La historia de cómo Christian Maldonado se convirtió en Master Chris parece el guion de una película. Un músico formado en el entorno académico de Puerto Rico, acostumbrado a analizar e interpretar piezas de música clásica en el piano, acude a la grabación de unos artistas de reggaetón para cubrir a un amigo que ha caído enfermo. En el lugar, no solo dejará de lado todos sus prejuicios sobre ese género musical por ese entonces emergente, sino que encontrará una oportunidad para vivir de la música y ayudar a consolidar el sonido de un movimiento que hoy triunfa en el mundo. Y es que las oportunidades han sido clave en la carrera de Master Chris, productor que ahora, a punto de celebrar 25 años de trayectoria, quiere crear nuevos espacios para descubrir a esos talentos que serán el futuro de la industria en América Latina.

Su primera vez en el Perú se dio hace casi 5 años, cuando fue contratado para trabajar en el primer disco de una artista que la estaba rompiendo en la salsa peruana, pero que quería contar con un repertorio propio: Daniela Darcourt. Con ella grabó el disco “Esa soy yo”, para el que escribió temas que hoy son hits en el país: “Señor mentira”, “Con mi amiga” y “Te felicito”. Así empezaría a afinar más y más los lazos con el país.

“Luego conocí y trabajé con Josimar. Él viajó a mi estudio en República Dominicana e hicimos varios temas como ‘Salsa Perucha’ y ‘Tú te lo pierdes’. A Yahaira Plasencia la conocí cuando yo estaba produciendo a un artista llamado Kamm e hicimos una versión en salsa del tema ‘Sola’. Después, llegué a Amy Gutiérrez, que es una de las mejores cantantes que he oído en mi vida. Además de ser súper disciplinada y tener una vibra muy bonita”, recuerda Master Chris sobre los artistas peruanos que lo han convencido de que en el Perú hay voces de calidad internacional que él quiere ayudar a dar a conocer.

Master Chris ha trabajado con Amy G en "Valiente", el más reciente disco de la artista peruana. / Difusión

El ‘científico’ de la música

Master Chris acababa de cumplir la mayoría de edad cuando empezó a trabajar como músico de sesión. “Empecé muy jovencito, ahora tengo 44 años”, recuerda el boricua que aunque hoy se mueve con soltura por diferentes ritmos musicales, en sus inicios solía juzgar la música popular, en especial el género urbano.

“Cuando estudiaba música, yo estaba muy en contra de lo que era la música urbana. Yo había estudiado música clásica y jazz y, de repente, escucho esa gente gritando... Yo decía: ‘eso no es música’”, narra el productor sobre el día que le cambió la vida y la visión. “Llegué a un estudio por accidente, un amigo se enfermó y me pidió reemplazarlo para grabar a unos reggaetoneros. Yo le dije que de ninguna manera, pero al final me convenció. Así fue que grabé a Jowell & Randy, cuando eran chiquititos”, explica el músico. Fue en esa sesión que se produjo un encuentro de dos mundos diferentes. Al tener conceptos de música y armonía, Master Chris, como le decían respetuosamente sus estudiantes de piano, empezó a afinar las notas de la grabación usando un programa llamado Serato Pitch ‘n Time. “Yo añadí detalles con sus propias voces, a pesar de que ellos no lo habían grabado así, porque sabía que se podía mejorar musicalmente. Cuando les puse lo que yo hice con su grabación, se emocionaron y me llamaron para volver a trabajar con ellos. Hasta ese momento, yo no sabía cuánto me iban a pagar. No diré cifras exactas, pero si yo ganaba por grabar piano unos 75 dólares, por esa sesión saqué 400 y pico de dólares. Yo me sentía muy incómodo en el ambiente urbano, por cómo ellos hablaban, yo era más profesor, más pedagogo. Pero lo que empecé criticando y no aceptando, se convirtió en un trabajo bien pagado. Para hacer las cosas menos duras para mí, empecé a hacer algo diferente, algo que por ese entonces nadie hacía: añadí detalles a las grabaciones que en el producto final hacían la gran diferencia”. Y así el profesor de piano se quedó en el mundo del reggaetón.

Pedro Torruellas, el famoso DJ Playero en cuya compilación más famosa Daddy Yankee usó por primera vez el término reggaetón, se volvió su maestro en la escena urbana. “Él sabía decir con la boca lo que quería hacer, pero no sabía tocar el piano. Así, Playero me introdujo en la música urbana y me enseñó las reglas. Yo me gradué tocando miles de notas en una sinfónica, pero increíblemente me gano la vida tocando tres notas”, explica Master Chris, que en esa época era conocido como ‘Majestic’.

Master Chris trabajó con artistas como J Balvin y Karol G en sus inicios en Colombia. / Difusión

“Para ese entonces, los cantantes nos enviaban las voces y nosotros nos inventábamos las canciones. Con Playero aprendí a hacer pistas. Yo hacía las armonías con mi estilo de música, pero él me decía: ‘¡No, eso no tiene flow!’. Y había los sonidos de los ritmos con la boca para que yo los tocara en el piano. Poco a poco fui aprendiendo. Entendí que aunque la música urbana parecía sencilla, tenía muchos secretos y cosas que un músico no iba a poder hacer hasta que se juntara con ellos”, sentencia el artista que participó de los famosos discos “12 discípulos”, “Majestic I y II” y “Kilates I y II”. Hasta que decidió seguir su propio camino y empezar de nuevo con un nuevo nombre.

Alexis & Fido lo bautizaron como ‘El científico’ en la grabación del tema “Ojos que no ven”. Además de por su estilo tan formal de vestir y su forma de llevar el cabello, el sobrenombre se les ocurrió por el esmero que le ponía a las producciones, detalles que, con el trabajo de Master Chris y otros productores, terminaron por cambiarle el rostro al reggaetón.

“Yo era como un pulpo. Hacía la música pero también componía, grababa y mezclaba. He visto la evolución del reggaetón desde varios lados. Yo siento que, de alguna manera u otra, aportamos al sonido actual del reggaetón. Yo creo que que ha sido un reto hacer que las personas agudicen un poco más su oído y acepten otro tipo de sonidos. Te voy a dar un ejemplo: yo conocí hace 15 años aproximadamente a J Balvin. Cuando yo escuchaba el reggaetón que estaban haciendo en Colombia, sentía que ellos querían imitar a los puertorriqueños, pero en ese intento de imitar, añadían sonidos afro, de la Costa y del Pacífico que no eran iguales a los de PR. Trataban de hacer lo mismo, pero tenían un color particular. Algunos colegas míos me decían en esa época que ellos (los colombianos) eran ochenteros, que no sabían hacer reggaetón. Yo les decía: ‘ojo, quizás ese es el reggaetón del futuro’. Y dicho y hecho”, apunta Master Chris.

Master Chris tiene su base en República Dominicana, a donde irán los talentos peruanos seleccionados para "La nueva cepa". / Difusión

El proyecto de “La nueva cepa”

Para Master Chris, los artistas peruanos también han logrado una identidad en su música, a pesar de que uno de los géneros musicales más populares en el país es foráneo: la salsa.

“La salsa peruana tiene un color particular, y cuando hablo de color hablo de sonoridad musical. Lo que yo escuché cuando llegué a trabajar con Daniela era un sonido muy clásico, poco arriesgado. Actualmente, yo veo que quieren hacer pequeñas fusiones con cositas urbanas, meten teclados... Yahaira se inventa una versión y le pone algo de urbano o algo más romántico. Yo creo que la gente se está arriesgando más en sus propuestas y eso no pasaba cuando yo llegué al Perú”, explica Master Chris. “Los peruanos tienen claro lo que les funciona, pero también quieren experimentar. Te voy a hablar particularmente de Amy Gutiérrez. En ‘Valiente’, su nuevo disco, las canciones son todas diferentes. De acuerdo a lo que decía la canción, se trabajaron los elementos. Yo creo que ese disco específico de Amy se se aleja de lo tradicional y y aporta algo fresco. Quizás el oído del salsero peruano tradicional, al principio sienta que necesita más salsa, pero a medida que su oído se vaya afinando, va a ir entendiendo que eso es lo que está pasando en otras partes del mundo y que es el camino de ahora en adelante”, dice el productor que cree que dos géneros clave para la música peruana de cara a su internacionalización serán la salsa y la cumbia.

“Yo quisiera encontrar un artista urbano peruano. Yo conozco a Kale, me encanta lo que hace, pero sí me gustaría encontrar un Feid peruano. Y sería increíble que ese peruano no saliera con la misma música urbana que hace todo el mundo, sino que aproveche los elementos de la cumbia, del charango, de su país, para que cuando lo oigan afuera sepan que se trata de un peruano”, añadió Master Chris que ha reservado tres cupos para el Perú en su más reciente proyecto.

“La nueva cepa” será el primero del que espera sean varios volúmenes de discos en los que cree alianzas con nuevos talentos de América Latina.

“Para mí como Master Chris es más fácil preguntarle a mis amigos de la radio quiénes son los que están sonando más en el Perú e invitarlos a grabar en mi disco. Pero ese es el camino fácil; el camino que merece la gente que no tiene oportunidades es este en el que se abren puertas para aquellos que quizás no tienen accesos”, dice el boricua sobre “La nueva cepa”, un disco de 12 canciones cuyos vocalistas serán elegidos en 4 países de América Latina: Perú, Ecuador, República Dominicana y Puerto Rico.

Para ello, el productor está realizando una convocatoria entre nuevos cantantes a los que les pide enviar un demo para hacer una selección de artistas que irán a grabar a su estudio en República Dominicana y cuyo trabajo final se podrá escuchar y ver a través de diferentes plataformas de streaming.

“Aquí no estamos improvisando, sabemos lo que queremos. Tenemos alianzas con las personas correctas para que el proyecto funcione, tenemos una alianza con Warner Music Latin en Estados Unidos para apoyar el proyecto. No es el típico concurso que el que alguien gana y te preguntas qué hizo después. Este es un álbum que la gente va a poder escuchar, va a estar en Spotify y espero que, si el track 5 es de un peruano, lo apoyen y así la gente en el mundo sepa lo que se hace acá”, pide Master Chris.

Master Chris y Diana Montes, directora de los Premios Heat, durante la presentación de "La Nueva Cepa" en el Perú.

¿Cómo participar?

Para participar de “La nueva cepa”, debes enviar tu demo al correo peru@lanuevacepamusic.com.

¿Qué requisitos debes cumplir?

Para ocupar uno de los tres cupos en el Perú, debes ser peruano de nacimiento. De lo contrario, no calificas por nacionalidad. Si eres dominicano y estás viviendo en el Perú, por ejemplo, deberás aplicar para “La Nueva Cepa de RD”. Se espera que el segundo volumen se extienda a otros países de América Latina como México, Venezuela, etc.

El demo que envíes puede ser grabado con los recursos que tengas en casa. “No te pido que vayas a un estudio de grabación a gastarte tu dinero. Consigue un celular y graba tu video o tu audio. Vamos a valorar interpretación, ni siquiera evaluaremos la canción que elijas cantar, sino lo que hagas sentir con tu interpretación”, explica Master Chris.

Incluye todos tus datos de contacto en el correo que envíes. “Nos pasó en al convocatoria de República Dominicana que nos enviaron un demo sin nombre ni teléfono”, relata el productor. Agrega número de teléfono, nombre, correo electrónico y toda la información básica para que te puedan contactar de ser seleccionado.

¿Hasta cuándo se podrá participar?

La convocatoria se anunció el 25 de junio. Las inscripciones cerrarán entre el 6 y 8 de junio. Se avisará previamente el cierre por redes sociales.

Todos los demos serán escuchados por Mater Chris y un equipo de profesionales de la música. Tras ello, se hará una pre-selección de 20 personas, las cuales tendrán que hacer una audición en vivo. “Para asegurarnos que en vivo suena bien, que no tiene ayuda tecnológica y, sobre todo, para ver lo que transmiten al cantar”. Tras este proceso, se anunciarán a los 3 ganadores que grabarán en el estudio de Master Chris en República Dominicana.

Todo el proceso de “La nueva cepa” viene siendo grabado para su futura publicación en plataformas de streaming y, quien sabe, para que quede registro de los inicios de la próxima gran estrella de la música nacida en el Perú.