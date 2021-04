Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Este artículo se publicó originalmente el 9 de abril de 2021. Se actualizó tras el estreno de "Luis Miguel, la serie".

La desaparición de Marcela Basteri sigue siendo parte importante de la trama de “Luis Miguel, la serie”. Si bien la primera temporada cerró con la llegada a las manos del cantante, personificado por Diego Boneta, de los resultados de la investigación que encargó para saber qué había pasado con su madre, los dos primeros episodios de la segunda parte confirman la obviedad: que quedará el misterio de lo que realmente ocurrió con ella.

En la vida real, mientras tanto, la serie ha motivado la aparición de todo tipo de teorías sobre su desenlace. Una de las que más repercusión tuvo fue la que surgió en abril del 2018, cuando un canal de YouTube (Made in Buenos Aires) difundió el video de una indigente que se parecía mucho físicamente a la madre de Luis Miguel. El rumor llegó rápidamente a medios de Argentina y México y se extendió por todo el planeta, hasta el día de hoy:

Para Javier León Herrera, autor de tres libros sobre la vida de Luis Miguel (uno de ellos, “Luis, mi rey”, el que se utilizó como base para el guion de la serie autorizada por el cantante) es absurdo que, 3 años después, se le siga dando tribuna a ese rumor que él califica de ‘fake show’.

“Yo me acuerdo perfectamente que al poco tiempo de la premiere de la serie y de la presentación de mi libro ‘Luis Miguel, la historia’, se hablaba de este tema. Cuando yo escuché la primera grabación de esta señora en Argentina, lo primero que me llamó la atención fue su acento. Es evidente que es una persona procedente de Asturias, una región de aquí de España, y que tiene algún que otro deje de un dialecto que se habla allí que es el bable. Eso lo ve cualquier persona”, explica el periodista y escritor en conversación con El Comercio.

A través de una conferencia por Zoom, López Herrera también recuerda que, en su momento, se realizó la investigación respectiva para identificar a esta mujer. Se trataba de Honorina Montes, que había desaparecido en Madrid en el año 1992 y debido a los reportes en medios de habla hispana sobre su parecido con Marcela Basteri, fue identificada por su hermano en Bimenes. Incluso se llegó a realizar una prueba de ADN que confirmó esta versión.

Pese a toda esta información, que se documenta a detalle en “Oro de rey”, el nuevo libro sobre Luis Miguel que lanzará este 20 de abril Javier León Herrera con el periodista mexicano Juan Manuel Navarro, cada cierto tiempo vuelve a reaparecer la historia de Honorina Montes como la madre perdida de Luis Miguel. Las primas argentinas del cantante han alimentado mucho este rumor en la TV de dicho país:

“Aquí hay dos cosas. Primero: la identificación positiva a través de Interpol de esta señora. Y segundo: la imposibilidad de que sea la mamá de Luis Miguel. Cuando lo primero es obvio, lo segundo ya no tiene debate. Todos los datos, que en el libro están, tendrían que haber tirado por tierra cualquier especulación. Al poco tiempo de salir este tema, yo se lo dije a las personas de la TV argentina: con todo mi respeto, yo no quiero ser quien le quite la ilusión a un familiar consanguíneo de que sea su familiar el que esté allí, pero no lo es. Y a pesar de todas las pruebas de que no es ella, se ha seguido alargando el tema y nosotros no creemos que esto le de mucho gusto a ninguno de los hermanos Basteri. Es algo totalmente falso”, afirma el periodista.

MARCELA MURIÓ EN 1986

¿Y entonces qué pasó con Marcela Basteri? Tanto Javier León Herrera como Juan Manuel Navarro son tajantes en reafirmar lo que reportaron en 2018 en el libro “Luis Miguel, la historia”: que la madre de Luis Miguel murió por “causas no naturales” y que tanto Luis Miguel como su hermano Alejandro están al tanto de ello, pero que jamás hablarán públicamente de lo ocurrido.

“La pregunta era fija en todos los debates y entrevistas y conversatorios que hicimos en 2018. Ojalá la información a la que yo tuve acceso desde el año 1996 mas o menos fuera falsa. Me hubiera dado una alegría enorme en el corazón que en algún momento hubiera aparecido Marcela Basteri y que toda esta información que nosotros teníamos hubiera sido errónea, pero lamentablemente no es así. Las personas implicadas conocen total y absolutamente la historia”, dice el español, que afirma que por un tema ético no darán más detalles sobre la forma en la que murió la italiana.

“Nosotros establecimos una línea de autocensura en un tema tan delicado como este. Sin entrar en mayor tipo de detalle, desafortunadamente Marcela Basteri no está en este mundo desde el año 1986. Hay un capítulo en ‘Oro de rey’ en el que volvemos a recordar eso, pero creemos que nuestra obligación en ese sentido y con esa información, es pedir un poco de respeto a la memoria de Marcela Basteri y al dolor de los hijos”, sentencia López Herrera.

Por su parte, Juan Manuel Navarro, periodista mexicano que en los años 90 reportó la desaparición de Marcela Basteri tras una entrevista exclusiva con Adua, la tía de la madre de Luis Miguel, considera que el tema sí tendrá una especie de conclusión en “Luis Miguel, la serie”, aunque no imagina cómo lo plantearán.

“Luis Miguel sabe perfectamente lo que pasó y sabe el resultado de la investigación que se hizo en su momento. Me imagino que en la segunda temporada de la serie están dispuestos a revelar, no sabemos cómo lo van a tratar porque nosotros no tenemos nada que ver allí, pero imagino que se va a tratar de una forma muy sutil para no entrar en un ámbito amarillista”, dijo el periodista.

Javier León Herrera (España) y Juan Manuel Robles (México) son los autores de "Oro de rey", libro sobre la vida del cantante Luis Miguel.

EL DATO

“Oro de Rey” ya se encuentra a la venta. En América Latina se puede ordenar a través de Amazon. En el Perú está disponible en las principales librerías, como Crisol y Librería Sur. Sus autores son Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro.

LO QUE SE DIJO EN “LUIS MIGUEL, LA SERIE”

En “Qué nivel de mujer” y “Noche de paz”, se le da cierre a la historia sobre la desaparición de Marcela Basteri planteada en la primera temporada de la ficción de Netflix y Telemundo. Aunque el desenlace no es tajante, los guionistas presentan a un Luis Miguel que desiste de la investigación con El Mossad al descubrir una pista del paradero de la italiana: hubo una discusión en la casa de Las Matas (Madrid), que compraron en los años ochenta, en pleno apogeo de la carrera del adolescente ‘Micky’, y allí Marcela habría sido víctima de un ataque en el que participaron su padre, Luisito Rey, y su tío Tito.

