El artista surcoreano Min Yoongi, más conocido como SUGA de la banda de K-pop BTS, acaba de lanzar este viernes 21 de abril su documental “Road to D-DAY”. En este especial de casi hora y media, el cantante revela más detalles sobre la producción de su primer álbum como solista, el cual lleva por título “D-Day”.

El documental dirigido por Park Junsoo llegó a streaming este viernes para el deleite de los fanáticos del idol e integrante de Bangtan. ¿Quieres saber en qué servicio disfrutarlo? A continuación, te lo contamos.

¿Link para ver el documental de SUGA de BTS?

El especial “Road to D-DAY”, protagonizado por el ídolo del K-pop e integrante de BTS, SUGA, está disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ a partir de este viernes 21 de abril para los suscriptores del servicio.

Para acceder al especial, este es el LINK OFICIAL.

Otra opción que tienen los fanáticos del artista para ver este documental es el VOD de la aplicación Weverse. Primero, los usuarios deberán comprar el documental para poder visualizarlo.

¿Qué dice la sinopsis de “Road to D-DAY”?

“SUGA, del grupo de renombre mundial BTS, trabaja en un nuevo álbum. Se embarca en un viaje para encontrar su historia para contar a través de la música, mientras interactúa con artistas de varias ciudades del mundo”, cita la sinopsis oficial compartida por Disney+.

Mira el tráiler de “Road to D-DAY”

Cabe recordar que no es la primera vez que Disney+ apuesta por mostrar el proceso de creación musical de uno de los integrantes de la exitosa banda de K-pop BTS. El pasado 17 de febrero, lanzaron el documental “J-hope in the Box”, que sigue al cantante J-hope en la creación de su primer álbum.

