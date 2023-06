La última película de “The Flash”, dirigida por Andy Muschietti, ha emocionado a los fanáticos al mostrar una sorprendente aparición de un icónico personaje: Superman. Pero esta vez, el héroe de Metrópolis es interpretado por Nicolas Cage, cumpliendo así el sueño de muchos seguidores que siempre anhelaron verlo con el traje de El Hombre de Acero.

La decisión de Muschietti de incluir a Cage como Superman en su película ha generado gran expectativa entre los fanáticos. En la breve escena en la que aparece, los ojos azules del actor cautivan al público mientras vuela y dispara rayos láser, luciendo el traje emblemático del superhéroe. Con su cabello largo ondeando al viento, Cage encarna la visión original que presentó en su casting en 1998.

¿Por qué nunca se realizó la película de Superman con Nicolas Cage?

Inicialmente titulada “Superman Lives”, la cinta estaba planeada para ser dirigida por Tim Burton en 1998, con un guion escrito por Kevin Smith. La historia presentaba al supervillano Brainiac enviando a Doomsday para asesinar a Superman, bloqueando también el sol para dejar al héroe impotente. Mientras tanto, Brainiac establece una alianza maquiavélica con Lex Luthor. No obstante, cuando Superman es resucitado por un robot kryptoniano llamado el Erradicador, Brainiac decide que desea obtener esa tecnología para sí mismo. Finalmente, cuando los poderes de Superman regresan gracias a los rayos del sol, derrota a Brainiac. La principal inspiración para el guion fue el cómic “The Death of Superman” (1992).

Cage fue elegido para interpretar a Clark Kent/Superman debido a su habilidad para transformarse tanto física como actoralmente, lo que permitiría al público no reconocer su identidad secreta. El actor, conocido por su versatilidad, recibió un salario de 20 millones de dólares por asumir el papel.

Aunque las razones exactas de la cancelación de la película no se conocen con certeza (se presume que se debió a problemas de presupuesto), el drama detrás de la fallida producción se recoge en el documental “The Death of ‘Superman Lives’: What Happened?” (2015), dirigido por Jon Schnepp.

Nicolas Cage expresó su confianza en el proyecto y la visión de Tim Burton para la película en una entrevista posterior. Aunque le hubiera encantado verla realizada, considera que la imaginación del público puede recrearla de manera más impactante que el proyecto finalizado.

Aunque no logró interpretar a Superman en esa ocasión, Nicolas Cage tuvo la oportunidad de convertirse en un personaje de cómic en la gran pantalla cuando protagonizó Ghost Rider en 2007.

La inclusión de Nicolas Cage como Superman en “The Flash” ofrece a los fanáticos una mirada fugaz pero emocionante a lo que pudo haber sido una versión única y fascinante del icónico héroe de DC.

