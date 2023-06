“Gamyeon-ui Yeowang”, más conocida como “Doctora Cha”, es un k-drama que ha llegado al catálogo de plataforma de Netflix para ganarse el corazón de muchos con la historia de Cha Jung-sook, una ama de casa que en el pasado había estudiado para ser médica. Al decidir retomar su carrera luego de 20 años tendrá que pasar diferentes situaciones complejas.

El drama es protagonizado por la famosa cantante, actriz y bailarina surcoreana, Uhm Jung-hwa, quien es considerada una de las mujeres más influyentes del mundo del entretenimiento en su país. Además, cuenta con gran elenco conformado por: Kim Byung-chul, Myung Se-bin, Min Woo-hyuk, Song Ji-hz, Jo Ah-ram, Baek Joo-hee y Park Joon-geum.

Guía de episodios de “Doctora Cha”

La primera temporada del drama “Doctora Cha” tiene 16 capítulos, y se estrena dos semanales cada miércoles.

Episodio Fecha de estreno Capítulo 1 Miércoles 17 de mayo Capítulo 2 Miércoles 17 de mayo Capítulo 3 Miércoles 24 de mayo Capítulo 4 Miércoles 24 de mayo Capítulo 5 Miércoles 31 de mayo Capítulo 6 Miércoles 31 de mayo Capítulo 7 Miércoles 7 de junio Capítulo 8 Miércoles 7 de junio Capítulo 9 Miércoles 14 de junio Capítulo 10 Miércoles 14 de junio Capítulo 11 Miércoles 21 de junio Capítulo 12 Miércoles 21 de junio Capítulo 13 Miércoles 28 de junio Capítulo 14 Miércoles 28 de junio Capítulo 15 Miércoles 5 de julio Capítulo 16 Miércoles 5 de julio

¿Dónde ver en streaming “Doctora Cha”?

El K-drama “Doctora Cha” se transmite en el canal de televisión JTBC desde el 15 de abril del 2013 todos los sábados y domingos a las 10:30 pm (KST, Hora Estándar De Corea del Sur). Además, está disponible en Netflix y TVING.

Esta serie estaba planeada para octubre del 2022, pero en la plataforma de Netflix se estrenó el 17 de mayo, con dos episodios. Si quieres acceder a la serie coreana tendrás que suscribirte.

Hora confirmada de estreno de cada capítulo de “Doctora Cha”

Los nuevos capítulos se estrenarán a través de la plataforma Netflix a la 1 a.m. en México; mientras que en Perú, los episodios estarán disponibles a partir de las 2 a.m.

Aquí te dejamos una lista con el horario de estreno en países de la región:

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 01:00 am.

01:00 am. Colombia, Perú y Ecuador: 02:00 am.

02:00 am. Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 am.

03:00 am. Argentina, Brasil y Chile: 04:00 am.

04:00 am. España: 08:00 am.

¿De qué trata “Doctora Cha”?

Cha Jung Sook está casada con Seo In Ho, quien es el jefe de cirugía de un prestigioso hospital universitario. Su matrimonio parece algo frío y distante, pero lo que no tenía en mente la protagonista es que su esposo guarda un secreto. Por su lado, ella es una sensible, detallista, estricta y amable; desde que tomó sus roles como ama de casa, esposa y madre abandonó su carrera como doctora, pero tomará la decisión de retomar su carrera luego de 20 años de receso, en el curso de médico residente. ¿Qué pasará con la doctora Cha?

