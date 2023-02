Hermana menor de Darío Yazbek (”La casa de las flores”) y medio hermana de Gael García Bernal, Tamara Yazbek se abre paso en el mundo del cine y la televisión, “descubriendo el camino”, como ella dice, y disfrutando cada aprendizaje que le deja la actuación como la dirección, disciplinas que practica y disfruta desde hace diez años.

Esta vez, la menor de la familia nos habla de su personaje en “Casando a mi ex”, una comedia mexicana que cuestiona todo lo que implica el matrimonio, que, desde este lunes 6 de febrero, está disponible en Prime Video, entre otros temas que forman parte de su vida profesional y personal. “Casando a mi ex” está protagonizada por Zuria Vega, Guillermo Villegas, Danae Reynaud, Harold Azuara, Juana Arias, Andrea Ortega-Lee y Anna Ciocchetti.

-“Casando a mi ex” es tu nuevo proyecto, cuéntame cómo llega a ti la historia y cuál es tu personaje.

Me mandaron un cásting para la película y quedé casi inmediatamente. Fue un proyecto muy divertido, el equipo y yo nos volvimos familia y fue una experiencia súper bonita. Mi personaje es una bartender, extrovertida que se enamora de uno de los personajes de la película del que ya se enterarán al verla. Ella da todo lo que tiene por esta persona que la apoya en todas las locuras que quiere hacer dentro de la historia. Es un personaje muy bonito, muy sensible y empático que hace todo por la persona que ama.

Afiche promocional de “Casado con mi ex”,. Foto: Prime Video

-En la película, el gran conflicto de la protagonista es su miedo al matrimonio y todo lo que este implica. ¿Tú qué piensas, crees en esta institución, a veces tan cuestionada?

Personalmente no creo en el matrimonio. Para mí tiene una función económica y hasta gubernamental. Funciona en términos muy estructurales para proteger a las personas dentro del matrimonio. Pero, claro, va a depender de en qué país vives y si realmente te protege o no porque si funcionara perfectamente, te protegería mucho como mujer o como madre. Al igual que en un país en el que no funcionan correctamente las leyes, realmente puede que no funcione mucho el matrimonio y yo en lo personal no creo en él. Creo más en el respeto dentro de la pareja y el cariño y esta cosa como de respetar económicamente a tu pareja sin tener que entrar dentro de un tema legal.

-En estos diez años que llevas en la industria, te has desempeñado no solo como actriz sino como directora. ¿Cómo ha sido y es para ti encontrar un espacio en este ambiente tan competitivo siendo hija de Patricia y hermana de Darío y de Gael García Bernal?

El que tu familia trabaje o no dentro del cine puede jugarte bien y mal. A mí me ha costado un poco en términos personales, pensando en la expectativa que hay. Y como siempre quiero crecer más y quiero ir más allá, tener esta familia al lado te da una potencia para querer y adelantarte lo más posible, lo más rápido. Ha sido un proceso relativamente lento en el que vas creciendo y vas descubriendo y aprendiendo también y pues no sé, mi familia, dentro de todo, me he apoyado mucho.

-Volviendo a “Casado con mi ex”: ¿por qué recomendarías ver esta comedia?

Creo que es una película con la que todos podemos empatizar y sentirnos identificados. Habla de las relaciones amorosas, de muchas de ellas, por lo que puedes encontrar muchas cosas que se pueden proyectar dentro de tu propia historia de amor, de amistades. Tiene reflejos muy bonitos sobre el amor y la amistad y creo que sí, la van a disfrutar mucho y se van reír mucho así que vale la pena.

Zuria Vega en una escena de “Casado con mi ex”. Foto: Prime Video

-¿Qué proyectos tienes actualmente?

Estoy desarrollando mi próximo documental y en términos de actuación, ya salió una película y va a salir una serie de comedia que grabé en 2022 pero no sé qué tanto pueda decir pero sí, voy a seguir descubriendo el camino, no puedo decir que una cosa me gusta más que la otra porque la verdad disfruto mucho de estar tanto enfrente como detrás de la cámara y en cada una he aprendido muchísimo.

DATOS -"Casando a mi ex" narra la historia de una mujer que prefiere terminar con su prometido pues no cree en el matrimonio y le tiene mucho miedo al fracaso. - Tamara Yazbek debutó como actriz en 2012 en la película "Después de Lucía", que ganó el premio a Mejor largometraje en el Festival de Cannes. -Su más reciente participación fue en la serie de Vix+ "María Félix: La Doña".

