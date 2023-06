Cada vez que alguna novedad de live-action de “My Hero Academia” surge las ansias de los fans de anime por saber nuevos detalles de la producción. Esta vez hubo filtraciones por parte de IMDb, en su plataforma se rumoreó que dos actores de reconocidas series como “Gotham” y “Games of Thrones” serían partícipes para cobrar vida a dos personajes importantes, aunque aún no es confirmado oficialmente.

En diciembre del 2022 Netflix y Legendary Entertainment anunciaron colaborar para realizar el live-action de “My hero Academia” y que este film tendría como guionista a Joby Harold y sería dirigida por Shinsuke Sato, la noticia emocionó a toda la comunidad del anime.

¿Quiénes son los actores?

Los actores de quienes se rumora su participación interpretarían a papeles importantes del anime, uno de ellos sería Isaac Hempstead, quien interpretó a Brandon Stark en “Game of Thrones”, y el otro David Mazouz, quien se ganó popularidad y elogios en su interpretación de Bruce Wayne en “Gotham”. El primero encarnaría la versión humana de Izuku Midoriya y el segundo de Tenya Iida.

BREAKING NEWS



Según IMDB, David Mazouz (Gotham)

interpretará a Izuku Midoriya en el

Live Action de MY HERO ACADEMIA.



El resto del CAST también se ha revelado. 🤯#BokuNoHero #Netflix pic.twitter.com/QotIfM1o6H — Animetrends (@AnimetrendsLA) May 29, 2023

Los seguidores reaccionaron positivamente, pues los dos intérpretes han demostrado un talento impecable en sus respectivos proyectos cinematográficos. Isaac Hempstead es un actor versátil y David Mazouz profundidad y madurez. Cabe resaltar que IMDb no siempre es confiable y aún no se han realizado anunció oficiales.

Otros actores que fueron parte de esta información fueron:

Logan Riley Bruner como Eijiro Kirishima

Nico Greetham como Denki Kaminari

Lily Sanfelippo como Tsuyu Asui

Tisha Custodio como Momo Yaoyorozu

Mimi Webb como Kyoka Jiro

Dante Pereira-Olson como Minoru Mineta

Aamer Husain como Hanta Sero

Ava De Mary como Mina Ashido

Joshua Colley como Hitoshi Shinso

Bobby Hogan como Dabi

Leon Masuda como papel desconocido

Aún no hay información por parte de Netflix o Legendary Entertainment por lo cual debemos ser paciente y esperar la confirmación.

¿De qué se trata el anime?

“My Hero Academia” es un anime lanzado el 2016 que está basado en el manga homónimo creado por Kohei Horihoshi. La historia trata de un joven que tiene el sueño de convertirse en héroes como más de la mitad de la población; sin embargo, algunos deciden ser villanos. Todo transcurre en la U.A. (la Academia de los Héroes).