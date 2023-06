Disney Branded Television lanzará una nueva serie animada para niños en preescolar, “Disney Junior’s Ariel”, que se basa en “La Sirenita” (2023), según anunció la marca en el Festival de Animación de Annecy este año. Tal como aparece en la imagen de portada de esta nota, ese será el nuevo aspecto en versión de dibujos animados por una primera temporada.

“Durante más de 30 años, la historia de ‘La Sirenita’ ha sido amada por audiencias de todo el mundo”, dijo Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, durante el Festival de Animación de Annecy, según informó Variety. “Me complace presentar nuestra nueva versión ‘Disney Junior’s Ariel’ a los niños en edad preescolar de todo el mundo”, agregó.

“Mientras desarrollábamos la serie de Disney, sabíamos que queríamos crear una atmósfera vibrante y mágica que resalte la imaginación de nuestra joven Ariel, quien, al igual que nuestra audiencia preescolar en casa, tiene un espíritu tan vasto como el océano”, agregó Alyssa Sapire, vicepresidenta senior de desarrollo, series y estrategia de Disney Junior.

"La Sirenita" (2023) es protagonizada por Halle Bailey. / Foto: Walt Disney Pictures

Fecha de estreno

“Ariel de Disney Junior” se estrenará en las plataformas de Disney a nivel mundial en 2024.

Sinopsis

Al igual que la versión del clásico, la nueva serie sigue las aventuras de la joven princesa Ariel, e incluye a los personajes favoritos de los fans, como el Rey Tritón, la bruja Úrsula, el cangrejo Sebastián y el pez amarillo Flounder, pero también otras incorporaciones.

“Disney Junior’s Ariel” ocurre en el reino submarino de Atlántica, inspirado en el Caribe. En la versión animada, Ariel aún es una buscador de tesoros humanos que caen en las profundidades del mar y que casi siempre le sirven para resolver problemas. Con un toque divertido para los más pequeños en casa, el personaje se llena de alegría cuando tiene un descubrimiento y su cola de sirena cambia de color o brilla, según sus emociones.

Producción

La productora ejecutiva de “Disney Junior’s Ariel” es Lynne Southerland (“Mulán II”, “Happily Ever After”); los editores de la serie son Norma P. Sepúlveda (“Elena of Avalor”) y Keith Wagner (“TrollsTopia”). El productor es Ezra Edmond (“Disney+ Draw Me a Story”), y la directora supervisora, Kuni Tomita Bowen (“Dora the Explorer”). Chrystin Garland (“Solar Opposites”) se desempeña como directora de arte.

