En 2020, “Bridgerton” se convirtió en una de las series originales de Netflix más vistas de la plataforma. La primera temporada del romance basado en los libros de Julia Quinn conquistó el corazón de los usuarios con la historia de Daphne Bridgerton y Simon Basset, mientras que en la segunda temporada de 2021 el amor creció entre Anthony Bridgerton y Kate Sharma. En la tercera entrega, es el turno de Penelope Featherington y Colin Bridgerton.

El trailer oficial muestra la tensión sexual y las pulsaciones del corazón entre Colin (Luke Newton) y Penélope (Nicola Coughlan), quien en la temporada pasada sufrió el descubrimiento de su identidad como Lady Whistledown por parte de su mejor amiga, Eloise.

Trailer de “Bridgerton 3″

¿Cómo continúa la historia en “Bridgerton 3″?

Sin duda, las pulsaciones entre Colin y Penelope no son algo nuevo de la serie, porque temporadas anteriores las miradas eran muy obvias entre ellos cada vez que él regresaba a Londres de algún viaje largo. En silencio, la dulce e inteligente autora mantenía en secreto los sentimientos por su querido amigo, un tanto resignada a ser una ‘solterona’, como su madre intuía.

En el final de la temporada 2, la identidad de Lady Whistledown se reveló en el cuarto de Penelope Featherington. Así que contraer matrimonio no es el único problema de la joven británica, sino también que su mejor amiga, Eloise Bridgerton, esté decepcionada de ella por guardar dicho secreto.

En la tercera temporada, Penelope se sentirá rechazada por Eloise y deberá conseguir un marido lo más rápido posible y esta situación de dará por pura necesidad. Asimismo, Colin conocerá esas emociones reales que afloran por su amiga íntima y las dejará fluir, aunque con muchos dilemas encima de él y bajo la amenaza del nuevo pretendiente de la joven, Lord Deblin (Sam Phillips).

Nicola Coughlan es Penelope Featherington, y Sam Phillips, Lord Debling, en "Bridgerton 3".

Fecha de estreno de “Bridgerton 3″

Los fans de la serie esperaban tener más novedades de la tercera temporada desde hace meses. Finalmente, Netflix anunció que la temporada 3 de la serie se divide en dos fechas de estreno. Los primeros episodios se estrenan el 16 de mayo y la segunda tanda el 13 de junio de este año.

En una entrevista con Vulture, la productora de la serie Shonda Rhimes dijo: “Creo que soy bastante famosa por ser una persona que dice que no les presto atención a los fans. No lo digo en mal sentido, quiero decir, la única manera que conozco de contar una historia es ser un guardián del texto y, por lo tanto, no puedo asimilar todas las influencias externas de las reacciones de la gente ante la historia. No me ayuda a encontrar una manera de ser creativo en mi trabajo”.

Producción de “Bridgerton 3″

En “Bridgerton 3”, Shonda Rhimes es la productora ejecutiva y Jess Brownell tiene el cargo de guionista principal de la serie. Brownell anunció a Tudum de Netflix que Anthony Bridgerton protegerá la paz de su familia en la tercera temporada y resaltó el potencial de Penelope Featherington.

Luke Newton es Colin Bridgerton, y Nicola Coughlan, Penelope Featherington, en "Bridgerton 3".

Por su parte, Julia Quinn aclaró que los libros son una historia parecida, pero distinta a las película. En el caso de Penelope y Colin, “en el libro, es donde tienen su primera conversación realmente profunda”, dijo. “En el programa, es similar, pero también es algo muy íntimo curar a alguien”, agregó la autora.

“En realidad, Eloise no descubre a Penélope en los libros. De hecho, Eloise ya se había ido del radar, ni siquiera se entera cuando Penélope lo anuncia. Es diferente”, aseguró Quinn a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista realizada en Lima.

Elenco de “Bridgerton 3″