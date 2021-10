Pese a que su estreno en Netflix fue opacado por el furor ocasionado por “El juego del calamar”, “Las cosas por limpiar” (“Maid”, en inglés) no ha pasado desapercibida por los usuarios de la plataforma y se ha convertido, después de la producción surcoreana, en una de las series más vistas del gigante del streaming.

No es difícil sentirse identificados con la historia de la protagonista, aunque la sinopsis tiene un ligero parecido a “Erin Brockovich: una mujer audaz” y “En búsqueda de la felicidad”. Pese a su silencioso éxito, la miniserie de diez capítulos, basada en hechos de la vida real, se ha ido abriendo camino y se ha ganado un espacio en los corazones de millones de espectadores.

"Las cosas por limpiar".

¿De qué se trata “Las cosas por limpiar”?

La trama gira en torno a la vida de Alex, una joven de 25 años que escapa con su pequeña hija Maddy de los abusos de su pareja sentimental, con la que vivía dentro de una caravana.

Alex ya de por sí tiene una vida bastante complicada, pues, además de la mala suerte con su novio, tiene una mamá con problemas psiquiátricos y un padre que se recupera del alcoholismo. El panorama no luce bien para la joven desde el inicio de la serie: está completamente sola.

Margaret Qualley interpreta a Paula, la mamá de la protagonista.

En su intento por salir adelante, pasa por momentos sumamente difíciles, entre ellos resolver el hecho de que no tiene techo ni dinero para alimentar a su pequeña. Y no hay manera de que pueda trabajar porque tampoco tiene quién cuide a Maddy.

(Foto: Netflix)

Pese a todas las adversidades, entre ellas perder la custodia de su hija y ser humillada en su trabajo de empleada doméstica, Alex le dedica tiempo a la escritura, su gran pasión, y decide tomar nota de sus experiencias (buenas y malas) en un diario que lleva siempre con ella.

No continuamos para no cometer más spoilers, pero no te puedes perder la historia y enterarte cómo Alex logra superar todas las adversidades.

¿La serie está basada en una historia de la vida real?

“Las cosas por limpiar” fue creada por Molly Smith Metzler y está inspirada en las memorias de Stephanie Land “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”. Las misma que narra en su obra los detalles de cuando trabajaba como nana y lidiaba con las injusticias que enfrentan quienes necesitan la ayuda del gobierno estadounidense.

La serie fue grabada entre el 28 de septiembre de 2020 y el 9 de abril de 2021, y se estrenó en Netflix el viernes 1 de octubre.

¿Quién es Margaret Qualley, la protagonista?

Además de la historia, la serie se destaca por la actuación de su protagonista Margaret Qualley. Se trata del primer protagónico de la actriz, luego de dejar atrás su pasión por el baile.

En su corta carrera como actriz, Margaret ya cuenta con al Emmy por su interpretación de “Ann Reinking en ‘Fosse/ Verdon”.

Margaret Qualley tiene muchos talentos, además de la actuación en "Maid"

Otro detalle que llama la atención es la relación de madre e hija que existe en la vida real entre Margaret y su mamá, la actriz Andie MacDowell. La misma protagonista recomendó a su progenitora para que sea sumada al elenco.

MacDowell declaró a diversos medios de comunicación que quedó sorprendida al ser considerada para el papel. Agregó que para interpretar a Paula se inspiró en su propia madre, quien fue diagnosticada con esquizofrenia después de haber nacido.





Margaret Qualley junto a su madre disfrutando de un día de campo.

¿Quiénes integran el elenco?

Margaret Qualley

Nick Robinson

Tracy Vilar

Billy Burke

Andie MacDowell

Rylea Whittet







