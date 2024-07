El capítulo 5 de la temporada 2 de “House of the Dragon” cambió su hora de transmisión en streaming este domingo. ¿Qué sucederá con Criston Cole y Aemond después de la victoria de la Casa Hightower en la batalla? El siguiente episodio resolverá muchas dudas y no te lo puedes perder.

La precuela de “Game of Thrones” logró al menos 7,8 millones de espectadores con el primer capítulo. “House of the Dragon 2″ está que arde en popularidad tanto como sus dragones y se espera que continúe a ese ritmo hasta el 4 de agosto durante su último capítulo.

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de la temporada 2 de “House of the Dragon”?

En todos los casos, el quinto episodio de la serie estrena en el siguiente horario local:

Guatemala: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Rhaenys Targaryen es interpretada por Eve Best en "House of the Dragon 2". Es un personaje que sufre un terrible destino en episodios anteriores.

¿Dónde ver el capítulo 4 de “House of the Dragon”, Temporada 2?

Por Max

Puedes ver “House of the Dragon 2” a través de Max en este enlace oficial. La única forma de ingresar a la plataforma para ver los episodios en alta calidad y con sonido original es tener una suscripción. Los precios varían entre los 19 soles y los 39 soles al mes.

Para poder ver el episodio 5 de “House of the Dragon 2″, debe:

Inicia sesión en su cuenta de Max.

Busque en la barra exploradora del servicio el título “House of the Dragon” y haga clic.

Seleccione debajo la Temporada 2 de la serie y vaya al capítulo 5.

Tráiler oficial del avance del capítulo 5 de “House of the Dragon” Temporada 2

Ficha técnica de “House of the Dragon”

Título: “House of the Dragon”

Adaptación de la obra de George R. R. Martin: “Fuego y Sangre”

Géneros: Drama, Fantasía

Creadores: Ryan Condal, Miguel Sapochnik

Directores: Clare Kilner, Greg Yaitanes, Geeta Vasant Patel

Guionistas: Ryan Condal, George R. R. Martin, Sara Hess, Charmaine De Grate, Irene Sans, Alicen Wu.

Reparto: