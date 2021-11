Conforme a los criterios de Saber más

La exitosa ficción de Netflix “Madre solo hay dos” regresa con una segunda temporada antes de despedir al 2021. La serie protagonizada por las actrices Ludwika Paleta y Paulina Goto acaba de estrenar el primer avance oficial en el que muestran detalles sobre de qué se tratará la segunda temporada.

La serie creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana regresa con una segunda temporada llena de comedia y drama. Ana (Ludwika Paleta) y Mariana ( Paulina Goto) deciden separarse y criar a las bebés cada una por su parte. Esa decisión no solo afectará a las bebes y los hijos de Ana, que ya se habían encariñado mucho con Mariana, ellas también sentirán que algo les falta en sus vidas. Durante la primera temporada habían creado un fuerte vínculo.

En el tráiler oficial de Netflix, se aprecia cómo Ana intentará llevar su vida en orden, a pesar de sentirse engañada tanto por su esposo como por Mariana. Nuevos personajes integrarán esta segunda temporada, que tal parece llegarán para poner, incluso más, de cabeza la vida de las protagonistas.

“Ana y Mariana deciden separarse, poniendo en riesgo los lazos profundos que existen entre ellas y las bebés. Y aunque se vislumbra una reconciliación, para lograrlo tendrán que superar varios retos, entre ellos nuevos amores y emocionantes oportunidades laborales, que sacudirán profundamente la dinámica familiar de ambas”, indica la sinopsis oficial de la segunda temporada.

Tráiler oficial

Lo que se sabe de la segunda temporada

La segunda ya tiene fecha de estreno oficial. En un inicio se creía que iba a estar en la plataforma de Netflix en noviembre. Sin embargo, el servicio de streaming acaba de confirmar que se estrenará el 24 de diciembre, una fecha perfecta para poder disfrutar de la esta ficción de corrido durante el feriado navideño.

Hace unas semanas, la actriz Ludwika Paleta durante la gala de los Premios Platino contó a Saltar Intro lo feliz que está por el éxito de la primera temporada y además dio algunos detalles sobre la segunda entrega.

“Me encanta que mi trabajo llegué a tantos lugares desde hace tantos años. Yo trabajo desde que era niña y ahora con estas plataformas (de streaming) al mismo tiempo se estrenan las series en 190 países y todo se vuelve exponencial. El mismo proyecto se estrena al mismo tiempo en diferentes lugares, lo que no pasaba con las telenovelas. Yo estaba acostumbrada a ver cómo iba caminando el proyecto, según me llegaban las cartas escritas”, dijo Paleta.

Una comedia sobre bebés cambiadas al nacer que redefine lo que significa una familia. Disfruta ver cómo crece la relación entre Mariana y Ana mientras se enfrentan al constante desafío de ser madres. (Foto: Netflix)

“Ahora todo es muy inmediato con Instagram. Una de las grandes ventajas de las redes sociales es ver la respuesta inmediata de la gente. Hay muchas cosas que no nos sirven de las redes sociales, pero eso me encanta”, afirmó.

Sobre la segunda temporada añadió: “Nos quedamos en suspenso, creo que se van a sorprender con lo que va a pasar en la segunda temporada. La historia tenía que ser así, no podía ser predecible, tenía que pasar algo para dejarlos con ganas de querer ver más”.

