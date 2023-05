En la última edición de los Premios Heat, el evento que celebra a los talentos consagrados y emergentes de la movida urbana y tropical en América Latina, se anunció un nuevo proyecto que tendría como finalidad dar a conocer a voces nuevas de la música en nuestro idioma. “La Nueva Cepa” es el nombre de ese proyecto que fue presentado esta semana en Lima, una decisión que responde al cariño que tienen por el Perú sus principales cabezas.

Diana Montes, directora de los Premios Heat, y Master Chris, conocido productor musical puertorriqueño, han unido fuerzas para llevar a cabo esta nueva apuesta para fortalecer la industria musical y han reservado un lugar muy especial para el talento peruano.

Durante la conferencia de prensa del anuncio de “La Nueva Cepa”, Diana Montes recordó que llegaron en el 2017 al Perú con los Premios Heat para hacer un festival que le permitió conocer a muchos talentos nacionales. Entre ellos, el cantante Josimar y la orquesta Zaperoko.

“El Festival Heat Perú fue algo muy bello. Estuvieron aquí en Lima Karol G, Farruko y Victor Manuelle, pero también artistas nacionales. Nos dimos cuenta del gran talento que había aquí”, dijo Diana Montes sobre el evento que fue clave para elegir al Perú como la sede del anuncio de este nuevo proyecto.

“‘La Nueva Cepa’ es una iniciativa de Master Chris por sus 25 años de carrera. Él ama al Perú, ha compuesto muchos éxitos con peruanos. Nos unen lazos muy fuertes al Perú y creemos en la música”, continuó la directora de los Heat.

El inicio de un sueño

Christian Maldonado, conocido en el mundo de la música como Master Chris y también como ‘El científico’, ha decidido dedicar su próximo disco a dar a conocer nuevas voces. En sus casi tres décadas de trayectoria, el boricua ha trabajado con pesos pesados de la industria musical en español, como Celia Cruz, J Balvin y Bad Bunny. También con artistas latinoamericanos que se vienen destacando como Mike Bahía, Alkilados y la peruana Daniela Darcourt, con quien creó el tema “Señor mentira”, uno de los temas más populares de la salsa nacional.

Master Chris confesó durante la rueda de prensa en Lima que la pandemia no le permitió venir al Perú en el tiempo en el que algunos de las canciones que hizo con artistas peruanos se volvieron hits, pero que le conmovió mucho la relevancia que habían tomado sus temas.

“Yo veía (por videos de Internet) cómo la gente cantaba mis canciones y me emociona mucho saber cómo son tan queridas acá. He tenido la oportunidad de trabajar con varios talentos peruanos y todos son excelentes”, dijo el productor que también ha trabajado con Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez. “Es momento de abrir las puertas a personas que todavía no se conocen, vamos a usar nuestra plataforma para que puedan cumplir sus sueños”, dijo el productor.

Master Chris junto a Yahaira Plasencia y Micheille Soifer en el lanzamiento de "La nueva cepa".

Debido a esa conexión especial con el Perú, Master Chris pidió que la presentación sea en este país y, además, que se reserven más cupo en “La nueva cepa” para talentos locales.

¿Cómo participar de “La Nueva Cepa”?

“La Nueva Cepa” será un disco de 12 canciones que será distribuido por la disquera Warner US/Latin.

Las canciones serán compuestas y producida por Master Chris, pero los cantantes del álbum se elegirán mediante audiciones virtuales. De esos 12 cupos, 3 han sido reservados para nuevos talentos peruanos.

“Yo no soy una casa disquera. No vine a firmar a nadie, vine a dar una oportunidad. Estoy haciendo un disco de nuevos talentos y quiero invitar a tres peruanos para que le muestren al mundo que están en el disco de Master Chris y que son increíbles”, explicó el boricua. “Yo le apuesto al talento peruano, quiero que cuando salga ‘La Nueva Cepa’ le den su apoyo, que apoyen a los talentos nacionales”, enfatizó Master Chris.

Para participar de la nueva cepa, deberás enviar el demo de tu tema al correo peru@lanuevacepamusic.com.

Serán tres los talentos elegidos que grabarán con Master Chris. Además, se grabará un videoclip profesional y se contará con promoción internacional.

Además… Más información Todos los detalles y los campamentos musicales con estrellas latinoamericanas de "La Nueva Cepa" se podrán seguir a través de la app Losheat.tv y las redes sociales de @masterchrismusic y @lanuevacepamusic.