“Mi pobre angelito” es el clásico definitivo de la Navidad. No importa cuántas veces hayas visto la película, siempre es posible que termines enganchado una vez más a la historia del niño que se queda solo en casa por un olvido de sus padres. Aunque Macaulay Culkin es el rostro emblemático de esta saga, tres películas más se crearon después de su partida: “Mi pobre angelito 3″ (1997), “Mi pobre angelito 4″ (2002) y “Mi pobre angelito 5″ (2012). Y, pese a que todas estas continuaciones pasaron sin pena ni gloria, Disney decidió lanzar una sexta cinta, que ya está disponible en su plataforma de streaming.

“Mi pobre y dulce angelito” es el nombre de esta nueva entrega que tiene un punto de partida interesante: no es ni un remake ni una continuación de la trama protagonizada por Kevin McCallister. El elemento en común en el guión es el del niño que se queda en casa solo en Navidad, pero luego hay varios cambios en la premisa: los malos, en realidad, son los buenos, y el pequeño abandonado está más cerca del rol de villano.

Durante la conferencia de prensa de lanzamiento de la película, en la que participó Saltar Intro de “El Comercio”, los miembros del elenco coincidieron en que este cambio en la historia fue lo que más les interesó. Archie Yates, quien asume el rol del ‘angelito’, también compartió este pensamiento y dijo que, si bien es un fanático de la historia original protagonizada por Macaulay Culkin a inicios de los 90, su personaje, Max Mercer, no es ni remotamente parecido.

“He visto las películas de ‘Mi pobre angelito’ religiosamente cada Navidad. Fue sencillo entablar una relación con mi personaje. Pero Max Mercer es totalmente diferente a Kevin McAllister”, explicó el actor de 12 años, que, sin embargo, sí tomó alguno de inspiración de Culkin para su propia versión de la escena del grito.

“Quería que recordara en cierta forma al clásico ‘Ah’ de la película, pero también que fuera original, con sus propias características, porque de eso trata la película. Es el mismo universo, pero una historia distinta”, explicó Yates.

Un ‘cameo’ inesperado

Otro elemento de la saga original que vuelve con otra narrativa a esta historia es ‘Buzz’, el brabucón hermano de Kevin, que, 31 años después, se ha convertido en policía.

Para el joven Yates trabar con Devin Retray en esta nueva entrega de clásico fue gratificante.

“Trabajé con él desde el primer día y es una persona genial. Fue realmente maravilloso trabajar con él. Yo estaba muy nervioso, porque cuando lo vi fue como si viera a un Dios”, dijo el niño sobre el personaje que lo ha acompañado en todas sus Navidades.

Devin Retray, 'Buzz Mccallister', vuelve para "Mi pobre angelito 6'. (Foto: Capital FM)

Lo que sigue

Para Archie Yates “Mi pobre y dulce angelito” es su primer rol protagónico en el cine, aunque en la pantalla grande ya había ganado reconocimiento por su interpretación de Yorkie en la conmovedora “JoJo Rabbit”.

El actor, pese a su juventud, tiene muy claro el camino que quiere seguir en esta industria. “Hasta ahora he hecho muchas comedias, que es mi género favorito. Es lo que usualmente veo. Pero por más que amo mucho la comedia y ser parte de películas hilarantes, me gustaría hacer otras cosas en la actuación y ahora estoy buscando proyectos que me permitan explorar otros géneros como el drama o quizás el horror”, declaró Yates.

Pero no es lo único que el joven artista quiere hacer. “También me gustaría dirigir. Hace poco empecé a escribir un guion para una comedia de acción”, contó el actor, cuyos compañeros de reparto dijeron que, por las capacidades del niño talento, no sería raro que algún día tengan que luchar por un papel en una de sus películas.

