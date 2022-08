Nacida en Lima, la intérprete tuvo que dejar el Perú a los 9 años por un tema laboral de su padre y se instaló en México, país donde vivió por cuatro años y estudió en el CEA de Televisa. Durante su breve estadía en el país azteca, la oportunidad de interpretar a María Felix llegó y Abril quedó seleccionada para protagonizar la serie junto a Ximena Romo, Sandra Echeverría, actrices mexicanas que dan vida a ‘La Doña’ en su juventud y adultez, respectivamente.

Sandra Echeverría, Ximena Romo y Abril Vergara, en una foto promocional de "María Félix: La Doña". / alberto oviedo

Metiéndose en la piel de ‘La Doña’

Para interpretar a María Félix, personaje del que Abril sabía muy poco en un inicio, la joven actriz tuvo que tomar clases de equitación y dicción. ”Luisa Huertas, una gran maestra, me ayudó mucho a a conectarme con el personaje y también Mafer (Mafer Suárez), la directora. Ella me dijo que viera algunas películas que tenía de María Félix”, nos revela Abril, en entrevista vía Zoom.

Nacida y criada en Álamos (noroeste de México) en los años veinte, María Félix comenzó a mostrar desde niña ese carácter fuerte que más adelante se convirtió en el sello de su personalidad, al encarar la educación machista, conservadora e imponente de su padre, un militar y político mexicano que terminó por separarla de su hermano Pablo, con quien la futura actriz mantenía una estrecha relación.

Para Abril, interpretar estos difíciles años de la vida de ‘La Doña’ fueron posibles gracias al apoyo de varios de sus compañeros actores. Además, relató la buena onda que se vivió en el rodaje de la serie y los consejos que recibió de Úrsula Pruneda, su madre en la ficción así como de Sandra Echeverría, y Ximena Romo.

Abril Vergara, durante las grabaciones de “María Félix: La Doña”. / Vix

Dos épocas, un mismo prejuicio

Consultada sobre los prejuicios contra la mujer con los que tuvo que lidiar María Félix desde pequeña y de una realidad como la actual en la que la figura femenina sigue luchando por una igualdad social que no llega, Abril parafraseó a la recordada leyenda mexicana:

“Una mujer tiene que estudiar, ser autónoma, independiente y tiene que que luchar por su libertad”, dijo la actriz, quien además siente que esta experiencia de ser la María niña, ha consolidado su deseo de seguir actuando.

“La actuación es algo que me gusta mucho. Yo pensé que era lo que yo quería hacer pero no sabía si de verdad era lo que me iba a gustar pero cuando hice la serie dije: ‘De verdad que la actuación es para mí y tengo que seguir estudiando esta carrera’”.

Una joven María Félix posa ante la cámara. (Foto: GettyImages)

Su paso por Lima

Cada diciembre, Abril y sus padres viajan a Lima para celebrar las fiestas navideñas y rodearse de la familia que dejaron en el país hace algunos años. Recién mudada a Miami, la actriz revela que extraña la comida peruana y jugar con sus primos.

En medio de la conversación, Abril comentó que sus primeros trabajos frente a la cámara surgieron en Lima, antes de su mudanza a México. Fueron comerciales de los que se acuerda muy poco.

En 2020, mientras todavía estudiaba en el CEA, una llamada por parte de la producción de “Princesas”, la telenovela de América Televisión, convocó a Abril para un pequeño papel. “Fue como un flashback, una cosita muy cortita”, nos dijo. “Yo estaba emocionada porque era mi primera aparición en una serie, no era como mi primer gran papel en sí pero fue el primero en el Perú”.

Inmersa aún en su reciente adaptación a Miami, Abril toma con tranquilidad su futuro como actriz. Sin embargo, revela su interés en continuar haciendo series, alguna película o incluso hacer doblaje.

“María Félix: La Doña”: trailer oficial de la serie de Vix+

"María Félix: La Doña": trailer oficial de la serie de Vix+

DATO "María Félix: La Doña", La serie consta de 8 episodios y está disponible en exclusiva en ViX+. Un episodio nuevo se sube cada semana a la plataforma. Los dos primeros son gratuitos.





