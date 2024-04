La idea de que la música nos hace viajar en el tiempo es el motor de “The Greatest Hits”, la nueva comedia romántica de la plataforma Star+ que cuenta con Lucy Boynton, Justin M. Hint y David Corenswet en los roles protagónicos.

La historia comienza cuando Harriet (Boynton) pierde a su novio (David) y se ve atrapada en un luto del que no puede salir porque las canciones que forman parte de la banda sonora de su romance la hacen viajar una y otra vez al pasado, pero de manera textual, como si la música fuera una máquina del tiempo.

Y es que en la película escrita y dirigida por Ned Benson, las canciones se convierten en la herramienta para que Harriet regrese a momentos específicos de su vida en los que intenta, a toda costa, cambiar el desenlace de su novio, aunque la aparición en su vida de otro joven que también experimenta la pérdida (en su caso, de sus padres), cambiará el panorama por completo.

-Lucy, has sido parte de varios proyectos en los que la música juega un rol importante. ¿Cuál dirías que es tu relación con la música?

Lucy: Creo que gracias a esos proyectos he empezado a diseccionar mi relación con la música. Además, como muchos de estos proyectos, como por ejemplo “Sing Street”, se desarrollan en los ochenta, me ha hecho reflexionar y apreciar más la universalidad que esta tiene, cómo el hecho de que una canción hecha por unos chiquillos hace 40 años pueda seguir resonando en la actualidad con la misma fuerza, eso resalta el hecho de que una canción es atemporal, puede decir muchas cosas a través del tiempo y en diferentes lugares. Creo que es algo realmente poderoso. Y esta película, “The Greatest Hits”, explora eso, cómo la música tiene un aspecto personal, cómo te hace sentir acompañado en tus sentimientos y te transporta en el tiempo. La música es lo más cercano que tenemos a una máquina del tiempo.

Lucy Boynton junto a Ferdia Walsh-Peelo en escena de "Sing Street" en 2016.

- La película tiene un mensaje poco común en las historias románticas: que dejar ir, especialmente cuando amas a alguien, a veces es necesario...

Justin: Y creo que parte importante de dejar ir es permitirte un espacio para el duelo. Muchas veces no nos permitimos ello y otras veces nos quedamos estancados en ese dolor y no podemos avanzar. Creo que es un mensaje importante ese balance, el permitirte llorar pero también dar pasos hacia el frente.

Lucy: También es importante entender que dejar ir no es descartar o mandar todo al olvido. Es dejar que se vaya ese peso que tiene en ti, romper esas ataduras.

Lucy Boynton y Justin M. Hin en escena de "The Greatest Hits". (Foto: Star+/ Difusión) / Merie Weismiller Wallace

-¿Qué les gustó más de sus personajes?

Lucy: Me gusta la relación de nuestros personajes: Harriet y David, porque cuando no anticipas algo, cuando no estás mirando al final del camino de lo que puede pasar, te acercas a las cosas de una manera más honesta. Y eso ocurre cuando Harriet, mi personaje, conoce a David, el personaje de Justin. Ella está con la guardia baja, tan vulnerable en ese momento de su vida que entra en esta amistad con las manos arriba, creo que es conmovedor y bello.

Justin: Y fue genial poder darle vida a esta relación que no es la de un amor a primera vista. Sino dos personas que realmente se necesitaban y que conectaron por su duelo y eso fue evolucionando orgánicamente y se convirtió en una relación. Creo que fue divertido interpretar ese viaje.

- Justin, ¿qué nos puedes decir de la representación asiática actualmente en el cine?

Justin: Creo que las cosas han ido mejorando de a pocos desde hace algunos años y el progreso ha continuado, lo que es muy emocionante. Creo que películas como “Everything, Everywhere All At Once”, “Past Lives” y “Crazy Rich Asians”, por ejemplo, han tenido un impacto importante en mostrarle a Hollywood otra representación de la comunidad asiática. Y eso es genial. Yo me siento muy contento porque en esta película, por ejemplo, mi identidad racial no juega ningún papel, no es el corazón del personaje.

-¿Alguno de sus personajes previos les ayudó a inspirarse para esta película?

Lucy: Bueno, David Corenswet, que hace de mi novio en esta película fue mi novio muerto en un trabajo anterior (“The Politician”), y eso ayudó (risas). Creo que a estas alturas he asociado la cara de David con el duelo y ya tenemos ambos una relación establecida, una buena dinámica de trabajo. Creo que fue divertido construir algo con esas bases que tenemos ambos.

Justin: Para mí fue la antítesis. En los últimos años me ha tocado interpretar a varios patanes, así que ha sido bonito poder interpretar algo de ternura, bondad y amor.

En "The Greatest Hits", Harriet (Lucy Boynton) enfrenta la muerte de su novio (David Corenswet) y la música es su herramienta para viajar al pasado a revisitar su historia. (Foto: Star+/ Difusión) / Merie Weismiller Wallace

- ¿Cómo construyeron la relación de sus personajes para esta película?

Justin: Ayudó mucho que filmamos de manera secuencial, así que eso reflejó mi relación real con Lucy, cómo nos íbamos conociendo ella y yo a la vez que se iban conociendo David y Harriet, nuestros personajes. Y con el paso de los días nos íbamos sintiendo más en confianza el uno con el otro. Aunque recuerdo que la primera vez que conocí a Lucy pensé: esta chica es muy cool.

-En la cinta, las canciones forman parte del lenguaje. ¿Cómo fue encontrar sus personajes a través de la música?

Lucy: Muy pocas canciones de la banda sonora final cambiaron de lo que teníamos en el guión original. Es muy raro vivir la tonalidad de una escena como el director y el editor la verán, porque el actor llega con un mapa de cómo el personaje se siente, pero no puedes ver el tapiz completo. Y en esta película fue diferente, sentí que podías curar más la escena, porque las canciones te ayudaban a entrar más en las emociones. La música ayudaba mucho en los temas de emociones: temas que te rompían el corazón, o eran más alegres o más tristes, dependiendo de los momentos. Fueron herramientas muy útiles.

Lucy Boynton en escena de "The Greatest Hits". (Foto: Star+/ Difusión) / Merie Weismiller Wallace

-¿Y cómo fue trabajar con Nelly Furtado, que tiene una escena en la cinta?

Lucy: ¡Demasiado cool! Además, ella estaba muy entusiasmada con la película.

Justin: E imagino que te rompió los nervios, Lucy, tener que corregirla en la escena.

Lucy: (Risas) ¡Pero ella fue la mejor, muy dulce!

Justin: Y “I’m Like a Bird”, que forma parte de la banda sonora de la cinta, es una canción icónica, una canción con la que crecimos.

-En la cinta, son muy importantes los vinilos, los recuerdos construidos a través de música que una generación escuchó de una manera muy diferente a la de ahora. ¿Creen que la relación de las personas con la música cambiará ahora que existe el streaming?

Lucy: Quizás en el sentido colectivo, porque hoy en un solo día se lanza la misma cantidad de canciones que se lanzó en toda la década del 90, lo que es una locura. Entonces, antes era una experiencia más colectiva la de un lanzamiento, esa carrera por ir a la tienda a obtener el álbum. Pero creo que en un nivel más personal, la música continúa teniendo un gran impacto en la vida de las personas, no ha perdido su significado.

Justin: Estoy de acuerdo. Quizás se pierda lo colectivo, pero se gana en comunidades, por la accesibilidad que hay ahora a la música. Las personas pueden ahora encontrar una canción que les gusta y compartirla con más facilidad que antes y así crear comunidad, algo que no se podía en el pasado.

-En la cinta, se destaca el concepto de que la música te transporta en el tiempo. ¿Qué canciones les transportan al pasado?

Lucy: Si hablamos de viajar en el tiempo, inmediatamente pienso en “Waterloo Sunset” de The Kinks. Esa canción me hace ir hasta el Londres de los años sesenta. A mí me gustaría ir al génesis de esa canción, estar como en esa era que retrata Michael Caine en su documental “My Generation”...

Justin: En mi caso, hay un tema de Celine Dion llamado “It’s All Coming Back to Me Now”, que me hace acordar a viajes en carretera que hacía con mi familia de niño. Esa canción sonaba una y otra vez, me trae memorias muy divertidas de tiempos a los que me gustaría volver.

Además… En estreno La película "The Greatest Hits" estará disponible en Star+ para todo América Latina desde este viernes 12 de abril.