Durante la más reciente edición del Festival Heat, que tiene a Guayaquil (Ecuador) como sede elegida este año, la organización de los Premios Heat anunció el lanzamiento de “La nueva cepa”, una iniciativa creada junto al productor puertorriqueño Christian Maldonado, conocido como ‘Master Chris’, para encontrar y darle una ventana a talentos emergentes de 5 países. Entre ellos, el Perú.

De hecho, será nuestro país donde este proyecto dará sus primeros pasos. En una fecha todavía no anunciada de noviembre, ‘Master Chris’ iniciará aquí la búsqueda de los primeros talentos elegidos para este programa educativo que, además, será registrado en video y se podrá ver en streaming vía LosHeat.tv.

“El primer país que estoy visitando es Perú. Todavía no sé la fecha, pero estoy seguro que será la segunda semana de noviembre. Allí será mi primera convocatoria. Para mí, Perú es muy especial. Yo adoro el talento peruano, tengo grandes amigos productores que se están mudando para allá. Todo el mundo se enfoca en la salsa, pero hay tanta cultura musical en Perú que estoy ansioso”, contó el puertorriqueño en diálogo con la prensa peruana durante el evento de lanzamiento de “La nueva cepa” realizado en Ecuador.

En el evento también se informó que los otros países elegidos para esta iniciativa son Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico y Ecuador. La característica principal de este proyecto será que se enfocará en descubrir nombres nuevos.

“La nueva cepa son hijos que voy a coger desde cero. Nadie quiere empezar de cero en el negocio de la música, nadie quiere hacer el trabajo, pero yo tengo una responsabilidad, yo soy profesor de música, me encanta la juventud y la persona adulta que tiene talento y no me les hacen caso porque son adultos. Yo quiero hacer algo con la música, quiero hacer algo por el arte”, contó ‘Master Chris’.

El productor conocido como ‘El científico” por su laboriosidad en sus creaciones también destacó que no solo buscará voces, sino también otros talentos. “En el proceso de selección de artistas también haré una convocatoria de productores y compositores. Todo el mundo ve lo que se ve, pero yo también quiero darle oportunidad a esos talentos invisibles. ‘La nueva cepa’ no consiste en que yo voy a buscar a un cantante para que cante mis canciones, sino quiero darle la oportunidad al que escribe y produce en Perú y que lo haga conmigo, no lo voy a dejar solo”, declaró el boricua que en el pasado ha trabajado con artistas nacionales como Amy G, Daniela Darcourt y Josimar.

¿Y por qué ‘La nueva cepa’? ‘Master Chris’ dijo que él hace lo que hace por amor al arte y quien ama lo que hace quiere esparcirlo. “Para mí la música va a ser como una cepa, un virus que quiero explotar por todas partes positivamente, sin críticas, sin chismes, solo música”, finalizó.