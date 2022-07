“Menudo: Forever Young”, el documental que relata la historia del ascenso y caída de Menudo, contada por algunos de sus miembros, está disponible en HBO Max desde el 23 de junio.

Compuesta de cuatro capítulos, este programa narra el inicio de la emblemática banda puertorriqueña, en 1977, sus momentos cumbres alcanzados a mediados de los ochentas y la debacle que fue experimentando tras las serie de denuncias por abuso psicológico, físico y sexual por parte de su mánager Edgardo Díaz y el entorno del polémico productor musical.





“Ya está disponible Menudo: Forever Young por HBO Max! Un documental importante que muestra el impacto que tuvo Menudo en el mundo, y la realidad de lo que se vivió. Espero y confío que nuestras experiencias vividas en el grupo servirá como una lección histórica. Abrazos”, escribió Ralphy Rodríguez, un ex Menudo, en su cuenta de Twitter.

Ralphy es uno de los ex miembros de la banda que revela con su testimonio, lo difícil que fue su etapa como Menudo al lado de Edgardo Díaz. Junto a él, otros es menudos como Johnny Lozada y Ricky Meléndez, Rawy Torres en una primera etapa. Raúl Reyes, hermano del fallecido Ray Reyes, Ray Acevedo, Sergio Blass, Adrián Olivares, en el segundo capítulo, Jonathan Montenegro, Robert Avellanet, Ángelo García, Ash Ruiz, Andy Talamantez, en el tercer y cuarto episodio.

Ash Ruíz, durante el rodaje de "Menudo, forever young" de HBO Max.

Los testimonios de los ex cantantes y bailarines de Menudo están acompañados por declaraciones de periodistas, empresarios y presidentas de clubes de fans. Así como de imágenes de archivo en video y fotos. El documental de HBO Max explica que intentaron conversar con Edgardo Díaz pero este se negó a ser parte.

Ex integrantes de Menudo, duranyte la premiere del documental de HBO Max en junio de 2022.

LAS ACUSACIONES

Es a partir del tercer episodio del documental, denominado “Las acusaciones”, que empieza a describirse el grado de abuso que fueron sufriendo los integrantes de “Menudo”, en manos de Edgardo Díaz.

Los abusos, que un inicio fueron marcados por el exceso de trabajo, la explotación laboral y económica por parte del productor musical -se dice que Edgardo cambió el porcentaje de ganancias de los chicos de un 70%-30% a un sueldo base- por ejemplo, fueron tornándose cada vez más oscuros y retorcidos.





-Posesión de drogas y violencia física

Hacia 1990, cinco integrantes de la banda renunciaron en conjunto producto de la fuerte rutina de trabajo, el desgaste de la marca Menudo, debido a la expulsión de Sergio Blass y Rubén Gómez tras un incidente en el aeropuerto de Florida, en el que perros husmeadores detectaron marihuana en su equipaje y a la inestabilidad emocional que les generaba el ex mánager. A esto hay que sumarle el incumplimiento de contrato denunciado por parte de los afectados.

Cabe destacar que el consumo de drogas en el entorno del grupo era masiva, un tema que ya había sido revelado en anteriores entrevistas y que fue confirmado en el documental de HBO Max. Asimismo, las denuncias de abuso físico por parte de Edgardo Díaz, fueron confirmadas nuevamente por Jonathan Montenegro, entonces de 12 años en una situación no revelada antes.

Jonathan Montenegro durante las grabaciones del documental de Menudo para HBO Max.

“Recuerdo claramente una tarde en Puerto Rico, estaba el asistente de Edgardo manejando, yo de copiloto. Atrás dos integrantes de Menudo y Edgardo en el medio. Jugaban en ocasiones a las luchas libres y uno de estos chicos le arrancó las gafas a Edgardo y las lanzó fuera del carro y automáticamente Edgardo perdió el control y fue muy pertubador porque este chico no paraba de llorar. Llegamos, se van todos. Yo no me bajé, se notaba que esto había ocurrido antes, yo tenía 12 años, no había forma de hacerme el superhéroe”, dijo Jonathan.

Este hecho fue el que orilló a los cinco integrantes de la banda a renunciar en grupo.

Jonathan Montenegro, junto a sus compañeros de Menudo y el presentador de televisión venezolano, Nelson Bustamante.

-La casi muerte de Ángelo García

Uno de los momentos más desgarradores del documental es sin duda el testimonio de Ángelo García. El ex menudo, que ingresó a la banda en 1988 acababa de cumplir 11 años de edad, denunció que en una de las giras que tenía el grupo, él y Robert Avellanet fueron hospitalizados por afecciones pulmonares graves y que la reacción de Edgardo era de rechazo hacia ellos.

“Me encantaba lo que hacía pero sentí que se aprovechaban de mí”, declaró Ángelo. “Unos tres días después de regresar, empiezo a sentir dolores intensos en el lado izquierdo de mi abdomen. Edgardo decía: Lo que pasa contigo es que tú no quieres trabajar. Tuvimos una invitación a un programa llamado De Gala. Estaba cantando una triste canción de amor y el dolor de mi abdomen llegó al máximo. Se me empezaron a caer las lágrimas, la cabeza me empezó a dar vueltas... No sabía qué hacer y salí corriendo del escenario y luego empecé a vomitar sangre. En el hospital me dijeron: si hubieras esperado 10 minutos más, te habría estallado el apéndice. Podrías haber muerto y ahí me di cuenta que a esta gente no le importo nada. Si iba acostarme la vida, prefería no ser famoso y vivir”, contó Ángelo, quien dejó la banda tras este hecho.

En la imagen, Robert, Rawy y Ángelo, cuando integraban Menudo.

El abuso sexual a Ángelo

En otro momento del documental, Ángelo relata con detalles la forma en que fue abusado sexualmente por algún miembro del equipo de trabajo de Edgardo Díaz.

“Había muchos hombres detrás de mí... una noche recuerdo que alguien estaba jugando conmigo. Me dijo: ¿Quieres probar alcohol? Solo recuerdo que me desmayé. Cuando me desperté, estaba desnudo y estaba sangrando, así que supe que había sido penetrado. Básicamente tenía marcas en la cara por la presión en la alfombra y en ese momento no sabía que era eso. Estaba muy confundido y no lo entendía. Durante mi tiempo en Menudo me violaron varias veces y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí. Nunca diré que Edgardo Díaz lo hizo pero él se juntaba con un grupo muy cuestionable de individuos”, dijo.

-La bienvenida al nuevo de la banda y los chistes de mal gusto

Otro hecho que denunciaron varios ex miembros de Menudo, fue la forma en que Edgardo y equipo daba la bienvenida al nuevo del grupo.

“Estábamos haciendo la prueba de sonido y todos me dicen a mí que era el nuevo, ‘te vamos a tocar el tiruriru’. Pasaban de largo y no les presté atención. Y otra persona pasa y dice: ‘te vamos a tocar el tiruriru’. Y ahí pienso: ¡Maldición, qué es eso!”, relató Andy Talamantez. Ese mismo hecho, fue corroborado por Jonathan.

“Edgardo dijo: ‘vamos a tocarte el tiruriro’ y yo por supuesto, entré en pánico”, dijo. Andy prosiguió con su relato: “Imagina que 20 personas, porque estaban los músicos, Edgardo, la gente de producción, todos los que eran parte del tour, en una sala, luego te agarran, te inmovilizan de la forma en que lo harían para violarte y dicen: ‘¡Ok, vamos a tocarte el tiruriru! ¡Uno, dos, tres! y luego empiezan a cantar: ¡tiruriru tiruriru ra!”.

Jonathan explicó que aquella bienvenida no le dio risa sino que lo aterró.

En esta misma línea, Andy reveló que había una sexualización extrema alrededor del grupo. Chistes excesivamente sexualizados que no debes decir delante de los niños. Recuerdo que Edgardo dijo: ‘Ese placer que tienes cuando haces caca, así se siente el sexo anal”. Este testimonio, fue corroborado por Ash Ruiz.

Menudo en 1993, la última generación de la banda.

-La confesión de Edgardo

En el cuarto y último capítulo del documental, Ash relató que Edgardo era un tipo manipulador, interrogador, intimidador y reveló que su ex mánager se enamoró de su primer novio, cuando este tenía 17 años de edad. “Él no sabía que él era mi novio, no era una relación abierta. No dijo que estaba enamorado hasta que nos llevó de viaje al parque Six Flags Atlanta, que era una cosa muy extraña. Este tipo que apenas nos pagaba los conciertos quería llevarme a mí y a un grupo de amigos a un viaje todo pagado. Cuando llegamos al hotel era una habitación y Edgardo dice que él va a dormir en la cama con mi novio y yo con mi mejor amigo”.

Ash contó también que su novio se negó a dormir con Edgardo en la misma cama, en cambio su amigo accedió para comprobar si el mánager intentaba tocarlo”. La reacción de Edgardo fue de aparente indignación. Tras vestirse rápidamente, salió de la habitación y se quedó dentro del auto, afuera del hotel. Al bajar Ash a su encuentro, el manager le dice llorando: ”¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no ve lo increíble que soy para él? Y en esa vulnerabilidad me miró y me dijo: Sabes todas esas cosas que han dicho de mí? El 99% son ciertas”.

Ash Ruiz en su época en Menudo.

DATOS -“Menudo: Forever Young” fue creada por los cineastas Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos. -Los cuatro episodios del documental están disponibles en HBO Max. Cada capítulo tiene una duración de 45 minutos.





Menudo: Forever Young had its world premiere at the 2022 #TribecaFilmFestival! The four-part documentary premieres June 23rd on HBO Max 💜🕺🏽💜🕺🏽 pic.twitter.com/v6Fg4Df6tK — Pa'lante! HBOMax (@PalanteHBOMax) June 19, 2022





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM