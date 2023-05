Adolfo Aguilar ha cumplido uno de sus sueños. Y es que él, como un gran fan del “Hombre Araña”, ahora será parte de la historia del personaje al que tanto admira al participar del doblaje para América Latina de “Spider-Man Across the Spider-Verse”.

La secuela de la galardonada cinta que tuvo de nombre “Into the Spider-Verse” llega a las salas de cines este 1 de junio y, aquellos que decidan ver la película doblada a nuestro idioma, reconocerán las voces de famosos actores de América Latina, entre ellos el peruano Adolfo Aguilar.

Conocido por su rol como presentador de programas de televisión muy exitosos como “Yo Soy”, Adolfo ha desarrollado a la par una carrera como actor de voz y locutor. En esta faceta, un hito que lo pone muy feliz es ser parte de la cinta de “Spider-Man”.

“Spider-Man es mi superhéroe favorito. De hecho, mi primer recuerdo de niñez es viendo en el cuarto de mis papás ‘Spider-Man’ en un televisor en blanco y negro”, comentó Adolfo a “Saltar Intro” de “El Comercio”.

El camino al Spider-Verso

El proceso de selección le cayó “de golpe” a Adolfo, puesto que se encontraba haciendo algunas cosas de su nueva película, “La peor de mis bodas 3″, cuando su agente le hizo llegar la noticia de que podría participar en la nueva cinta de “Spider-Man”.

“Me dijo: ‘¿Qué harías si te cuento que te han llamado para que seas parte del cást en español de la película ‘Spider-Man Across the Spider-Verse’ en español?’. Y yo que no estaba en Lima, estaba en unas reuniones para ver la musicalización de ‘La peor de mis bodas 3′, me quedé pensando: ‘¿Qué? ¿Cómo?’. Continuó diciéndome: ‘Tranquilo, te van a llamar y te van a dar algunos datos que que tú tienes que responder y luego ellos van a volver conmigo, luego vamos a firmar unos contratos y de ahí recién vas a grabar’”, recordó Aguilar que volvió al Perú justo para cuadrar los tiempos de grabación de voces.

¿Y qué se siente cruzar la barrera de un simple fan y llegar a estar en una de las cintas más esperadas por millones de personas en el mundo? Adolfo dice que, como peruano, es un orgullo el estar presente para prestar su voz a uno de los personajes más icónicos de Marvel.

“Va más allá de ser solo un fan, porque, al fin y al cabo, voy a ser parte de la historia de las películas de ‘Spider-Man’. Mi nombre va a salir en los en los créditos y, además, es un orgullo ser parte, que hayan tomado en cuenta a un peruano para darle la voz a uno de los personajes de esta película”, dijo Aguilar, que considera esta cinta una de las mejores hechas sobre la historia del Hombre Araña.

Entrevista a Adolfo Aguilar

Adolfo también destacó que esta nueva cinta presenta una historia de amor y amistad en la que Miles Morales (Spider-Man) aplica el lema más importante de todos los “hombres araña”: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Finalmente, el actor retó al público a reconocer las voces en el doblaje. “Vayan al cine, vean la película, escuchen las voces... va a ser difícil que encuentren quién es quién, porque hay engolamientos, hay formas de decir las cosas, pero traten de adivinar”, dijo. “Me encantaría que vayan y sean felices de saber de que hay un par de peruanos que han dado su voz a esta estructura, esta maquinaria gigantesca cinematográfica y que estamos ahí, que estamos trabajando para lograr mucho más y esto es solo el inicio”, finalizó Adolfo.