Conocido por títulos como “Una noche en el museo”, “Más barato por docena” y “Una noche fuera de serie”, Shawn Levy ha emprendido una causa en la industria cinematográfica: en un mundo plagado de remakes, apostar cada vez más por historias originales.

Tras el éxito de “Stranger Things”, serie que ha producido para Netflix desde el 2016 y que ya se alista para su cuarta temporada, Levy ha logrado cada vez más confianza para poder llevar a cabo todo tipo de proyectos, incluso aquellos que pueden parecer de demasiado riesgo.

Dentro de poco estrenará uno de los que más lo entusiasman: “El proyecto Adam”, una cinta que se inspira en algunos clásicos del cine, como “Volver al futuro”, “E.T.” y “Star Wars”, para contar una historia que espera se vuelva entrañable para su público. Conversamos con él al respecto.

- Tu trabajo se distingue desde hace tiempo por combinar diferentes géneros, ofrecer diversión, pero también grandes personajes, mucho corazón y mensajes positivos. Vemos mucho de eso en esta película, “The Adam Project” es entretenida, pero también emotiva. ¿Cómo logras ese balance?

Acabas de resumir todo lo que trato de hacer con mi trabajo. Todo es sobre ese balance, sobre combinar lo popular, el entretenimiento con la humanidad. No quiero hacer una película que solo sea espectacular, que solo sea divertida, quiero lograr una conexión emocional con el público. El balance es instintivo, hago que la película se sienta como me gustaría que se sienta si estuviera en el público. Puede que yo siempre esté sentado en el set, pero una parte de mí siempre está entre el público al mismo tiempo.

Shawn Levy dirigiendo a Ryan Reynolds en "El proyecto Adam". (Foto: Netflix)

- Me gustó mucho el trabajo que hiciste en esta película con el personaje de Catherine Keener (Maya Sorian). Siempre hay una historia detrás de los villanos, pero las descubrimos a través del tiempo, en diferentes momentos. En esta película, vemos dos rostros del personaje enfrentándose a la vez.

Amo a los villanos que son dimensionales y también defendibles. Uno de los mejores villanos que he visto en el cine en muchos años es Killmonger (Michael B. Jordan) de “Pantera Negra”, porque realmente puedes entender por qué el villano hace lo que hace. De igual forma, quería que Maya Sorian se pueda justificar y mi película nos dio una oportunidad extra porque (por la figura del viaje en el tiempo) puedes verla a ella y a su versión joven en un mismo cuarto y eso te permite ver la evolución de la persona. Hay una gran línea en “El talentoso Sr. Ripley” que dice que nadie, no importa que haya hecho, se siente una mala persona y creo que eso hace a un villano interesante, ver la evolución de la maldad del personaje, su motivación. Además de eso, tener a una actriz como Catherine Keener me permitió construir una villana inesperada.

Walker Scobell y Jennifer Garner en escena de "The Adam Project". (Foto: Netflix)

- Hay muchos mensajes en “The Adam Project”, mensajes sobre nuestra relación con los padres, con nosotros mismos, pero también hay una reflexión interesante al final de la película sobre la importancia de la ciencia. ¿Te inspiraste en los tiempos actuales y la pandemia?

Ciertamente, no tengo paciencia para los que niegan la ciencia y el personaje de Mark Ruffalo en “El proyecto Adam” es de un académico un poco nerd que cree en el innegable fundamento del pensamiento científico. Cuando lo vemos enfrentado con una megalómana que no presta atención a la ciencia (el personaje de Catherine Keener) me encanta que sea la ciencia la que gane. Y sí, ese era un mensaje que quería poner en la película.

De izquierda a derecha: Shawn Levy, Zoe Saldana, Ryan Reynolds, Walker Scobell, Jennifer Garner y Mark Ruffalo en estreno de "The Adam Project". (Foto: Netflix)

- Después de “Free Guy”, esta es tu segunda película con Ryan Reynolds, pero obviamente hay una gran conexión entre ambos. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar con él?

Amo que Ryan es una persona amable y muy normal y amo que, al igual que a mí, le encanta trabajar al máximo, pero también le gusta ir a casa con su esposa e hijas. Entonces, nos juntamos para trabajar realmente duro, nos inspiramos, pero también respetamos el tiempo de nuestros colaboradores. Trabajos intensamente y luego todos nos vamos a casa, nadie tiene que hacer del trabajo una angustia, el trabajo debería ser inspirador y divertido y una parte de tu vida, pero no toda tu vida. Ryan lo comprende bien y esa es la forma en la que trato de vivir yo también.

Shawn Levy dirigiendo a Ryan Reynolds en "The Adam Project". (Foto: Netflix)

EL DATO:

“El proyecto Adam” se estrena el 11 de marzo en Netflix. “Un piloto que retrocede en el tiempo colabora con su yo más joven y su difunto padre para reconciliarse con su pasado mientras intenta salvar el futuro”, dice la trama oficial del filme.

