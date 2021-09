Conforme a los criterios de Saber más

“Por fin tiene el reconocimiento que merecía”. Evan Peters se llevó este 2021 el primer premio Emmy de su carrera y las redes sociales celebraron con mensajes como el que aquí citamos el logro del que es uno de los engreídos de los fans del cine y la TV. Si bien en la pantalla chica tuvo varios roles -y muy recordados- en “American Horror Story”, ha sido “Mare of Easttown”, el drama de HBO Max, el que le ha valido la dorada presea.

Su interpretación del detective Colin Zabel es una de las mejores que vimos este año en televisión, pero una escena se convirtió en clave para que quedáramos cautivados con su trabajo, aunque para el actor llevarla a cabo no fue nada sencillo.

En el tercer capítulo de “Mare of Easttown”, titulado “‘Enter Number Two”, Zabel nos permite conocer más de su pasado, aunque no de una manera heroica, como le hubiera gustado. El personaje se encuentra en un bar, muy ebrio, cuando reconoce a su compañera de investigaciones, Mare, interpretada por Kate Winslet. Se acerca y empieza una charla de una naturalidad que fue celebrada por la crítica.

Para enmarcar

En aquella escena en el bar, que puedes ver aquí, el detective Zabel divaga sobre una relación amorosa que no funcionó y una ruptura que se dio en la mitad de un desayuno. Pero es la alta carga emotiva y la realidad con la que la lleva a cabo Peters la que hizo que medios como “Esquire” escribieran reseñas del tipo: “La escena de Evan Peters ebrio en ‘Mare of Easttown debería estar colgada en el Louvre”.

Lo curioso es que para el actor filmarla no fue fácil, es más, pensó que había fracasado rotundamente y terminó llorando en los brazos del director Craig Zobel, decidido a renunciar a la serie y a su trabajo como actor. Así lo contó a Joanna Robinson en su podcast para “Vanity Fair”.

“La razón por la que Craig y yo estábamos abrazados al terminar la escena es porque yo lloraba desconsoladamente. Pensé que no habíamos conseguido hacerla bien. Yo le decía: ‘no lo logramos, no la puedo hacer, soy terrible. Ya no puedo hacer esto más (actuar)’”, relató Evans. “Lo irónico es que a la gente le gustó mucho esa escena”, añadió.

El truco para hacer escenas con alcohol

En una entrevista posterior con “The New York Times”, Evans también contó que para lograr naturalidad en los gestos de alguien que toma alcohol en un bar, decidieron servirle vinagre.

“A veces para las escenas de alcohol, te dan de beber agua. Pero no funciona. El alcohol tiene un sabor horrendo. Yo pensaba en qué podrían darme de beber que tenga un sabor fuerte, ácido. ¡Vinagre! Puede saber muy feo, pero también tiene algo de agradable”, relató.

Otra curiosidad de esta escena está relacionada a una frase que se volvió viral tras su estreno en TV: “‘Let me put down my bagel” (”Déjame dejar aquí este pan”). Fue una idea que tuvo Peters la noche anterior a la filmación, pero que luego dudó en si sería incluida.

“La frase me tuvo gritando y llorando en los ensayos, pero insistí en que quedara”, contó el director Zobel, destacando el trabajo de su actor, que, además, logró trabajar un muy buen acento Delco (propio de las afueras de Filadelfia, lugar donde está ambientada la serie). Y lo curioso es que lo logró, mientras a la par interpretaba a Pietro Maximoff (Quicksilver) en “WandaVision”.

“Fue una locura. Filmaba en Filadelfia, luego me llevaban a Atlanta y luego de regreso a Filadelfia. Para permanecer en la era de las ‘sitcoms’ de ‘WandaVision’, iba viendo ‘Full House’ y ‘Malcolm in the Middle’. Luego, cuando volvía a Filadelfia, comía mientras veía ‘The First 48′. Fue extraño, pero logré que funcionara”, afirmó. Y le damos la razón.

El dato

“Mare of Easttown” está disponible en HBO Max.

