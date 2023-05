Hay un silencio. Algo ocurre en la habitación. ¡Es un asesinato! En síntesis, así inicia la nueva ficción española de Netflix llamada “El silencio”. Una miniserie de seis capítulos que va revelando a cuenta gotas una trama de misterio que intenta atrapar al espectador, pero que no lo consigue.

Protagonizada por Arón Piper, actor de ascendencia alemana convertido en estrella gracias a “Élite”, esta producción se siente como entrar de noche a una casa. Intentas hacer el mínimo ruido pero, sin querer, tropiezas y haces más ruido que un fanfarrón en una fiesta de pueblo. Todo empieza con la escena que lo detona todo, la del asesinato. Y claro, ¿qué serie de Netflix no inicia así? Pero aquí la novedad está en que no hay ‘flashbacks’ ni intentos de buscar culpables. Ya todo ha sido reconocido bajo la ley.

Sergio Ciscar (Arón Piper) es un joven que pagó su condena tras acabar con la vida de sus padres lanzándoles de un ‘penthouse’. Un hecho violento que conmocionó a una ciudad sin especificar del País Vasco, y que se convierte en una especie de Quasimodo moderno. Ya que todo ocurre en lo alto de un edificio antiguo, como si se tratara de la torre del campanario, y Sergio es el monstruo. Uno que pese a haber sido un adolescente se atrevió a matar a sus progenitores y las noticias lo pintan como tal. Desde entonces, dejó de hablar: de allí, “Silencio”.

Escena de "El silencio". / Netflix

Con su libertad todo se pone de cabeza. Seis años después del hecho de sangre, Sergio sigue sin decir palabras. Este, sin duda, debe ser el guion más fácil que se haya aprendido Piper. No tiene casi diálogos pero sí varios gritos. Su garganta debió sufrir. El silencio se hace presente.

Pero el misterio solo se siente en el primer episodio. Para el segundo este comienza a desaparecer. El planteamiento de la trama y el motivo principal queda resuelto para el espectador muy rápido, todos los demás hechos solo son aportes telenoveleros. Una mención especial a los escenarios y la fotografía, un trabajo muy bien logrado.

Es interesante como se plantea el amor romántico, aunque no es para nada alentador. Aquí entra en juego Almudena Amor, con su personaje de Ana Dusuel, una psiquiatra e investigadora policial que quiere descubrir la razón de la mudez eterna del delincuente juvenil. Por eso monta una versión de “El gran hermano” para controlar cada uno de los pasos de Sergio, en especial al volver a ese departamento que heredó y donde cometió el atroz hecho. Su fijación rápidamente salta a la vista del televidente y deja claro que hay algo más que ciencia.

Arón Piper en "El silencio". / Netflix

Es así que se introduce el término hibristofilia, un fenómeno psicológico que implica la atracción sexual hacia las personas que cometieron un crimen grave y se encuentran en prisión. Una especie de ‘groupies’ de asesinos y psicópatas que prefieren tener encuentros idílicos con ellos en visitas tras las rejas.

Marta (Cristina Kovani) es el interés amoroso imprudente de esta historia. Su actuación le roba protagonismo al drama policial paralelo. Cada que está en pantalla es más interesante que lo que se desarrolla en el estudio de vigilancia montado, porque finalmente ella sabe el secreto. Es uno simple, Sergio no sabe que está siendo vigilado. No pasa más.

Otro atractivo para ver esta historia es la participación de Manu Ríos (Eneko), actor que fue el interés amoroso de Aron Piper en “Élite” pero que aquí se vuelve su enemigo. Lo que no cambia es que también estén los dos inmiscuidos en un triángulo amoroso.

Si bien Manu Ríos comienza a tener un estatus de estrella mundial gracias a su participación en eventos como la Met Gala, sigue sin deslumbrar en su arte como para ganarse enteramente el título de protagonista. “Silencio” es una nueva muestra de ello.

En los seis capítulos disponibles en Netflix no hay malos que odiar ni buenos que admirar. Todo queda en el punto medio y tedioso de un silencio que no comunica. El final deja abierta la puerta para una segunda temporada. Aunque no pareciera que haya más que decir. Solo silencio.