gemelas entre ellas.

En la segunda temporada, nuevamente Valeria. Lola, Carmen y Nerea se encuentran en un torbellino de emociones. Las veremos amar, reír, llorar; todo esto mientras intentan crecer profesionalmente y cómo mejores seres humanos.

Escenas de la segunda temporada de la serie española "Valeria". (Foto: Netflix)

Lo bueno

El estilo y la fotografía de la serie son buenos. La historia al transcurrir en Madrid, va mostrando zonas hermosas de esta ciudad española. La dirección de fotografía logra armonía en la pantalla, que puede ser disfrutada por la audiencia. Es como un pequeño viaje por Madrid a través de las pantallas.

Escenas de la segunda temporada de la serie "Valeria". (Foto: Netflix)

En esta segunda temporada, Valeria deja de sentirse como una impostora. Si bien aún por momentos tiene la sensación de no estar nunca a la altura o no ser lo suficientemente inteligente como las personas creen, Valeria va en busca de su propio camino y toma decisiones difíciles. En esta segunda parte, se empodera más a su personaje.

La amistad en esta ficción es uno de temas principales. Vemos que se cumple la frase “mis amigas son mi inspiración y no competencia”. A su manera, cada una apoya a la otra y busca que esté bien. “Ustedes son mi mejor historia de amor”, se le escucha decir a la protagonista.

Escenas de la segunda temporada de la serie "Valeria". (Foto: Netflix)

La serie no es quizás la más lograda de Netflix, pero hay una escena de un minuto en el quinto episodio que ha hecho que la segunda temporada sea mejor que la primera. Aún y con sus mil defectos y contradicciones, esta ficción intenta mostrar que aunque el movimiento feminista haya crecido y existan más leyes que buscan la igualdad y la protección de las mujeres, aun existen varios peligros para nosotras.

Escenas de la segunda temporada de la serie "Valeria". (Foto: Netflix)

Lo malo

Esta temporada sigue sin despegar ni convencer. Las actuaciones siguen siendo regulares y la historia tampoco tiene grandes avances. Por momentos, la trama se vuelve muy superficial, los problemas de sus amigas radican en el dinero, en cuán grande quieren que sea su piso o cuánto deben ganar para vivir sin roomies. Exponen un Madrid de clase media-alta y que es mejor ir en taxi y no en bus, como una metáfora del éxito profesional.

Escenas de la segunda temporada de la serie "Valeria". (Foto: Netflix)

Las escenas de sexo están en cada episodio e intentando ocultar la falta de un buen guión. Por momentos se vuelve algo innecesario. Se nota que es para cubrir carencias de esta serie, que no llega a ser un drama y no tiene suficiente momentos hilarantes para que sea una comedia.

No hay mucho avance en las historias de las amigas de Valeria ni en la protagonista. En esta temporada, la historia más interesante se convierte la de Víctor, cuyos conflictos y motivaciones se comienzan a desarrollar prácticamente desde cero.

Escenas de la segunda temporada de la serie "Valeria". (Foto: Netflix)

Veredicto

Esta ficción se vende como una serie picante y novedosa pero es un refrito. No hay nada que ya no hayamos visto en series que tienen como protagonistas a mujeres. No logra gustar del todo. En caso alguien quiera darle una oportunidad es bajo su propia responsabilidad, pues los pocos diálogos buenos no son suficientes para ver dos temporadas llenas de clichés cuando existen muchas series más en Netflix.

Escenas de la segunda temporada de la serie española "Valeria". (Foto: Netflix)

LA FICHA:

Sinopsis: Valeria es una escritora en crisis, tanto en lo que respecta a sus novelas como a su esposo. Por suerte, las tres mejores amigas de Valeria —Carmen, Lola y Nerea— la apoyan en sus aventuras mientras viven sus propias peripecias. Y es que las cuatro están inmersas en un torbellino de emociones: el amor, la amistad, los celos, la infidelidad, las dudas, el desamor, los secretos, el trabajo, las preocupaciones, la alegría y los sueños de futuro.

Número de temporadas: 2

Capítulos: 8

Género: drama, series españolas

Elenco: Diana Gómez, Maxi Iglesias, Silma López, Ibrahim Al Shami J, Teresa Riott, Paula Malia.

Clasificación: 16+

Año: 2021

Series similares: Sex and The City, Girls

Calificación del autor: ★★

