Salma Hayek se convirtió en el éxito mexicano en Hollywood cuando produjo y actuó como protagonista en la película “Frida” en 2002. Pero no es solo el talento de la actriz que ha sido galardonada a los premios internacionales más importantes y hoy protagoniza la cinta de Marvel “Eternals”, sino también su carisma y la empatía que el público, sobre todo el mexicano, tiene con ella. En cada entrevista, no desaprovecha la oportunidad para hablar de su México querido y rescatar el trabajo duro que hubo detrás de su carrera.

En esta nota, hacemos un repaso por cinco momentos en los que Salma Hayek emocionó al público, a propósito de una entrevista de “Despierta América” en la que ella rompe en llanto al narrar lo que sintió cuando utilizó el traje del personaje Ajak, un superhéroe de los “Eternals” que es representado como una mujer en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La presidenta ejecutiva de la producción física de Marvel Studios, Victoria Alonso, comentó al medio latino que Salma Hayek había tenido una conexión importante cuando se puso el traje de Ajak antes del rodaje. Esto fue lo que dijo la actriz en respuesta: “Yo estaba nerviosa, porque tengo claustrofobia. Necesito respirar, me lo quiero quitar todo. Y me daba mucho miedo el traje, porque no quería que me corrieran, no sabía si iba a aguantar así, con eso apretado. Cuando me lo puse, me solté a llorar”.

“Y me pregunté qué estaba pasando aquí. Vi mi cara morena en el traje de superhéroe, y vi tu cara (al periodista), mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas. De la Virgen de Guadalupe. No, fue una cosa… Y me di cuenta que se había abierto una puerta, donde yo no entraba sola, sino dentro de ese traje. Todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento”, agregó Hayek.

A continuación, recordamos las palabras de Salma Hayek en entrevistas promocionales de diferentes películas.

SALMA HAYEK SE CONMUEVE

En el programa “Venga la alegría”, Hayek llegó al set de televisión y no aguantó las lágrimas al ver el recibimiento de los danzantes típicos mexicanos, pues la actriz reside en Los Ángeles por trabajo y va seguido a París para visitar la ciudad de su esposo, por lo que México es un país que está en su agenda solo cada cierto tiempo.

“Yo cada vez que vengo… todo el mundo me habla: ‘está horrible el país’. Pero me encuentro siempre, aunque venga corriendo por trabajo, muchas personas que tienen esa nobleza del mexicano. Porque puedes hablar mucho de la corrupción, pero hay tanta bondad que es nata del mexicano y siempre me toca vivirla. Y de eso no se habla tanto. Me acuerdo de esas personas cuando no estoy aquí”, comentó la actriz.

UNA AMISTAD CON ANTONIO BANDERAS

La actriz mexicana y el actor español, Salma Hayek y Antonio Banderas, protagonizaron “Desesperado” (1995) y “El gato con botas” con sus voces (2011), en la escena cinematográfica y fuera de ella, tienen mucha química. No es una mentira. En la primera película donde actuaron, ella rompió nuevamente en llanto cuando tocó filmar una escena de sexo en la que ella no se quería sacar la toalla, narra el diario ABC de España.

En una entrevista, ella cuenta lo emocionada que estaba de conocer al actor, ya que era muy conocido en Hollywood, pero cuando ya empezó a trabajar con él, se dio cuenta que era “la persona más generosa”. Una anécdota que tienen juntos es cuando Banderas le regala unos monos actores que ella quería quedarse después del rodaje, pero no podía costear la compra de los animales en ese momento.

SU INSPIRACIÓN SON LOS MEXICANOS

Salma Hayek produjo “Monarca”, una serie que adquirió Netflix y se estrenó en la plataforma en 2019. En una entrevista con el periodista Javier Posa, ella cuenta que no actúa en el 99% de las películas que produce, por ejemplo, en el caso de esta producción mexicana, que no fue aceptada como proyecto en Estados Unidos y sí por la marca de streaming, su mayor objetivo era generar más exposición para sus colegas latinos.

“Me inspira mucho el talento. Yo sé luchar y me las arreglo, y aquí seguimos. Pero me da muchísima inspiración tener la posibilidad de darle la oportunidad a los demás. No sabes cómo me emociona. Siempre hemos pensado en generar trabajo para los latinos y yo también para las mujeres”, admitió Hayek.

QUÉ NOS ENSEÑA SALMA HAYEK

En una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, Salma Hayek habla del precio de ser una de las latinas más aclamadas en Hollywood, en una época donde Eiza González y Sofía Vergara todavía no estaban a la altura de esa fama en la industria estadounidense. Y aunque reconoce que ha tenido que ceder muchas veces ante las negociaciones en su trabajo, también asegura que “si en la trayectoria de una carrera, tienes que hacer algo en donde pierdes quién eres tú, tu esencia, entonces no llegas al objetivo, si no llega otra persona, que quien sabe quien sea”.

SALMA HAYEK CRITICA LA CRÍTICA

Frida Kahlo, la artista mexicana más representativa de México, tuvo su película en idioma inglés protagonizada por Hayek en 2002. Así como tan aclamada, también fue criticada, algo que la actriz mexicana no toleró de la columnista Guadalupe Loaeza, pues en una entrevista del programa “En Contraste”, Hayek aprovechó la oportunidad para revisar al pie de la letra los errores de la columna que la escritora redactó en el diario Reforma.

También recalcó la esencia del papel más enigmático que tuvo hasta esa fecha. “Para meterte en el personaje, nunca tienes que preguntarte en qué te identificas y en qué no. Con Frida me identifico con el amor por México. Gracias a Dios que no me identifico con la mala salud que tenía ella, o con un marido que me pinta mucho el cuerno”, apuntó Hayek.

