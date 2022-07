“Control Z” es una de las series latinoamericanas que más éxito ha tenido a nivel internacional en el catálogo de Netflix y dentro de su elenco se destaca un peruano, Marco Zunino, quien ha ido creciendo en la historia hasta convertirse en parte importante de la trama que presenta varios giros inesperados en su temporada final.

La primera escena del actor nacional en la ficción que se estrenó en mayo del 2020 fue a través de una llamada telefónica que le hace a Javier Williams, su hijo de ficción interpretado por Michael Ronda, uno de los rostros juveniles más populares de la televisión mexicana. Desde esa escena, hasta la fecha, su personaje ha ido ganándose un espacio cada vez mayor, hasta sorprender en el desenlace que los fans ya pueden ver en streaming.

Desde México, Marco Zunino nos contó que el personaje inicialmente aparecía dos capítulos y que casi no lo toma porque se cruzaba con otros proyectos: “Pedí que me esperaran, me esperaron y tomé el papel. La gran suerte que tuve es que les gustó mucho mi chamba y de todos los personajes en la historia, el único que ha crecido de esta manera ha sido el mío. Tuve la suerte de que decidieran poner en la parte central de la historia a un personaje que no era necesariamente uno de los más importantes”, explicó el artista en comunicación telefónica con Saltar Intro de “El Comercio”.

Marco Zunino es Damián Williams en "Control Z" / Netflix

En los ocho nuevos capítulo de “Control Z”, además, hay una mayor tensión entre Damián Williams, el personaje de Zunino, y el de Ronda. “Mi personaje va a ejercer una presión sobre Javier, que en un momento de la segunda temporada se suavizó, pero como ahora Damián no tiene dónde enfocar su energía, porque ya no juega al fútbol, ejerce una presión un poco desmedida sobre su hijo”, explica el peruano sobre su interpretación de un famoso deportista retirado que busca a un sucesor en su hijo poco interesado en el deporte.

Aunque en las pantallas, la relación entre Damián y Javier tiene momentos de mucha confrontación, en la vida real el peruano solo tiene palabras positivas para su hijo de ficción. “Michael es un tipazo, desde la primera temporada tuvimos muchísima química, nos divertimos mucho. Él es muy profesional, es un lindo compañero, además es muy divertido. En las grabaciones se espera mucho, y las conversaciones con él fueron muy divertidas”, contó Zunino.

Marco Zunino junto a Michael Ronda y Ana Valeria Becerril en el rodaje de "Control Z" / Netflix

Una escena épica

En la tercera temporada, Zunino tiene varias escenas importantes. Una de ellas se da en el capítulo que cierra la historia y en la que se reúnen todos los protagonistas de la temporada en el Colegio Nacional, donde transcurre la historia.

El peruano recuerda esa escena como “enorme”. “Tomó varios días de grabación”, apunta el actor, quien destaca cómo en su caso se le pidió improvisar algunas de sus líneas. “Para mi parte, el director vino y me dijo: ‘necesito que hables, invéntate algo’, así que una parte de mi escena es súper improvisada. Han habido momentos de la de la serie en la que nos han dejado improvisar mucho en base a los a lo que está escrito en el guion”, recordó Zunino, que destaca cómo en esta temporada se sintió entre el elenco ese sentimiento de despedida en el rodaje.

Y es que si bien la serie ha sido un éxito en streaming, sus creativos han decidido cerrarla en su tercera temporada, lo que Zunino valora.

“En serio esta es la temporada final, no es una estrategia de márketing ni nada por el estilo, es la final y se acabó. Por más que la serie es un éxito, decidieron ser fieles a la historia. Nunca se pensó que la serie iba a tener el éxito que tuvo: estuvo en el puesto 5 a nivel mundial, 22 semanas fue la número uno en Brasil y México, toda una locura. Nunca se imaginaron eso, pero ahora creo que están siendo totalmente fieles a la historia, al no alargarla por gusto, sino simplemente cerrarla como tiene que ser y eso es lo que han hecho con esta tercera temporada”, resumió el peruano.

Para Marco también es importante destacar el éxito que ha logrado “Control Z” con un género narrativo que no es de los más populares en América Latina. “‘Control Z’ no era el proyecto principal de Netflix de Lemon Producciones, era un proyecto chico, no esperaron nunca que fuera el boom que fue. A mí me encanta la serie porque es un súper buen proyecto. La tendencia es hacer ahora historias melodramáticas, más tiradas hacia lo que se llaman ‘serielas’, que son series que vienen de la novela, que está bien, es un público latino y me parece totalmente correcto, pero creo que ‘Control Z’ logró hacer un cambio con respecto a eso”, afirmó Zunino.

Marco Zunino en una de las últimas escenas de "Control Z": la graduación de los estudiantes. / Netflix

El streaming y el Perú

“Ahora estoy en México, mañana no sé. Nunca en mi vida he tenido base oficial”, afirma el actor cuando le preguntamos por sus siguientes movimientos tras el estreno de la temporada final de “Control Z”. De momento, mientras hace audiciones en el país norteamericano, está a la espera del lanzamiento de “De caperucita a loba”, una película española que filmó el año pasado y en la que coincidió en el reparto con otra peruana: Melania Urbina.

Cuando le consultamos por la presencia nacional en el mundo del streaming, Zunino reflexiona sobre cómo todavía hay mucho por hacer. “Los 90 ya pasaron, las novelas que se venían en todas partes con una calidad muy buena... eso ya no existe. En el Perú tenemos que empezar de cero”, dice el actor que destaca lo que recientemente ocurrió con el estreno de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, que se volvió tendencia en varios países donde está disponible el servicio de Netflix.

“Por más que la criticaron y le dieron duró, esa película logró estar en los primeros lugares en un montón de países. Te guste o no la película, eso hace que Netflix volteé a ver al Perú, eso es importante, poco a poco podemos hacer otras cosas”, afirmó Zunino. “Tenemos que entender que estamos todavía en cero, que no tenemos una presencia en los streamings internacionales, que tenemos que ir entrando hasta que, poco a poco, empiecen a a confiar un poco más en en la calidad de nosotros”, sentencia el actor que, en ese camino, celebra lo que ha logrado recientemente una película peruana de la que él fue parte.

Marco Zunino es Damián Williams en "Control Z" / Netflix

“Las mejores familias”, de Javier Fuente León, ingresó al catálogo de HBO Max y recientemente se posicionó como una de las películas del género de comedia más reproducidas entre los usuarios de la plataforma en los Estados Unidos. “Es una película peruana a la que le está yendo muy bien en HBO Max. Esas cosas son buenas y nos dan visión”, celebra Zunino.