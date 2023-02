Al contrario de lo que pasa con otras series, el público de “The Last of Us” no decrece con el paso del tiempo; va en aumento. Cada vez son más personas las que se están enganchando a la trama inspirada en un videojuego que fue lanzado hace 10 años. Debido a esto, conversamos con 3 personas del medio para que nos dieran sus impresiones sobre el éxito de la serie.

Phillip Chu Joy – Blogger, Content Creator, Gamer

Para empezar, Chu Joy destacó la participación de Neil Druckmann (escritor y director del videojuego) en la producción de la serie.”Pocas veces se cuenta con la opinión del creador del juego original para hacer una adaptación, y esto es algo que favorece a la serie. Igual me gusta que se tomen algunas libertades creativas para expandir la historia y que no todo vaya 1 a 1 con el videojuego. Hay gente que se queja de que falta acción, y el capítulo que viene en particular, por lo que se ha mostrado en el adelanto lo va a tener”, declaró a Saltar Intro de El Comercio.

Phillip Chu Joy es uno de los creadores de contenido más conocidos que aborda temas de tecnología y videojuegos desde hace más de 10 años. (Foto: Phillip Chu Joy)

La producción de HBO, está trascendiendo más allá del público ‘gamer’ y así lo demuestran sus espectaculares cifras. “Me encanta que haya gente ‘no gamer’ enganchada a la serie. El lanzamiento se está realizando en un formato televisivo con estrenos todos los domingos y aun así semana a semana ha crecido en audiencia. Que de tu primer episodio al tercero crezcas en un 33% de audiencia significa que la serie está gustando”, destacó Phillip.

Algo que le gustó de la serie hasta ahora, es el gran entendimiento con su obra base, cosa que otras adaptaciones no han tenido. “Tenemos un estigma justificado con las adaptaciones de videojuegos. ¿Cuántas veces hemos visto una adaptación a un videojuego que no es nada especial o es un mal entendimiento de lo que trata? Aquí si hay un entendimiento y por ello se hace bien”.

Según Phillip, las adaptaciones de los personajes han ido por el mismo camino que de la historia, “A mí me parece que el cásting de personajes ha sido perfecto. Quizás el mayor ‘pero’ que hubo fue por Bella Ramsey porque no se parecía tanto, pero apenas la oímos hablar reconocimos a Ellie”.

Además, no pasa por alto el revuelo que hubo por un sector del público en redes sociales por el último capítulo estrenado. “Hay una ola de ‘hate’ injustificada en Metacritics por el capítulo 3 que alega inclusión forzada. Bill y Frank eran gays desde el videojuego hace 10 años. Esto es un reflejo de los sesgos homofóbicos que hay en la sociedad”, declara acerca de la polémica.

La escena en el piano que protagonizan Frank y Bill en el piano, durante el capítulo 3 de la serie "The Last Of Us" (Foto: HBO)

Algunas historias que le gustarían que fueran adaptadas en otro formato audiovisual serían las de las franquicias de Dead Space y Resident Evil, está última después de varios intentos fallidos por adaptar bien el juego de Capcom. “Otras historias con potencial creo que son la primera entrega de la serie ‘Mafia’ o ‘F.E.A.R.’, agregó.

Antonella Aservi – Presentadora, streamer

Para un gamer hay cierto sentido de nostalgia que es imposible de ignorar cuando se adapta una historia a la que le tiene cariño. Antonella hace énfasis en esta idea, “Lo que me ha parecido muy bueno es que ha seguido muchísimo la historia que ya conocemos. Yo sé que una adaptación debe tener cambios, pero cuando quieres hacer un ‘live action’ de videojuegos hay algo que sucede en el gamer que es muy fuerte, y es que si le quieres entregar una representación en la vida real de una historia que él ya vivió, lo quiere ver lo más parecido a lo que sintió la primera vez. Justamente esta producción ha sido eso, los escenarios, los personajes, los diaologos, los ‘gags’ de ciertas tomas que son idénticos a los del videojuego, son cosas que le han encantado al público”.

Antonella Aservi realiza sus directos en la plataforma Trovo. (https://trovo.live/s/AntonellaAservi)

Además, confesó tener cierta preocupación por cómo se abordaría la historia. “Al principio tuve un mal presentimiento respecto a la inclusión forzada que podía traer esta producción. Probablemente por el mal recuerdo que me dejó la adaptación de Netflix de ‘Resident Evil’ en donde cambiaron la historia y hasta la convirtieron en un musical. Desde el primer capítulo tuve esta idea preconcebida, pero creo que lo que hizo HBO fue entregarnos ligeros cambios para que en ese primer episodio nos involucráramos más en la historia y tener una gran expectativa respecto a todo lo que veríamos a continuación”, declaró.

Respecto a los personajes, destacó la adaptación de estos. “Estoy contenta con los personajes. Al principio me llamó la atención el cast de Ellie, pero de a pocos le he ido viendo cada vez más. Igual creo que cuando ves una adaptación tienes que ir con la mente abierta de que probablemente no encontraron a alguien que luciera idéntico al personaje del videojuego. Lo importante es que llegue a las emociones que este debe representar como actor/actriz”.

Respondiendo a que juego le gustaría que fuese adaptado en una serie o película, no escatimó en la respuesta ni un segundo: Dayz Gone. Además, también se mostró extrañada por la situación de Resident Evil, “Quedé muy decepcionada con su adaptación. Sigo esperando una producción que le haga justicia a la franquicia”.

“Resident Evil” fue cancelada por Netflix después de sufrir graves críticas por parte de los fans de la franquicia.

¿Qué significa esta serie para la industria de los videojuegos? Esto es lo que responde: “Esta serie es un gran avance, ya que atrae a más gente a jugar los juegos que tienen modo historia. Hay personas que no están dispuestas a pagar un juego así porque piensan que es muy caro o no vale la pena, pero este género te asegura muchas horas de diversión y emociones”. No solo en el ámbito casual, incluso puede traer avances en el mundo profesional, “Esto también anima a los guionistas a seguir creando grandes historias para esta industria”, nos declaró.

La historia de Bill y Frank nos conmovió, pero dista de lo que sucedió en el videojuego. Sin embargo, ella no cree que esto afecte a lo que veremos en los próximos episodios, “No creo que el capítulo 3 de pie a que nos empiecen a contar una historia diferente. A mi parecer están intentando que nos involucremos más con personajes que el videojuego estuvieron poco rato con el jugador y de los que no tienen mucho contexto”, sentenció.

Gonzalo Ladines – Director, guionista

Para empezar, Gonzalo nos comentó que no está involucrado en el gaming, pero conocía la serie de antemano. “Yo no juego videojuegos, pero tenía expectativas por el escritor Craig Mazin. La serie me ha gustado mucho hasta ahora, sobre todo este tercer capítulo, que no tiene zombies pero te muestra otra cara de este mundo. Es algo que no esperas ver mucho en una serie postapocalíptica”.

Gonzalo Ladines, cocreador de la serie web Los Cinéfilos y uno de los productores del filme Papá youtuber. (FOTO: Alessandro Currarino).

En su visión como guionista, destaca la versatilidad del ‘show runer’ respecto a trabajos anteriores. “Algo curioso de este director (Mazin) es que él empezó haciendo comedia, como ‘Scary Movie’ 3 y 4 o ‘Hangover’ 2 y 3. Después hizo ‘Chernobyl’, y ahora nos trae esta producción junto con el director del videojuego. Quiero destacar cómo los guionistas podemos pasar de hacer un a otro completamente distinto. Esto denota el ‘expertis’ de este creador”.

Todos nos preguntamos hasta dónde puede llegar la serie. Gonzalo responde que “Tiene el potencial de ser una serie que quede para siempre en la mente de los espectadores. Ya hemos visto que no es solamente una serie sobre zombies, sino que también va de relaciones humanas y política. Por ejemplo, ‘The Walking Dead’ no tiene elementos políticos. Hay gran expectativa por qué sigue”.

The Last of Us, capítulo 3.

Después de presenciar la historia de la última entrega, cree que las mejores interpretaciones las vimos en ese episodio. “En general me ha gustado todo el cast de la serie, pero creo que las interpretaciones de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) se han robado el show. Parece que desgraciadamente y felizmente solo los veremos en este episodio, digo felizmente porque me parecería un error volver a traer a estos personajes que ya tienen una historia cerrada y que se han ganado el cariño de todo el público”, declaró.

Por último, destaca la construcción de la historia y su planteamiento. “Se hizo una gran labor de investigación sobre el tema del hongo cordyceps. “Este es un elemento con el que se diferencia de otras series de zombies. No es la historia de un virus que aparece de la nada y no tiene cura, aquí te explican qué ha sucedido y te estimula el terror a partir de allí”.

El dato:

“The Last of Us” estrena un nuevo episodio cada domingo. Este 5 de febrero se estrena el cuarto capítulo, titulado “Please, Hold My Hand”.