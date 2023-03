El gigante del streaming Netflix estrenará en su plataforma la nueva película “Kill Boksoon”, dirigida por el cineasta Byun Sung-hyun y que tiene como protagonista a Jeon Do-yeon. La cinta llegará este 31 de marzo, después de su paso por un prestigioso festival de cine internacional.

Para amenizar la espera del público, Saltar Intro participó de la conferencia virtual de presentación del filme, en la que sus propios protagonistas nos contaron detalles de la filmación. Por ello, aquí te dejamos cinco datos que debes conocer sobre la nueva película de Netflix antes de su estreno.

1. No siempre usaron dobles de acción

Pese a que la producción de “Kill Boksoon” había contratado a dobles de acción para las escenas más riesgosas de la cinta, los actores optaron –en la mayoría de casos- por hacer ellos mismos sus secuencias; para ello, llevaron un entrenamiento especial.

“Lo más difícil (del rodaje) fue que mis contrapartes en esas escenas de acción no eran actores expertos en escenas de acción, sino colegas. Tenía miedo de hacer daño a alguien. Por eso practiqué y entrené tanto”, aseguró Jeon Do-yeon. En ese mismo sentido, su compañero Sul Kyung-gu aseguró que “había mucha más presión sobre los actores. Creo que tanto Jeon Do-yeon como yo filmamos esta película sin depender de dobles”.

(Foto: Netflix)

2. Ningún personaje de “Kill Boksoon” cree que matar es una atrocidad

“Kill Boksoon” tiene a personajes fuertes que, según el propio director Byun Sung-hyun, no consideran que matar es una atrocidad, sino algo “cotidiano”.

“La gente está intrínsecamente interesada en lo que no puede y no debe hacer. Por eso, la gente sabe que matar es malo, pero las películas sobre asesinos siguen llegando a los cines. Creo que la gente tiene cierto deseo de ese tipo de cosas. Esta película se sentirá más como una historia de dibujos animados en lugar de ese tipo de película criminal, real y cruda. Ninguno de los personajes de esta película piensa que matar es una atrocidad atroz, a excepción de la hija de Boksoon. Por eso no creo que esta película pueda ser clasificada como una película de miedo o de crimen serio”, aclaró Sung-hyun.

(Foto: No Ju-han/Netflix)

3. “Kill Boksoon” fue estrenada en el Festival de Berlín

El director Byun Sung-hyun tuvo la oportunidad de presentar su filme “Kill Boksoon” en la sección Especial del Festival de Cine de Berlín 2023, que se llevó a cabo entre del 16 al 26 de febrero. Al respecto, el cineasta aseguró que recibir la invitación fue inesperada porque pensó que la película “no encajaría con la naturaleza del Festival de Berlín”.

“Fue increíblemente conmovedor. El director no paraba de decir que la película es una comedia negra, pero fue en Berlín, cuando vi la película con el público, cuando realmente entendí lo que quería decir. Los espectadores de todo el mundo entendieron la película como la comedia negra que es, más que nuestro público coreano. Fue toda una experiencia”, agregó Jeon Do-yeon.

Kim Si-A, Byun Sung-hyun y Jeon Do-yeon en la presentación del "Kill Boksoon" en el Festival de Berlín. (Foto: John MACDOUGALL / AFP) / JOHN MACDOUGALL

4. La profesionalidad que comparten Jeon Do-yeon y Boksoon

Consultado sobre las similitudes que podría compartir el actor Jeon Do-yeon con su personaje protagónico en “Kill Boksoon”, el intérprete aseguró que es la profesionalidad. “Boksoon es un asesino y yo soy un actor, pero sólo nuestra naturaleza de trabajo es diferente. Nuestra ética de trabajo y nuestras posiciones son muy similares”, aseguró el actor.

(Foto: Netflix)

5. Director Byun Sung-hyun no ve sus películas en el cine

Debido a que forma parte de la producción, el director Byun Sung-hyun aseguró que no ha podido disfrutar “Kill Boksoon” como un espectador más; sino que siempre debe estar atento a los detalles que se podrían mejorar. Además, reveló que no suele ver sus películas en el cine más allá del estreno; pero le tiene confianza a su nueva película que estará disponible en streaming.

“Basándome en la acogida que tuvo en Berlín, creo que la película será bien recibida en todo el mundo. Me avergüenzo con facilidad, así que no veo ninguna de mis películas en cines. Pero creo que la acogida en Berlín fue la mejor que he visto. Espero que los espectadores de Netflix la disfruten igual”, finalizó Sung-hyun.

¿De qué trata “Kill Boksoon”?

El filme “Kill Boksoon” sigue a Gil Boksoon, una asesina infalible célebre en todo el continente asiático por sus métodos despiadados. Pero, lo que pocos conocen, es que en casa es solo una madre que cuida a su hija sola.

“Es una madre soltera capaz de convertir cualquier cosa en un arma letal, pero se las arregla para criar a su hija, que tiene 15 años y atraviesa la complicada etapa de la adolescencia. Por si fuera poco, Gil tiene que ocultarle a qué se dedica en realidad”, agrega la sinopsis.

(Foto: No Ju-han/Netflix)

¿Cuándo se estrena “Kill Boksoon” en Netflix?

La nueva película del director Byun Sung-hyun se estrena este jueves 31 de marzo en la plataforma de streaming Netflix.

Mira el tráiler de “Kill Boksoon”

¿Quiénes integran el elenco de “Kill Boksoon”?

La cinta es protagonizada por la reconocida actriz surcoreana Jeon Do-yeon en el papel de Gil Boksoon.

Estos son todos los actores de “Kill Boksoon”:

Jeon Do-yeon como Gil Boksoon

Kim Si-A como Jae-Young

Koo Gyo-Hwan como Han Hee-Sung

Sul Kyung-gu como Cha Min-Kyu

Esom como Cha Min-Hee

Sul Kyung-gu y Esom en "Kill Boksoon" (Foto: No Ju-han/Netflix)

