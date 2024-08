Como si se tratase de una regla no escrita, Nick Antosca (New Orleans, 1983) intenta siempre dotar de cierta humanidad incluso a la más oscura de las historias que llega a sus manos. Ha pasado con sus series más emblemáticas, desde “Channel Zero” (2016) pasando por “The Act” (2019) hasta “Candy” (2022). Así pues, su nueva propuesta, “A friendo of the family” (“El amigo de la familia”, por su título en castellano), no podía ser la excepción.

Pero la nueva serie de Universal Plus, basada en la aterradora historia de una niña (Jan Broberg) que fue abusada por un pedófilo (Robert Berchtold) durante parte de la década de los 70s, es solo un escalón más en la muy interesante carrera de este guionista, Showrunner y productor, aunque originalmente novelista de 41 años de edad.

Formado en Yale, Nick Antosca inició su carrera en la escritura de novelas juveniles. El camino no sería fácil, pero las cosas se harían más llevaderas de la mano de Ned Vizzini, un prometedor colega con el cual colaboró posteriormente en la escritura de guiones para diversas producciones. Vizzini (Nueva York, 1981) escribió diversos libros, pero alcanzaría la fama en gran parte de EE.UU. con “It’s Kind of a Funny Story”, una poderosa y personal historia sobre un adolescente que comienza una nueva vida tras ingresar a una sala de psiquiatría para tratar su depresión.

Vizzini, sin embargo, fue noticia en 2013 por una noticia no necesariamente feliz: fue hallado muerto luego de presuntamente arrojarse de un cuarto piso en Prospect Heights, un barrio ubicado en el noroeste del condado de Brooklyn, en su natal Nueva York.

Antosca, como pasó con Vizzini, es producto de esa sinergia entre libros y televisión. Ha escrito novelas juveniles, de terror y misterio como “The Quite Boy”, “The Obese”, “The Girlfriend Game”, “Fires”, “The Hangman’s Ritual” y “Midnight Picnic” (“Picnic a la luz de la luna”), con la que ganaría el Premio Shirley Jackson a la mejor novela corta en el año 2019.

LA OSCURA HISTORIA DE UN ABUSO

Lo sombrío de su temática no la única coincidencia en las series que mencionamos al inicio de esta nota. “Channel Zero”, “The Act” y “Candy”, historiales reales con personajes reales, ostentan –todas ellas—elencos con figuras notables. La primera la protagonizaban Brandon Scott y Diana Bentley, la segunda Patricia Arquette y Joey King, y la última –basada en la vida de Candy Montgomery, la mujer que mató a su vecina Betty Gore en junio de 1980—contó con Jessica Biel y Melanie Lynskey. No sorprende, pues, que para contar la historia de Jan Broberg, Antosca haya optado por un elenco con una factura similar.

Pero, ¿qué llamó la atención de Nick Antosca para hacerse cargo de la adaptación y puesta en marcha de una historia que, aunque oscura y misteriosa, ya había sido tocada en documentales y libros? El Showrunner responde, en una entrevista exclusiva para Saltar Intro de El Comercio, que, en su opinión, incluso la más dura de las tramas, siempre tendrá algo humano detrás.

“Es increíblemente frustrante cuando escuchas esta historia porque piensas: ¿cómo pudo ocurrir algo así? Sin embargo, mientras más te acercas a la historia y más piensas en ella, esta se torna más humana. Y hay cosas que son muy identificables para cualquiera, porque todos tenemos vulnerabilidades y debilidades que pueden ser explotadas por alguien que nos conoce muy bien. Eso resulta espantoso y puede también ser difícil de admitir”, inicia.

“Sé que mucha gente que ha llegado a la historia a través del documental, o de otras formas, pueden juzgarla con facilidad, sin embargo, cuando cuentas la historia desde adentro, y a través de las personas que la vivieron, todo resulta más difícil de juzgar y a la vez te será más fácil de sentirte identificado, o de entenderla. Y creo que ese es el propósito de contar historias reales, y hacerlo de una manera significativa y empática”, continúa.

Una fotografía familiar de los Broberg, protagonistas de "A friend of the family". / Peacock

Aprovechando su cercanía a la familia, Robert Berchtold abusó sistemáticamente de Jan Broberg, una niña de doce años, la mayor de los tres hijos de Bob y Mary Ann Broberg, una familia religiosa que vivía en Idaho, estado ubicado al noroeste de lo Estados Unidos, a inicios de 1970.

En 9 episodios, la serie que transmitirá Universal Plus desde este 15 de agosto, cuenta la historia completa, y tiene como añadido que la protagonista fundamental de este acto violento, Jan Broberg, participó paso a paso en su construcción, algo que Antosca califica de invalorable.

“Trabajar con Jan hizo las cosas más fáciles, pero también hubo mayor presión y responsabilidad por el hecho de querer contar las cosas bien. Pero era muy importante tenerla involucrada en la historia. Tal vez nunca la hubiéramos contado si ella no hubiera sido parte, sino hubiera podido darle la bendición al proyecto. Por dos razones: como fuente, la necesitábamos para sentir que contábamos las cosas bien y, además, porque queríamos ser responsables y no revictimizarla. Ni a ella ni a su familia”, afirma a Saltar Intro de El Comercio.

DOS PROTAGONISTAS CON TALENTO INNEGABLE

Incluso el peor de los monstruos requiere de un rostro y “A friend of the family” no tenía por qué ser la excepción. En el proyecto de Nick Antosca, la responsabilidad de interpretar al abusador recayó en Jake Lacy (Massachusetts, 1986). Por su parte, la joven Hendrix Yancey fue quien interpretó a la versión más pequeña de Jan Broberg. ¿Por qué ambos actores? Antosca responde.

“La historia no hubiera funcionado sin Jake, sin un actor que pueda encarnar todas las cualidades que propiciaron que la familia Broberg confíe en alguien como ‘B’. Y al mismo tiempo, ser honesto en su interpretación acerca de la oscuridad al interior de Robert. Y pienso que Jake realmente consigue todo esto. Él es un actor increíble, además de una gran persona. Y esa es otra cosa que necesitábamos: la persona que iba a interpretar a Robert Berchtold tenía que ser alguien con autoridad, además de un gran líder en el set, algo que Jake definitivamente es”, refiere.

Jake Lacy es Robert "B" Berchtold en "A friend of the family". / Peacock

Aún sin pasar la barrera de los 40, Lacy posee un currículum envidiable. Con propuestas como “Carol”, “Obvious Child” o “Proyecto Rampage”, saltaría a la fama interpretando a un millonario engreído en el éxito de MAX “The White Lotus”. Más recientemente se le vio como uno de los hijos del matrimonio Delaney en la serie “Apples Never Falls” (“Un revés inesperado”), también producida por NBC/Peacock y transmitida en Latinoamérica por Universal Plus.

Sobre Hendrix Yancey, el Showrunner destaca los cuidados que se tuvieron a nivel producción para grabar con menores una historia tan dura como la de Jan Broberg.

“Ella es súper talentosa, además de maravillosa. Y Mckenna Grace, que toma el rol en la Jan adulta, también. Ambas son increíbles intérpretes. Incluso antes de ser casteadas, sabíamos de la sensibilidad que exige cuidar la seguridad de menores dentro de un set de televisión. No solo me refiero a lo físico, sino también a lo emocional. Y asegurarnos de conversar constantemente con sus padres, con sus familias, de tener un plan para que nadie se sienta asustado ni molesto”, cuenta en exclusiva para Saltar Intro de El Comercio.

Hendrix Yancey interpreta a la niña Jan Broberg en la serie "A friend of the family". / Peacock

“La prioridad era estar seguros de que incluso al filmar algo aterrador o inquietante, Hendrix no llegue a sentirse atrapada”, concluye.

NO JUZGA LAS COMPARACIONES

Ya tiene varias series de true crime en su haber y aunque es consciente de que algunos han comparado la propuesta de “A friend of the family” con grandes éxitos del género como “Monster: Jeffrey Dahmer Story” (la mega historia de Netflix basada en la vida del asesino en serie Jeffrey Dahmer, acusado de matar a más de una decena de hombres de diversas edades entre 1978 y 1991), Antosca prefiere no juzgar estos comentarios. Su prioridad es concentrarse en defender el producto que ofrecerá desde este 15 de agosto a los televidentes en toda Latinoamérica.

“No voy a compararlos, pero no puedo culpar a alguien por comparar dos series de true crime lanzadas en tiempos cercanos. Pienso que (en el caso de Dahmer y Berchtold) tienes que tomarlas como historias únicas protagonizadas por personajes únicos, sin embargo, entiendo las comparaciones pues, como te digo, los shows salieron muy cerca”, señala.

Finalmente, consultado sobre qué podría hacer de la historia de abuso contra Jan Broberg un tema capaz de enganchar al público de Nueva York, Ciudad de México o Lima, Nick Antosca incide en un factor que lo ha perseguido desde sus inicios como novelista: la empatía.

Jan Broberg y Nick Antosca en el avant premiere de la serie "A friend of the family".

“Creo que estamos ante una historia universal, que puede decirle cosas a gente en cualquier parte del mundo. Todos tenemos vulnerabilidades. Y en algún momento debemos elegir quién merece nuestra confianza. Esta es una historia sobre eso. Y es una historia sobre los lazos familiares y cómo estos lazos, incluso al verse profundamente amenazados, si son lo suficientemente fuertes, pueden ayudarte a superar algo que es verdaderamente impensable”, concluye.