Se dio a conocer a los 15 años con su caracterización de Isabel Pantoja en el programa “La Voz Kids” y se ganó el apodo de ‘La Pantojita’ por cantar con mucha técnica y precisión el complicado repertorio de la española. Pero Lita Pezo estaba decidida a hacerse de un lugar en el mundo artístico con nombre propio y, en 2022, volvió a la televisión y ganó el reality “La Voz Perú”. Al año siguiente, se puso otra meta: crearse un repertorio de temas propios. El segundo de sus temas inéditos, “Luchadora”, le abrió la puerta a una de las más grandes tribunas para los cantantes sudamericanos: el festival de Viña del Mar, a donde viajará esta semana con una maleta llena de ilusiones.

La artista de 24 años nacida en Iquitos competirá en la categoría Internacional y en esta entrevista nos cuenta todo lo que debió pasar antes de llegar a este momento que ella considera será un antes y después en su prometedora carrera.

- ¿Qué tan cargada está tu agenda a poco de viajar a Chile para el Festival de Viña del Mar?

Estamos con muchas cosas, hoy hemos hecho muchas entrevistas para contar que ya estamos a punto de partir. Este martes 19 de febrero nos vamos con mi compañera Rubí Palomino (que competirá en la categoría de folclor). Vamos a Viña con una maleta llena de sueños por esta gran oportunidad y estamos disfrutando todo este proceso y muy agradecidas con el público que nos está brindando su apoyo y su energía positiva aún sin haber empezado el festival.

-¿Ya tienes lista la maleta?

Estoy allí, con que el taco y la joyería porque es todo un trámite, ¡señor! No sabía en qué me he metido, pero ya está casi todo listo (risas).

- ¿Cómo ha sido el proceso para llegar hasta Viña del Mar?

El Festival de Viña es un gran referente, creo que todo artista quisiera llegar allí, es uno de los grandes sueños. Por lo menos, en mi caso era así. Entonces, siempre estaba en mi mente la idea de participar. La convocatoria es abierta para todo el público. Mediante la página web, puedes inscribir tu canción y eso hice el año pasado, pero no pasé. Los participantes siguen un proceso de selección bastante amplio y queda un representante por país. El año pasado quedó Milena Warthon en la categoría folclórica pero nadie quedó en la categoría internacional, así que postulé otra vez. Mandé mi canción, completé un cuestionario, seguí al pie de la letra los pasos y luego a esperar la respuesta. Después de estar muy ansiosa, me llegó la llamada ganadora. Hay que tocar puertas. En mi caso no fue a la primera, pero el tiempo de Dios es perfecto. Tuve un año que, de alguna manera, me sirvió para prepararme para poder estar en ese escenario.

- “Luchadora” es el tema con el que competirás, es una canción escrita por José Abraham, quien escribió tu tema debut “Me cansé de ti” y ha trabajado con artistas como David Bisbal y Cristian Castro. ¿Cómo nace la colaboración contigo?

Nuestro encuentro ha sido un regalo de Dios. Siempre he estado en la búsqueda de conocer alguien para trabajar en la música que me entienda, que sepa mis gustos, que conectemos de una manera única. Con el maestro José Abraham se dio así, de una manera muy orgánica. Lo conocí en un viaje que hice a Chile para abrir el concierto de Valeria Lynch. Fue todo por llamada, nos presentaron y hablamos. De la nada, nació la idea de trabajar juntos. Cuando vi el currículum del maestro, me dije: ¡No puede ser, cómo esta persona quiere trabajar conmigo! Luego cuando quería lanzar mi primera canción, el maestro me dio la oportunidad de cantar una de sus composiciones, que es “Me casé de ti” y que ya tiene más de un millón de vistas en YouTube. Pero con “Luchadora”, que es mi segunda canción inédita, pasó algo mucho más especial.

La lucha por un sueño es el mensaje que lleva Lita Pezo a Viña 2024. / Difusión

-¿Qué ocurrió?

Un día, a los dos o tres días nomás de haber tenido nuestro primer contacto, él me contó que me había escrito una canción y me la mostró a piano y yo era un mar de lágrimas porque en ese momento yo venía des de un momento difícil, me estaba cuestionando si realmente valía la pena seguir luchando para que escuchen mis canciones, porque fue un proceso bastante complicado. Entonces, el maestro José Abraham me dio este gran regalo y mediante esta canción, que es mi historia, rendimos homenaje a todas las personas que luchan a diario por alcanzar sus sueños. La canción llegó mucho antes de que sepamos lo de Viña y, pero definitivamente, competir con este tema lo hace mucho más especial.

- Aunque la melodía de “Luchadora” es dramática, la letra es muy positiva. ¿Con qué parte de la letra conectas más?

Toda en su totalidad, porque es una canción para decir que vale la pena luchar por nuestros sueños y que en la vida siempre habrán muchos obstáculos, pero hay que enfrentarlos. Todo va de la mano de muchos sacrificios. En mi caso, yo tuve que dejar Iquitos, mi lugar de origen, y eso fue muy duro. Una parte de la canción que siempre me deja con un nudo en la garganta cuando la empiezo a cantar es la que dice: “Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezcan ni el aplauso ni el beso, ni haya quien sueñe que vuelva, ya no me vuelvo a rendir”. Esa parte me emociona.

- La carrera de artista es muy sacrificada y, además, tiene muchos retos a nivel emocional. ¿Qué te inspiró a ti a seguir cantando a pesar de los momentos de dudas que tuviste?

Mis fans, mi público, mi equipo. Su confianza me emociona y me hace seguir. Porque sí, han habido momentos en los que yo he decidido dejar la música porque, justamente, no encontraba a las personas indicadas, esas que realmente aporten a mi carrera, estaban más bien las que decían: ‘no, no te va a salir, no va a pegar, no vayas por allí, anda por otras tendencias musicales que están de moda porque eso te va a dar más dinero’. Pero para mí el dinero es algo relativo, yo no hago las cosas por plata, yo quiero que al público le llegue mi honestidad conmigo misma y mi honestidad con la música. Por eso decidí empezar cantando el género de la balada. Lo romántico puede que ahora no sea lo más escuchado, pero tiene un público y, contra todo pronóstico, lo hice. Me dije: sino resulta, pues al menos ya lo intenté y no me quedé con esa duda. Gracias a Dios, las dos canciones de balada pop que he lanzado han tenido buenos resultados. Hemos estado en tendencia, en el número 15 de Tendencias de YouTube.

- Sabemos que te gusta cantar baladas, pero ¿qué tipo de música escuchas?

De todo: bachata, cumbia, vallenatos. Yo me vuelvo loca con mi playlist, pero hay una gran diferencia con lo que elijo para cantar en el escenario, allí sí me inclino por las baladas, los boleros, las rancheras. Pero para escuchar, yo escucho de todo.

- ¿Las baladas son más retadoras como cantante?

Cada género tiene su magia. Yo respeto mucho eso. Por ejemplo, si cantas salsa, hay un reto. Si cantas urbano, hay que tener flow. Siempre hay que respetar a los otros artistas.

- En Viña del Mar competirás en una categoría que tiene representantes de todo el mundo: México, Chile, Italia. ¿Ya los has estudiado?

Definitivamente, a todos mis compañeros los he visto. Sé que para todos nosotros habrá un antes y un después en nuestras carreras tras pisar ese escenario, va a ser una cosa maravillosa. Creo que todos mis compañeros y yo queremos que más personas nos escuchen, y el festival nos dará una exposición muy grande.

Los rivales de Lita Pezo en Viña del Mar 2024. / Difusión

- Este año, hay dos representantes peruanas. Tú en la categoría internacional y Rubí Palomino en la categoría folclórica. ¿Viajarán juntas?

Sí, vamos juntas y me acabo de encontrar con ella antes de esta entrevista. Estoy muy contenta por ella también porque es una luchadora en la música también tiene muchos años trabajando. Creo que vamos a disfrutar mucho esta experiencia.

- ¿Seguías el Festival de Viña del Mar por televisión? ¿Hay alguna presentación que te haya marcado?

Recuerdo en 2017 estar esperando el show de Isabel Pantoja y mientras esperaba salió una chica con un vestido rojito, rosas en el cabello y muchos tatuajes. Era la gran Mon Laferte, que hoy es una de mis artistas favoritas. Su voz, su música y su historia me tocó muchísimo. Esa es una presentación que recuerdo mucho, también me gustó mucho el show que dio hace poco Karol G. Su música me gusta mucho, pero verla en Viña, cómo conectaba con la gente, fue especial.

- ¿Cómo será tu show? ¿Qué te gustaría dejar en la historia del festival?

Creo que el mensaje de la canción es muy importante y, definitivamente, me estoy preparando tanto vocalmente como en expresión corporal para ofrecer todo ese conjunto que se necesita para hacer una buena presentación. De todas formas, habrá uno que otro detallito, alguna sorpresa con ayuda de la producción de Viña, que están preparando cosas para cada participante. Creo que va a estar muy bonito. Yo ya estoy lista para ir a la Quinta Vergara y dejar todo el corazón.

El test de Saltar Intro Lita Pezo responde preguntas sobre sus series y películas favoritas -¿Películas o series? Series.

-¿Cine o una noche de series en casa? Salir al cine.

-¿Comedia o drama? Drama.

-¿Qué película te hace acordar a tu infancia? "Willy Wonka" y "Titanic".

-¿Qué programa de TV veías siempre de niña? Los shows infantiles como "María Pía y Timoteo", pero también me encantaban "Los Simpson".

-¿Cuál es la película con la que más has llorado? Muchas, soy bien llorona. Pero ahora recuerdo una serie que me hizo llorar mucho: "Escalera al cielo".

-¿Te gustan los doramas? Me encantan: "Navillera", "Amor bajo la luz de luna"... uf.

-¿Cuál es el último dorama que viste? "Te veo en mi vida 19".

-¿Cuál es tu personaje de ficción favorito? Me gusta mucho Tom Cruise.

-Si pudieras poner "Luchadora" en la banda sonora de una película o serie, ¿cuál sería? En "La mujer maravilla".

-Si hicieran una película de tu vida, ¿a qué actriz elegirías para que te interprete? Yo elegiría a Margot Robbie o a Jennifer Lawrence, pero ni fregando, no tengo ojos azules ni soy gringa (risas).

EL DATO

El Festival de Viña del Mar se realizará del 25 de febrero al 1 de marzo. El evento se podrá seguir en streaming por Star+.