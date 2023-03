El último capítulo de “The Last of Us” abarcó la parte final del primer videojuego, en donde Joel Miller, en el hospital, mata a toda la facción de las Luciérnagas para poder rescatar a Ellie cuando esta iba a ser sacrificada para encontrar la cura al cordyceps.

En esta situación, cuando Joel consigue llegar a la sala de cirugías en donde Ellie estaba a punto de ser operada, está un doctor y algunas enfermeras y es aquí donde se sienta la base para la segunda parte del videojuego y, ahora, con la serie.

El doctor que sale tratando de detener a Joel es el señor Jerry Anderson y este fue asesinado por el protagonista para llevarse a Ellie.

Es aquí en donde vemos uno de los denominados “easter eggs” o “huevos de pascua” con referencias al videojuego original ya que una de las actrices que aparece como enfermera es la que hace de Abby Anderson en “The Last of Us Part II”. Su nombre es Laura Bailey y ella fue la voz oficial de Abby.

And the winner for funniest text of all time goes to @LauraBaileyVO for sending me this gem! pic.twitter.com/p3sfrLyNfn — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 13, 2023

¿Quién es Abby Anderson en “The Last of Us Part II”?

Abby es uno de los personajes principales del videojuego “The Last of Us Part II”. Ella es presentada como una superviviente en un mundo post-apocalíptico en el que la mayoría de la población ha sido diezmada por una pandemia causada por un hongo que convierte a las personas en seres violentos conocidos como “infectados”. Abby es miembro del grupo militar “WLF” (Wolves) que lucha contra otra facción de sobrevivientes llamada “Scars” (Cicatrices).

En la historia, Abby tiene un importante papel en la trama, y se convierte en un personaje controvertido debido a las acciones que realiza. Su historia está entrelazada con la del protagonista anterior del juego, Joel, y su relación con él tiene un gran impacto en la trama.

Sin entrar en detalles que puedan ser considerados spoilers, la interpretación de Abby ha sido objeto de críticas por parte de algunos fanáticos de la serie debido a las decisiones que toma durante el transcurso del juego. Sin embargo, también hay quienes la consideran un personaje bien desarrollado y complejo.

En general, Abby es un personaje complejo y bien construido que desempeña un papel importante en la trama de “The Last of Us Part II”. Su papel en la historia ha sido objeto de controversia y debate, lo que la convierte en uno de los personajes más interesantes del juego.

Ficha técnica de “The Last of Us” HBO

VIDEO RECOMENDADO 'The Last of Us' la está rompiendo en audiencia en las últimas semanas y se está considerando por muchas personas como la mejor adaptación de un videojuego a una serie. Conoce las principales diferencias entre estas y varios datos curiosos de la popular serie de HBO Max y la exclusiva de PlayStation. (Fuente: América TV)