Ganadora de ocho Globos de Oro y siete premios Emmy, la serie “Sex and the City”, sobre las vidas de cuatro amigas que viven en Nueva York, cumple 25 años desde la emisión de su primer capítulo.

Estrenada en HBO el 6 de junio de 1998, esta serie estuvo al aire durante seis temporadas y convirtió a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) no solo en las mejores amigas sino en las inspiraciones de moda de los espectadores.

Con motivo de este 25 aniversario, Parker, Davis y Nixon compartieron un video a través de la cuenta de HBO, en el que agradecen a los fans por el apoyo a la serie.

En el mencionado video, Parker exclama: “25 años, Dios mío. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas en 25 años?”. “Tanto”, responde Davis.

“Hemos creado familias. Hemos creado relaciones”, le responde Parker. “Me di cuenta de que estaban teniendo la misma experiencia en sus vidas y los amamos por acompañarnos durante tantos años”.

Nixon también agradece a los fanáticos por su amor y sintonizar el programa durante todos estos años. Del mismo modo, Davis dice que los actores han podido continuar el programa durante “tanto tiempo” gracias al apoyo de los espectadores.

Horas antes, Parker celebró el 25 aniversario compartiendo una foto de su famoso collar “Carrie”.

“Es nuestro aniversario de plata, pero los recuerdos siempre serán de oro. X, SJ”, escribió en su Instagram.

DATOS

-En 2021, HBO Max estrenó el spin of de “Sex and the city” llamado “And Just Like That...”. Este 22 de junio, la compañía estrena la segunda entrega.

-Como se sabe Kim Cattrall no es parte de esta secuela por desacuerdos con el elenco y el equipo de la serie. Sin embargo, formará parte de una escena de la segunda parte.