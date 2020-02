Karol Sevilla conoció la fama cuando tenía quince años. Hoy, a sus veinte, es una actriz y cantante que disfruta del éxito abrumador de “Soy Luna”. Sin embargo, la mexicana no se ‘duerme en sus laureles’, y sigue trabajando en sus proyectos propios. El Comercio conversó con ella, días antes de su presentación en Lima.

Regresas al Perú con ‘Que se para el mundo’, un espectáculo en el que muestras a Karol Sevilla, dejando de lado al papel que protagonizaste en ‘Yo soy Luna’ y que te lanzó a la fama ¿Consideras que es el momento de desmarcarte de ese personaje?

Es un espectáculo mío, como Karol, donde me muestro tal y como soy, como mis seguidores me han ido conociendo a través de mis redes sociales, converso con ellos y canto mis temas. Como mis fanáticos siguen relacionándome con ‘Yo soy Luna’, tenemos un momento Disney (en el concierto), en el que recordamos algunas canciones de la serie.

La presentación en Perú será este 29 de febrero…

Perú es uno de los lugares que más amo, es un país donde tengo seguidores muy locos, además que amo la chicha morada. Lamentablemente en esta gira tengo todas las fechas copadas y en esta visita no podré conocer más lugares del país.

¿Existe la posibilidad de que se realice la cuarta temporada de ‘Yo soy Luna’ o eso está totalmente descartado?

Ahora estoy con mis proyectos aparte. Pienso que todos necesitábamos que terminara por un tema emocional y enfocarnos en nuevas cosas. La posibilidad de que se haga una nueva temporada está muy cerrada.

Actualmente tienes veinte años ¿Cómo fue para ti asumir un papel tan importante a los quince?

Han sido cambios muy grandes en lo que felizmente mi familia siempre estuvo acompañándome. Mi mamá no me ha dejado sola nunca y me ayudado a mantener los pies en la tierra.

Vemos algunos casos en Hollywood de niños famosos que parecen querer crecer demasiado rápido ¿Cómo hiciste tú para que no te sucediera lo mismo?

He querido vivir mi edad, ahorita tengo veinte años y no saltar ninguna etapa. Para mí, lo más importante es mostrarme tal y como soy, generalmente solo uso maquillaje cuando me toman fotos, me visto sencilla, pero sí con muchos colores. Tampoco nunca he caído en cosas malas, porque mi familia siempre ha estado a mi lado.

¿Respecto al tema profesional no temiste que ‘Yo soy Luna’ te encasille?

Nunca me encasillé, no ha sido así, tengo muchos proyectos, ahora mismo estoy estrenando una canción que se llama ‘Vuélveme a mirar así’ donde hablo sobre el bullying. En mi canal de Youtube, muestro cómo es Karol Sevilla, ahí mis fans han podido ver los cambios que he ido teniendo. Ya no me muestro como ‘La Lunita’. Hay niños que han dejado de seguirme, pero muchos otros que se quedaron conmigo y con los que he ido creciendo. Eso ha sido muy cool.

¿El ser un referente para los niños y adolescentes te obliga a pensar mucho en lo que declararás y escribirás (en el caso de las redes sociales)?

Todo el tiempo, ellos te ven como un ejemplo a seguir, pero obviamente como persona cometo errores, y al mismo tiempo aprendo. No solo tienes que ser un buen ejemplo, también dejas de tener privacidad. Yo soy muy expresiva, comunicativa, pero no me gusta que hablen de mi vida personal.

A propósito del tema que lanzarás ¿Es cierto que de pequeña sufriste de bullying?

En la escuela, yo estaba muy chiquita, tenía como siete años, en esa época yo ya había empezado a actuar en algunas producciones, y los niños, que seguramente a esa edad no se dan cuenta lo que dicen o hacen, me decían que ‘yo era ridícula’, que ‘me creía famosa’ y cosas así llenas de envidia, que yo no entendía. Sin duda fue una etapa que marcó mi vida.

¿Tienes nuevos proyectos con Disney?

No, por ahora no. Tengo proyectos con una plataforma digital que ya muy pronto se enterarán de que se trata, pero que no está relacionado con el público infantil, ya quiero hacer cosas diferentes y crecer artísticamente.

¿Esta plataforma es Netflix?

Es algo que todavía no puedo declarar.

Dato: Karol Sevilla presentará ‘Que se pare el mundo’ este 29 de febrero en el Centro de Convenciones María Angola. Las entradas están disponibles en Teleticket de Wong y Metro.