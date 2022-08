Una década después de protagonizar el éxito “Django Unchained” (“Django sin cadenas”), Jamie Foxx vuelve a tener un rol estelar en una película donde las armas y, por supuesto, la sangre, son el plato fuerte. Aunque en esta ocasión, las peculiaridades alrededor de esta nueva producción son diametralmente distintas. Y su resultado final también.

Y es que “Turno de día” (“Day Shift”), la nueva película del destacado actor afroamericano de 54 años de edad, en primer lugar, no se ha estrenado en cine, sino en Netflix. Por otro lado, aquí el director no es un experimentado y virtuoso cineasta como Quentin Tarantino, sino más bien un debutante: J.J. Perry, quien, más allá de su amplia experiencia como jefe de ‘dobles de riesgo’, no parece haber estar cuajado si de dirección hablamos. Pero eso lo explicaremos más adelante.

“Django Unchained”, por último, era un western tocado notoriamente por el realismo. Todo lo contrario ocurre con “Turno de día”, una propuesta audiovisual que, aunque tiene una línea argumental ligada a lo humano/familiar, es fundamentalmente un filme de vampiros que, en más de una ocasión exige a fondo los aspectos ligados a la tan ansiada verosimilitud.

Esta nueva película de Netflix cuenta la historia de Bud Jablonski (Jamie Foxx) un hombre que funge como limpiador de piscinas en Los Ángeles, pero que en realidad se desempeña como cazador de vampiros en una ciudad que por ratos parece sitiada por estos. El protagonista de la cinta es padre de una niña (Page/Zion Broadnax), fruto de su ya terminada relación con Jocelyn (Meagan Good).

Escenas de "Turno de día". / Netflix

Precisamente aquí viene el pilar argumental de la película de J.J. Perry. Jocelyn busca vender su casa para irse a vivir a Florida con su hija, dejando solo en L.A. a Bud. Cuando este le pide que recapacite su decisión, ella le recuerda sus incumplimientos relativos a la manutención. Entonces surge una propuesta: “10 mil dólares hasta el próximo lunes”. Si nuestro falso limpiador de piscinas consigue reunir ese dinero, la niña se queda cerca suyo.

Como dijimos líneas arriba, “Turno de día” es –desde sus primeros minutos-- una película de vampiros. Perry se encarga de mostrarnos rápidamente lo que tendremos durante casi 120 minutos: un Bud valiente que, gracias a su envidiable arsenal de armas, es capaz de ‘matar’ al que se le ponga al frente. Hace lo propio con una abuelita aparentemente inocente que, tras recibir un primer escopetazo, se convierte en una poderosa luchadora de artes marciales.

En la forma en cómo el director nos muestra las interminables peleas de humanos contra vampiros encontramos tal vez la mayor debilidad de “Turno de día”. Una abuelita dando piruetas y asestando terribles golpes a Bud puede resultar sorprendente al comienzo, pero si esto se alarga por varios minutos pierde fuerza. Lo mismo con las siguientes peleas. Aclaramos: en cuanto a las maniobras todo luce correcto (la experiencia de Perry como jefe de dobles no es en vano), pero en un momento sentimos que la cinta no es nada más que eso. Es como si estuviéramos viendo un videojuego donde se eliminan vampiros en modo automático. Balas por aquí, puñetes por allá, puñaladas en el pecho y litros de sangre.

Escenas de "Turno de día". / Netflix

Aquella abuelita vampiro a la que Bud eliminó tras un interminable enfrentamiento resultó ser la hija de Audrey San Fernando (Karla Souza), una excéntrica villana que se desempeña como agente inmobiliaria. Es aprovechando esta labor que buscará llenar de vampiros todos los rincones de Los Ángeles. Por supuesto que todo parece salirle bien hasta que la acción de Bud altera todo y sus propósitos cambian: hay que cobrar venganza matando a la hija o a la esposa del falso limpiador de piscinas.

Aunque empezó solitario la cinta, nuestro protagonista halla pronto al círculo que alguna vez lo cobijó. Desesperado por conseguir el dinero que le asegure tener cerca a su hija Paige, Bud busca que el Sindicato de Caza Vampiros de Los Ángeles le perdone los motivos por los que lo expulsó tiempo atrás (violaciones al reglamento, entre otros problemas) y lo re-inscriba. Aquí es cuando hacen su aparición una serie de variopintos personajes. Desde el rapero Snoop Dogg, quien aporta su sello personal al interpretar a Big John Elliott, un respetado caza vampiros que logra intermediar para el retorno de Bud al sindicato, hasta Dave Franco (Seth), encargado de darle vida a un representante sindical que debe ‘fiscalizar’ y reportar si Bud infringe nuevamente los reglamentos.

Aunque la interpretación de Jamie Foxx es solvente, no exageramos si mencionamos a Franco como tal vez lo mejor de esta cinta. Su rol es interpretar a un humilde oficinista que, aunque tiene toda la teoría sobre los vampiros en la cabeza, jamás ha ‘pisado la calle’, por lo que tras mezclarse con el ‘criollazo’ Bud, se transformará en un valiente personaje. Así pues, en las alteraciones sufridas por Seth a lo largo de la cinta tenemos quizás la gran fortaleza de “Turno de día”. Verlo primero orinarse de miedo al comienzo de los operativos, para luego enfrentar a vampiros a puño limpio nos resulta a todas luces convincente.

Escenas de "Turno de día". / Netflix

Quizás resulte algo exigente comparar “Django Unchained” con “Turno de día”, pero si lo vemos desde un lado más utilitario, realizar este parangón podría muy bien servirnos para entender cómo ha cambiado la industria del cine en la última década. De grandes estudios que apostaban y creían en un cineasta brillante como Tarantino (hoy próximo al retiro) para una película sangrienta, pero con un argumento innegablemente bueno (una historia de amor y venganza con finos toques históricos), a cadenas de streaming que, en la búsqueda por asegurar sus millones de suscriptores, tropiezan dándole oportunidad a directores debutantes, capaces de producir un ‘paquete’ de dos horas a pura bala y sangre, en el que ciertamente hay de todo menos profundidad.

TURNO DE DÍA/ NETFLIX Dirección: J.J. Perry Elenco: Jamie Foxx,Dave Franco,Natasha Liu Bordizzo. Duración: 113 minutos: Sinopsis: Un caza vampiros de Los Ángeles tiene una semana para conseguir el dinero de la escuela y el tratamiento dental de su hija. Ganarse la vida en estos días podría matarlo.