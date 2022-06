Hay momentos en los que es mejor darse una pausa, respirar profundo y pensar detenidamente cuál será el siguiente paso. Y eso fue precisamente lo que hizo Karol Sevilla tras el final de “Soy Luna”, una ficción que la convirtió en ídolo de multitudes antes de cumplir la mayoría de edad, pero que también la llevó a querer estar lejos -por un buen tiempo- de los sets de filmación.

Cuatro años después de la emisión del último capítulo de la serie y tras una pandemia con su respectivo confinamiento, la mexicana recibió un guion que la convenció que había llegado el momento de retomar aquello que había dejado en suspenso. “Siempre fui yo” le presentaba la historia de la repentina muerte de un ídolo de la música colombiana, cuya hija, ansiosa por respuestas, decide resolver el misterio por cuenta propia.

“Yo no quería actuar, había cancelado la actuación completamente y llega este personaje que, de una, cuando lo leí me enamoró”, nos contó en una videollamada por Zoom Karol Sevilla sobre Lupe, el rol que asume en la serie. “Me gustó su personalidad y la historia, porque es la primera vez que Disney se va a arriesgar a hacer una serie con este tipo de temas, como la muerte, que son temas que Disney nunca toca”, continuó la artista que actualmente tiene 22 años y que confiesa, sin problemas, que estaba buscando otro tipo de retos, no solo acordes con su edad, sino también con sus motivaciones, que no siempre van de la mano con lo que el público cree de ella.

Karol Sevilla retorna a la actuación tras casi 5 años de ausencia en "Siempre fui yo" / Disney+

Karol, por ejemplo, revela que, aunque es uno de sus talentos más conocidos, no le gusta cantar, algo que también la hizo conectar con Lupe. “Yo estaba buscando un personaje que actuara más que cantar y llegó. A Lupe no le gusta cantar, es algo que tenemos en común, el personaje entonces me quedó como anillo al dedo”, explicó Sevilla.

Entre el amor y el odio

Otra característica de la historia que enganchó rápidamente a la mexicana fue la forma en la que se aborda el romance de la trama. Lupe, quien vive en México cuando se entera de la muerte de su padre, viaja a Cartagena de Indias, en Colombia, donde conocerá a Noah, el exasistente del músico que, así como le genera una rápida atracción, también le produce desconfianza, lo que termina en un trato de amor/odio que le da una dinámica inusual a la dupla.

Pipe Bueno y Karol Sevilla en escena de "Siempre fui yo" / Disney+

“Los personajes son muy irónicos y hablan como en doble sentido, todo el tiempo se están picando, tienen este amor/ odio como muchos en nuestra vida real que odiamos y amamos a alguien al mismo tiempo, afirma Sevilla, que cree que esa dualidad también se refleja en otros aspectos de la historia.

“Tienes este misterio que es súper gris, pero también está la cereza en el pastel: la música. Para mí la serie es como el mar: hay momentos en los que se pone súper fuerte pero, de repente, llega la música y es como cuando baja la marea y se pone todo tranquilito”, resume sobre la ficción que cuenta con música compuesta por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, los productores de “Despacito”, y con las voces de Sevilla y Pipe Bueno, una figura conocida de la música colombiana que hace su debut actoral en esta historia. Para el cantante, asumir este reto en su carrera con una ficción internacional ambientada en su país, hace del proyecto una experiencia mucho más especial.

Christian Tappan interpreta a 'El faraón', un célebre arista colombiano que muere repentinamente, despertando las sospechas de su hija menor, encarnada por Karol Sevilla / Disney+

“Disney vino a grabar una serie en Cartagena de Indias, en Barú, en Bogotá, mostrando cosas hermosas de mi país. Yo les he dicho a mis compañeros que van a ver paisajes que a lo mejor no van ni a creer que son de Colombia, porque hasta a mí me tomó por sorpresa llegar a lugares que no sabían que existían acá y eso es magnífico. Además, a nivel musical, la canciones tienen raíces vallenatas que se fusionan con la música urbana. Este proyecto tiene por todos lados”, asegura Bueno.

"Siempre fui yo" se rodó en Cartagena, Colombia / Disney+

Para ambos son muchos los momentos del rodaje que han quedado en su memoria, pero Sevilla dice que tuvo una experiencia en el set que “ningún otro proyecto me va a dar”.

“Teníamos una escena en la que Noah y Lupe están peleando y, de fondo, estaba el mar chocando con las rocas. La nuestra se convirtió en una pelea también contra el mar por ver quién se hacía escuchar más. Creo que es un mensaje precioso y solo de acordarme me dan ganas de llorar”, afirma la actriz.

Estreno internacional Las fechas "Siempre fui yo" estará disponible en Disney+ en América Latina desde el 15 de junio. En España, Estados Unidos y Brasil se podrá ver desde el 20 de julio.