Durante años, los tabúes alrededor de las mujeres no han permitido que se hablen de diversos temas importantes con libertad y en público. Pero, está rompiéndose esa tendencia y E! Entertainment estrenó su programa “Ojos de mujer”. Chiky BomBom, Elizabeth Gutiérrez y Érika de la Vega utilizan este espacio televisivo, junto a la moderadora Carla Medina y una participante especial, para dar sus respectivas opiniones sin ningún filtro sobre el tema propuesto por la producción. La tercera temporada del ‘talk show’ se lanzó el pasado 22 de junio y, este jueves 29 de junio, veremos en la pantalla a la influencer peruana Flavia Laos como invitada del segundo episodio.

Emocionada por lo que significa su exposición en un medio internacional, Flavia Laos le cuenta a Saltar Intro de El Comercio que el proceso para participar de “Ojos de mujer” ha sido una locura, incluso irreal por lo rápido que sucedió. A finales del año pasado, la artista peruana fue nominada a Influencer Latino del Año en los People’s Choice Awards 2022 y viajó hasta California (Estados Unidos) para asistir a la premiación. Esa misma noche, según nos cuenta, conoció al equipo del programa de E!. Además de llevarse el trofeo aquel 6 de diciembre, Laos Urbina consiguió la oportunidad televisiva.

“Después de ese premio me invitaron a participar en uno de los programas especiales de ‘Ojos de mujer’ que se ve en 22 países latinoamericanos. Olvídate, (pensé en) la exposición que voy a tener en toda Latinoamérica. Yo estoy súper feliz porque, aparte, es un programa que donde puedes comentar acerca de un tema y no es censurado, puedes decir lo que piensas”, dijo.

Compartir el set con Chiky BomBom, Elizabeth Gutiérrez, Érika de la Vega y Carla Medina fue una experiencia, en palabras de Laos, “inolvidable, espectacular y súper lindo”. “Me di cuenta de todos los estereotipos a los que las mujeres nos enfrentamos día a día, porque, generalmente, cuando la gente ‘raja’ o habla mal de alguien es porque no tienen un contexto, realmente no se sabe qué está pasando detrás de la imagen y es más o menos la lección que da (el ‘talk show’)”.

Flavia Laos se una el panel de invitadas de "Ojos De Mujer".

El consejo de Chiky BomBom

La grabación del segundo episodio de “Ojos de mujer 3″ se realizó hace alrededor de un mes y medios, pero Flavia Laos recuerda con cariño a sus compañeras. “Son súper preparadas, graciosas. Cada una es muy distinta, tienen puntos distintos de ver la realidad, pero siento que hacen un gran equipo, cada una con su punto de vista. Me parecieron unas chicas espectaculares, aparte que soy fan”, recordó con una sonrisa la influencer.

Pero, eso no es lo único que se llevó Laos Urbina de su paso por “Ojos de mujer”. Ella tuvo la oportunidad de conversar un poco más con la estrella de las redes sociales Chiky BomBom. La influencer, cuyo verdadero nombre es Lissette Eduardo, le dijo a la peruana que, al inicio de su carrera en internet, recibía muchas críticas por parte de los usuarios pero, con el tiempo, aprendió a lidiar con este tipo de comentarios.

“Me contó que al inicio sí se exponía muchísimo el ‘hate’ (odio) de las personas. Entonces, ella lo que ha hecho es meterse a unas clases (que, de hecho, me pasó el dato) donde la han entrenado para poder conducir (esta situación). Ahora tiene otro programa aparte de ‘Ojos de mujer’. Siento que es una mujer que se ha desarrollado un montón y que siempre trabaja para seguir creciendo y creo que es un ejemplo, obviamente. Me encantó ir al programa”, agregó.

La manera en la que, actualmente, la peruana está afrontando la situación es –como ella misma confiesa- echándose “mantequilla”. “No te queda otra. Yo siento que estar expuesto es como parte de tener este trabajo (en redes sociales). Tarde o temprano tienes que dejar de hacer caso a todo el mundo. Es imposible complacer a todos los seguidores, es lo que yo entendí. Estoy feliz con mi contenido y sé la persona que soy. Con eso me quedo y estoy tranquila”.

Hacer carrera en el extranjero

Salir adelante en la industria del entretenimiento no es una tarea sencilla, y eso lo tiene claro Flavia Laos. Por ello, desde hace algún tiempo, decidió impulsar su carrera en el extranjero; así que su paso por programas como “Too Hot To Handle” de Netflix y ahora “Ojos de mujer” de E! Entertainment son solo una pequeña muestra de lo que está logrando.

“Sí es un poco complicado. En el Perú siento que siempre han sido como más conservadores. Cuesta de repente aceptar lo que el otro hace, somos a veces un poquito intolerantes. Entonces, es difícil, por ejemplo, aceptar que tenemos gente que quiere –por ejemplo- cantar en el Perú. Siento como que a veces necesitamos un poquito más de apoyo de nuestros compatriotas”, enfatizó.

Si bien Flavia Laos aún no nos ha querido revelar cuáles son sus próximos proyectos en cuanto a la actuación (y la posibilidad de tenerla de regreso en una plataforma de streaming); lo que sí nos ha adelantado la artista peruana es que pronto sacará dos nuevas canciones. “Se vienen como dos colaboraciones más: una con Colombia y otra con España”. A mediados de junio, estrenó “Real Bitch”, cuyo videoclip –al cierre de esta nota- acumula más de 100 mil reproducciones en YouTube. Este es solo una demostración de la lucha de la peruana por alcanzar el éxito internacional.









“Ojos de mujer” Nueva temporada del reality de E! Disponible desde el jueves 22 de junio Capítulo con Flavia Laos se estrena este 29 de junio a las 11 p.m. (hora Perú) Presentado por Carla Medina Panelistas: Chiky BomBom, Elizabeth Gutiérrez y Érika de la Vega

