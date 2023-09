Lo que hemos presenciado en este capítulo ha sido una experiencia verdaderamente épica, una que ha tocado las fibras más sensibles de nuestros corazones como seguidores apasionados de la saga galáctica. Dave Filoni ha hecho que el rostro de todos los que vimos la serie de “Star Wars: Clone Wars” y “Rebels”, tengan la sonrisa más grande en años. Esta es la reseña del mejor capítulo de “Ahsoka”, el episodio 5.

(Alerta de spoilers)

Un Encuentro Anhelado: Maestro y Aprendiz Reunidos

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

El episodio 4 de “Ahsoka” nos dejó con la boca abierta al revelar el emocionante reencuentro de Anakin Skywalker y Ahsoka Tano en el Mundo entre Mundos. Pero el episodio 5 nos lleva más allá de la superficie, profundizando en la relación entre estos dos personajes icónicos. Cuando Anakin saluda a Ahsoka con un afectuoso “chulita”, nuestros corazones se llenan de nostalgia y alegría. Esta es la esencia misma de Anakin que conocimos en The Clone Wars, el maestro cariñoso que siempre trató a Ahsoka con amor y respeto.

El Pasado Regresa: La Importancia del Mundo entre Mundos

El Mundo entre Mundos es un plano místico que conecta todos los momentos del tiempo a través de portales, una manifestación impresionante de la Fuerza. Los seguidores más devotos de “Star Wars” recordarán que ya habíamos visto este lugar en la serie “Rebels”. Además, es fundamental recordar que Anakin Skywalker se redimió al salvar a su hijo Luke y se unió a Obi-Wan y Yoda en la Fuerza. Este episodio nos lleva de vuelta a este lugar místico y nos muestra su poder para influir en el curso del destino.

Un Viaje al Pasado: El Entrenamiento de Ahsoka

La guerra de los clones, uno de los eventos más importantes en la historia de "Star Wars". (Foto: Disney)

“No esperaba verte tan pronto”, le dice Anakin a Ahsoka, y así comienza este emocionante episodio. Vemos a Ahsoka incapaz de creer lo que está experimentando, mientras que Anakin la trata con el cariño de un amigo y mentor, como lo hizo tantas veces en “The Clone Wars”. Y sí, utiliza el apodo cariñoso “chulita”, una referencia emotiva a la serie de animación.

El episodio nos lleva a un pasado lejano, cuando Ahsoka era una joven aprendiz de Anakin. El Mundo entre Mundos le ofrece a Ahsoka una elección significativa: completar su entrenamiento jedi, algo que abandonó hace 10 años en un episodio que sigue siendo un punto doloroso en la historia de la franquicia. En ese episodio de la temporada 5 de “The Clone Wars”, titulado “El Jedi equivocado”, Ahsoka abandonó la Orden Jedi después de ser perseguida y traicionada por la misma debido a un complot en su contra.

El Peso del Título: Jedi Gris

Ahsoka, a lo largo de su viaje, ha sido una “jedi gris” de facto, una Jedi que nunca obtuvo el reconocimiento oficial debido a las circunstancias que la llevaron a dejar la Orden. Sin embargo, su talento y habilidades son superiores a muchos Jedi que conocimos a lo largo de la saga. Ahsoka se enfrenta a la elección de aceptar su verdadera naturaleza como Jedi o renunciar a ese camino debido al miedo de seguir los pasos de su maestro, Anakin, quien finalmente se convirtió en Darth Vader.

La conversación entre Ahsoka y Anakin es intensa y conmovedora, y mientras las imágenes nos muestran la brutalidad y el caos de las Guerras Clon, Ahsoka comparte su profundo trauma: el miedo a seguir el mismo camino que su maestro. “Si soy todo lo que eres tú...”, le dice, y Anakin responde de manera contundente: “No has aprendido nada”.

El Giro Emocional: La Caída de Anakin y la elección de Ahsoka

La última lección de Anakin comienza con una nota luminosa, llena de sabiduría y comprensión. Sin embargo, todo cambia cuando sus últimas palabras desencadenan una transformación impactante. Anakin toma la forma de Darth Vader, la icónica figura Sith que vimos en Mustafar en “La Venganza de los Sith”. Su espada láser se torna roja, su cuerpo y voz alternan entre Anakin y Darth Vader, y ataca violentamente a Ahsoka.

Anakin en el espectro perfecto de lo que es, el emperador Darth Vader. (Foto: Disney)

La escena es desgarradora, pero Ahsoka no cede. Logra desarmar a Anakin, pero en un momento crítico, elige no matarlo. Su decisión, un poderoso “elijo vivir”, marca un punto de inflexión en su relación y su destino. Anakin recupera su forma original, su sonrisa y su tono cariñoso. “Aún no estás perdida”, le dice, en otra referencia conmovedora a Obi-Wan Kenobi durante su enfrentamiento en Mustafar.

La Transformación Final: Ahsoka como Jedi Completa

El episodio culmina con la desaparición de Anakin, marcando el fin de la lección y el cierre de una herida que ha persistido durante una década en la franquicia. Ahsoka ha vivido durante mucho tiempo traumatizada por el miedo a convertirse en lo mismo que su maestro, la pérdida que sufrió y la traición de la Orden Jedi. Pero finalmente, esa herida ha sanado.

La prueba de la culminación de su entrenamiento se refleja de manera hermosa en su apariencia física: las ropas de Ahsoka cambian de un gris apagado a un blanco resplandeciente. Su estado de ánimo mejora notablemente, mostrándose feliz, llena de esperanza, equilibrada y segura. Ahora, más que nunca, parece la Jedi excepcional que siempre fue destinada a ser.

Ahsoka Tano portando el traje blanco. (Foto: Disney)

En resumen, este episodio nos ha llevado a través de una montaña rusa emocional inolvidable. Ha cerrado una herida abierta durante una década en la franquicia y ha mostrado el profundo crecimiento y la redención de Ahsoka como personaje. Ha sido un capítulo lleno de referencias, sabiduría y emociones crudas. Como fanático apasionado de “Star Wars”, no puedo evitar emocionarme ante la belleza de este episodio y la promesa de un futuro más brillante para Ahsoka Tano y sobretodo, para el universo de la “Guerra de las galaxias”.

Pd. no podríamos dejar ir el capítulo sin la aparición de otro de los personajes más queridos, el capitán Rex. Punto tremendo para el director Dave Filoni.

El capitán Rex apareció en el capítulo 5 de Ahsoka. (Foto: Disney)

VIDEO RECOMENDADO ‘Star Wars: Ahsoka’: mira el espectacular tráiler de la nueva serie de Disney Plus. Video: Disney