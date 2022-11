Los artistas suelen estar acostumbrados a ser seguidos por cámaras en cada lugar al que asisten, y son pocas las ocasiones en las que estas acceden a la intimidad de sus hogares. Como ejemplo tenemos a las famosas estadounidenses Kardashian. Pero, ¿alguna vez has visto a una familia latina teniendo su propio reality show? Ese es el reto que ha enfrentado la familia Montaner para la nueva serie de Disney+ “Los Montaner”, disponible desde este 9 de noviembre a través de la plataforma de streaming. Ricardo Montaner, Marlene Rodríguez, Ricky Montaner, Mauricio Montaner, Sara Escobar, Ricky Montaner, Stefi Roitman, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son los protagonistas de esta aventura que acaba de salir a la luz.

A propósito del estreno de esta nueva docuserie, El Comercio participó de una mesa redonda junto a otros medios de Latinoamérica. Del otro lado de la pantalla, y en vivo desde Miami, la pareja de esposos conformada por Camilo y Evaluna estaba sentada en sus respectivas sillas. La complicidad entre ambos se evidenció desde el primer segundo en que se prendió la cámara. Entre las risas y miradas de amor que se lanzaban, hablaron de lo que significa este proyecto en sus vidas, sumado al regalo de ser padres de la pequeña Índigo.

“Nosotros hemos sido muy conscientes siempre de la manera en la que impacta en el mundo las cosas que compartimos: desde las canciones, los conciertos, la ´caption´ en una foto, la manera en la que compartimos todo lo que hacemos, especialmente ahora que somos papás. El mundo pasa a ser de nuestra hija, entonces nos ha ayudado mucho en la llegada de Índigo para ser conscientes del siguiente capítulo del mundo después de nosotros con lo que hacemos. Esta serie es una de esas cosas que nos hace sentir orgullosos de lo que queremos compartir”, inició Camilo.

Vida de artistas

Para los personajes públicos, separar la vida privada de la pública es complicado, porque en muchas ocasiones necesitan de esa conexión con sus seguidores. Este proyecto de “Los Montaner” les permite justamente eso: romper las barreras y adentrarse en los hogares de cada una de las familias. Pero, según la propia Evaluna, este acercamiento íntimo de su familia con los fanáticos viene desde hace muchos años. Para ser más específicos, desde que ella era una bebé.

“Siento que desde que nací hemos estado compartiendo con la gente cómo es nuestra familia y cuánto nos amamos”, aseguró la actriz y cantante venezolana. “Ahora, poder hacerlo en una serie y poder mostrar cómo somos en el día a día y las cosas que pasan en las familias. A mí me da muchísimo orgullo ser parte de los Montaner y poder verlos a ellos también en la pantalla y ver lo bien que manejan muchas situaciones, el amor que nos tenemos compartirlo con la gente y que se contagien también del amor de la familia. Siento que es lo más importante de esta serie”, agregó.

"Los Montaner" sigue los pasos de la icónica familia de artistas. Los primeros cinco episodios ya están disponibles en streaming. (Foto: Disney+)

Los Montaner tuvieron a un equipo de producción siguiendo cada uno de sus pasos durante horas y, como aseguran Camilo y Evaluna, no representó incomodidad alguna porque todos tenían como meta plasmar la verdadera esencia de la familia.

“Todos estamos alineados con el objetivo claro de lo que queríamos compartir. Desde el sonidista y el camarógrafo hasta el editor, los realizadores y todos nosotros. El desafío justo era eso, no perder el foco de lo que es verdaderamente importante, porque yo, en lo personal, me considero una persona necesitada de contenido de este tipo, donde uno vea ahí el corazón apapachado y quede con cosas positivas. Entretenimiento con un propósito, a mí me parece que hace falta. Estoy agradecido de ser parte (de la serie), pero agradecido de poder verlo también y disfrutarlo”, recalcó Camilo.

Para quitarle un poco de seriedad a la reunión, Camilo y Evaluna confesaron que la persona más ´complicada´ de convencer para grabar “Los Montaner” fue su hija Índigo; quien, durante la producción de la docuserie, aún se encontraba en el vientre de Evaluna. “Índigo está muy ocupada siendo Índigo. A ella todavía no la hemos convencido”, aseguraron sus padres entre risas.

Respecto a los ataques de los ´haters´ a los que se enfrentan a diario las personalidades públicas en redes sociales, la pareja aseguró que se han mantenido al margen; y pretenden seguirlo haciendo. Porque una cosa es clara: están abiertos a la crítica.

“Cuando decidimos ser parte de este mundo loco, sabíamos que había gente que iba a comentar cosas buenas y cosas malas. Antes me afectaba un montón, ahora simplemente lo dejo pasar. Entonces, no siento que le estaría prestando atención tanto a los ´haters´, sino a la gente que va a estar comentando, ojalá, cosas muy chéveres sobre esta serie porque es muy espectacular”, puntualizó Evaluna Montaner. “Nosotros somos una familia con la puerta absolutamente abierta a la crítica, pero es que la crítica requiere una conexión y requiere una inversión. Estamos muy ocupados también haciendo cosas que requieren un esfuerzo intencional de impactar en el mundo de una manera como para ponernos también a leer esos comentarios. Entonces, todavía no hemos tenido el tiempo libre para dedicárselo a eso”, añadió Camilo Echeverry.

Evaluna y Camilo durante la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman en uno de los capítulo de "Los Montaner". (Foto: Disney+)

Especial vínculo con el Perú

Desde hace más de 5 años, Evaluna Montaner tiene una relación muy estrecha con nuestro país. Esto a raíz de su gran amistad con la cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gian Marco. Incluso, ella fue una de las damas de honor en su boda con Camilo, realizada en febrero de 2020.

Ambas se conocieron en Estados Unidos gracias al colombiano y, desde entonces, se han vuelto inseparables. A Evaluna y Nicole también las une su amor por la música y eso ha quedado evidenciado en el cover “Toda Para Mí”, publicado en 2017. Además, la hija de Ricardo Montaner nos confesó que Nicole Zignago es la compositora de su última canción “Refugio” (2022). Desde que le mencionamos a la peruana, Evaluna no dejó de mostrar el cariño que siente por una de sus mejores amigas de la vida.

“Yo soy fan de Nicole, aparte de que es mi mejor amiga, la amo profundamente. Ella y yo hemos trabajado juntas un montón (de proyectos) y escribió mi última canción. En realidad, era una canción de ella que escribió para mí, nosotros después le metimos la mano también y terminamos describir con ella. Trabajar con ella siempre es fantástico y yo feliz de hacer más cosas con ella y cantar con ella y lo que sea. Yo la amo. Mientras más tiempo puedo pasar con ella, mejor”, recalcó, dando a entender que, en el futuro, podríamos oír una colaboración entre ambas.

Pero ese no es el mayor acercamiento que tendrá nuestro país con la famosa pareja. Si bien ya era un secreto a voces, finalmente tenemos confirmación por parte del mismo cantante. Camilo llegará a Perú en marzo de 2023 para ofrecer un gran concierto. “Amamos Perú. Aprovecho que estoy hablando contigo por el amor que le tengo a Perú y (adelanto que) en marzo vamos a estar en Perú con el tour. Entonces, estén pendientes para que sepan cuándo vamos a estar por allá, celebrando mi cumple”, finalizó Echeverry.

Si bien aún no se conoce la fecha exacta del evento musical en nuestro país, el artista colombiano adelantó que pronto revelará todas las fechas de sus actuaciones por diferentes países de Latinoamérica. Solo queda estar atentos.