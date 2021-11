Conforme a los criterios de Saber más

A tres días del estreno en Netflix de la segunda parte de la temporada final de “La casa de papel”, parte del elenco junto a directores y productores de la serie española se reunirán en el Palacio Vistalegre de Madrid este 30 de noviembre en “El legado”, un evento masivo presencial y online que se transmitirá en directo para todo el mundo.

¡Es hora de celebrar #LCDP5 a lo grande! Acompáñanos el 30/11 y disfruta en directo cómo el reparto y la Resistencia celebran el legado de la serie. It’s time to celebrate #MoneyHeist! Join us on Nov 30 and watch live as the cast & the Resistance celebrate the legacy of the show”, se lee en uno de los tuits de la cuenta oficial de la serie en Twitter.

Del mismo modo, Netflix España, a través de sus redes sociales invitó al público a interactuar desde una web creada especialmente para la despedida.

“Disfruta en directo cómo el reparto y la Resistencia celebran el legado de la serie”, continúa asegurando. La transmisión en vivo comenzará a las 21:15 horas (Madrid) (15:15 horas Perú) desde la web realizada exclusivamente con motivo del estreno: lacasadepapelnetflix.com. A través de la misma ya se puede interactuar para desbloquear contenido exclusivo.

Estés donde estés, esto es para ti. El 30 de noviembre llega el gran evento en directo de #LCDPFinal en el que despediremos a toda la banda y celebraremos su legado. pic.twitter.com/cX7M6ODA0E — Netflix España (@NetflixES) November 28, 2021

Para acceder a la web mencionada líneas arriba puedes entrar a este LINK.





LA FIESTA PREVIA

Desde las 19:00 horas (Madrid) actores, creadores y fans se reunirán, también desde el Palacio Vistalegre de Madrid para anunciar exclusivas y mostrar contenido nunca antes visto de la serie. Las entradas ya están agotadas, por lo que solamente se podrá seguir en streaming el evento.

El Palacio Vistalegre de Madrid es el segundo recinto cubierto de Madrid, con aforo para 13.500 personas. En sus instalaciones se celebran eventos tanto de carácter nacional como internacional. Entre ellos destacan los conciertos musicales, competiciones deportivas como de Freestyle (conocidas como “Peleas de gallos”), etc.

Puedes leer todos los detalles sobre el evento presencial en este LINK.

Cabe destacar que parte del elenco ya está reunido desde tempranas horas. Alrededor de las 13 horas (Madrid) (07:00 Perú) la cuenta de Instagram de Vancouver Media, productora de la serie se conectó por unos minutos EN VIVO. En este tiempo pudimos ver a gran parte del cuerpo de la serie hablando sobre el esperado final.

Estrenada inicialmente en 2017 en Antena 3, “La casa de papel” se ha convertido en la serie de ficción española más exitosa de los últimos años a nivel internacional, una producción que suma millones de seguidores en todo el mundo.

El reparto del Volumen 2 de la quinta y última temporada está compuesto por Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna y Najwa Nimri, entre otros.





El final de “La casa de papel” se estrena el próximo 3 de diciembre, tres meses después del estreno de la primera parte.

“Todo sería más fácil si, al menos, el Profesor no cometiese el gran error de su vida”, ha apuntado la plataforma sobre este gran final. Como se sabe, Tokio (Úrsula Corberó) murió y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España. En las horas más oscuras, la banda afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él.

