Después de una extensa búsqueda, los actores David Corenswet y Rachel Brosnahan han sido elegidos para interpretar a Clark Kent y Lois Lane, respectivamente, en esta emocionante entrega del universo de DC “Superman: Legacy” dirigida por James Gunn.

La elección de Corenswet y Brosnahan fue el resultado de un proceso en el que compitieron con otros seis actores, incluyendo a Nicholas Hoult, Tom Brittney, Emma Mackey y Phoebe Dynevor. Gunn filmó pruebas de pantalla durante el fin de semana del 17 de junio para seleccionar a los protagonistas principales de la película.

Interpretar a Superman es un papel icónico y muy codiciado, ya que el personaje es uno de los héroes más emblemáticos de la cultura pop. Con esta oportunidad, Corenswet liderará el nuevo universo de DC mientras el estudio busca reinventarse tras algunos tropiezos en taquilla con películas como “Black Adam”, “Shazam! Fury of the Gods” y “The Flash”. Hasta ahora, solo tres actores han dado vida al Hombre de Acero en la pantalla grande, siendo Christopher Reeve, Brandon Routh y Henry Cavill los encargados de llevar el manto del superhéroe en distintas etapas.

David Conrenswet es el nuevo Superman. (Foto: Netflix)

“Superman: Legacy” está programada para estrenarse el 11 de julio de 2025 y marcará el debut de Gunn y Peter Safran como directores y copresidentes de DC Studios. Esta película representa un nuevo comienzo y contará con un Superman más joven en comparación con las versiones anteriores.

Para Corenswet, este papel representa un gran cambio en su carrera, ya que será el protagonista de un importante proyecto de estudio por primera vez y asumirá el papel de uno de los héroes más queridos por el público. El actor se hizo conocido por su participación en las series “The Politician” y “Hollywood”, respaldadas por Ryan Murphy, y ha participado en otras producciones como “We Own This City” y “Pearl”. Próximamente, también aparecerá en la serie de Apple “Lady in the Lake” y en la secuela de “Twister”.

Por su parte, Brosnahan es reconocida por su destacada interpretación en la serie “The Marvelous Mrs. Maisel”, por la cual ha ganado un Emmy y un Globo de Oro. Anteriormente, se dio a conocer en “House of Cards”, donde obtuvo una nominación al Emmy. Tres actrices han encarnado anteriormente a Lois Lane en la pantalla grande: Margot Kidder, quien dio vida al personaje junto a Christopher Reeve en la película original de Superman de 1978 y sus secuelas; Kate Bosworth en “Superman Returns” (2006); y Amy Adams en “Man of Steel” (2016), “Batman v. Superman: Dawn of Justice” (2016) y “Justice League” (2017).

No te pierdas la emocionante nueva versión de Superman en “Superman: Legacy”, donde James Gunn pondrá su visión única al servicio del icónico héroe. Gunn ha expresado su identificación personal con el personaje y su historia como alguien que se siente diferente y a la vez es un símbolo de esperanza y fortaleza.

Con este emocionante anuncio, los fanáticos de Superman y del universo de DC están ansiosos por ver cómo Gunn y su equipo darán vida a esta nueva versión del Hombre de Acero en “Superman: Legacy”.

