Con todos los récords de audiencia logrados en el mundo del streaming, “El juego del calamar” se alista para ganar una batalla más: la de la crítica. Es por ello, que el elenco estelar de la serie y su creador, el hoy famosísimo Hwang Dong-hyuk, visitaron la ciudad de Los Ángeles para realizar una proyección especial para miembros de la crítica de Hollywood y ser considerados en la temporada de premios que incluye desde los Emmy hasta los Globos de Oro.

Fue durante este evento, titulado “FYC” (”For Your Consideration”), llevado a cabo el martes 9 de noviembre en el NeueHouse de Hollywood, que Dong-hyuk conversó extensamente con los medios sobre el proceso creativo detrás de su famosa ficción y reveló, entre otras cosas, que hubo un final alternativo para la primera temporada.

Alerta de spoilers : no continúes leyendo, si no quieres saber detalles de la trama y desenlace de “El juego del calamar”.

Escenas del capítulo final de "El juego del calamar". (Foto: Netflix)

En el episodio titulado “Un día de suerte”, el noveno de la hasta ahora única entrega de la serie, descubrimos que Seong Gi-hun, el jugador número 456 interpretado por Lee Jung-jae, gana el letal torneo y ve morir a su amigo Choo sang-woo. Tras ello, está tan debilitado emocionalmente que decide no utilizar ni un centavo del millonario premio ganado.

Pero luego de conocer al creador del juego, Seong Gi-hun se repone, cambia el color de su cabello, decide cumplir la promesa de cuidar del hermano de Kang Sae‑byeok (Hoyeon Jung) y compra un vuelo para ver a su hija a quien, una vez más, le promete sorprenderla con un regalo.

Sin embargo, al llegar al Aeropuerto Internacional de Incheon, en la estación de metro, ve que un hombre está siendo captado bajo la misma modalidad que él para “El juego”. Lo confronta y luego sigue su camino, pero cuando está por abordar el vuelo con rumbo a Los Ángeles, decide regresar. “No puedo perdonarlos”, son las últimas palabras que le oímos decir, mientras van apareciendo los respectivos créditos.

El final alternativo

En declaraciones consignadas por “Entertainment Weekly”, Hwang Dong-hyuk explicó que manejaba la idea de dos finales. Uno en el que Gi-hun no abordaba el avión y otro en el que sí lo hacía, continuaba con su vida y cumplía con su mayor anhelo, que era estar con su hija sin las privaciones de sus previos problemas económicos.

Pero, ¿qué lo llevó a quedarse con el otro final?

Detrás de cámaras de "El juego del calamar". (Foto: Netflix)

Además de que ese final abierto permitía una segunda temporada -de la que ya el creativo confirmó está decidido a realizar-, para Dong-hyuk tenía mucho significado que el personaje principal de la historia no piense solo en su propio bienestar, después de todo lo vivido.

“Estaba este final alternativo en el que Gi-hun subía al avión y se iba. Luego, por supuesto, el que mostraba lo contrario. Constantemente nos preguntamos. ¿Es realmente la decisión correcta que Gi-hun decida irse a ver a su familia y perseguir su propia felicidad? ¿Realmente esa es la forma en la que queremos plantear la pregunta que hemos tratado de hacer a lo largo de toda la serie?”, explicó el director.

“Nuestra conclusión fue que no, que no se podía responder esa pregunta si se subía al avión”, continuó Hwang. ¿Qué cuál era esa pregunta que querían plantear a su audiencia? “Queríamos que la gente se pregunte por qué el mundo llegó a hacer un lugar como el que es ahora. Y esa pregunta solo se podía responder si Gi-hun se daba la vuelta y caminaba hacía las cámaras. Así que así terminamos la serie”, dijo el artista.

Sobre la segunda temporada

En el evento para la crítica, en el que se decidió proyectar el que se considera el mejor capítulo de “El juego del calamar” -el número 6, titulado “Gganbu”-, el director y creador también confirmó que habrá una segunda temporada de la serie. Previamente, había dicho que tenía interés primero de hacer otros proyectos que le resultaba interesantes.

“Inicialmente me pregunté si realmente valía la pena hacer una segunda temporada, pero ahora hay tanta gente que me pide hacerla que siento que algo me podría ocurrir si no hago la segunda temporada. Creo que la segunda parte verá la luz, pero no les puedo decir cuando. Solo esperen un poco más”, declaró el creativo, con ayuda de una traductora del coreano al inglés.

