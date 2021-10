Conforme a los criterios de Saber más

Durante una cena en Madrid, antes de la pandemia, Marcos Santana, presidente de NBCUniversal Telemundo Global Studios y showrunner de “La reina del sur”, le preguntó a Arturo Pérez Reverte, creador de la historia, si estaba dispuesto a hacer una tercera temporada de la serie. Una entrega más arriesgada en la que ‘Teresa Mendoza’ viaje por el sur; pero no por el sur de Europa, sino por el sur de América. El escritor respondió inmediatamente que sí. El segundo paso fue convencer a Kate del Castillo a volver a ponerse en la piel de un personaje que había decidido dejar atrás. “Pensé que sería difícil disuadirla, que tardaría horas, pero me equivoqué”, recuerda el alto ejecutivo de la cadena estadounidense. Casi dos años después de aquellas conversaciones, el rodaje de la serie más costosa de la historia de la televisión hispana inició su marcha en diferentes destinos de Sudamérica. Actualmente se graba en Cusco, Perú.

“La decisión de hacer una tercera temporada, la más ambiciosa de todas, la tomamos antes de que se presente la pandemia. Fue una larga discusión entre Arturo, el creador de la obra, Kate y yo; pues básicamente cuando grabamos la segunda, los tres dijimos: ‘Hasta acá llegó esto’, sin embargo las innumerables solicitudes de los fans de todo el mundo, prácticamente nos empujaron a seguir”, destaca Santana.

Actriz Kate del Castillo y Marcos Santana, presidente de NBCUniversal Telemundo Global Studios. (Foto: Daniela Talavera)

La nueva temporada de esta coproducción de Telemundo y Netflix inició grabaciones el pasado 1 de junio en México, luego pasó a Bolivia, Colombia y ahora se encuentra en Perú. En anteriores temporadas la serie rodó en España, Italia Estados Unidos y Marruecos.

Primera visita

Más de 300 personas entre integrantes del equipo de producción y actores de “La reina del Sur” se encuentran en nuestro país grabando la serie en Cusco. Esta es la primera vez que Kate del Castillo visita el Perú y dice estar “fascinada”.

“Me da vergüenza no haber sabido que habían lugares tan hermosos, mágicos y maravillosos como los países que hemos visitado. Perú es increíble, lleno de cultura y de gente acogedora. Me encanta que se esté poniendo en alto todo México y Latinoamérica, ya era hora”, destaca la actriz mexicana.

“Grabar en Perú es un sueño hecho realidad, rodaremos en el Centro Histórico de Lima -mostraremos esa belleza arquitectónica única que mezcla lo colonial con lo moderno- también en el Estadio Nacional y en Miraflores. En Cusco, hemos grabado escenas de acción y suspenso en un tren en pleno movimiento, seguiremos en Aguas Calientes y culminaremos en Machu Picchu”, añade Santana.

Kate del Castillo como Teresa Mendoza durante el rodaje en Aguas Calientes. (Foto: Limay.pe)

“La reina del sur 3” tiene en la producción a la peruana Ximena Cantuarias y en la dirección a Carlos Bolado, Carlos Villegas y Claudia Pedraza. Tondero ha sido la realizadora elegida para encargarse de la producción y realización de la tercera temporada de la serie en Perú.

Artistas nacionales

En cuanto al elenco de actores peruanos, figuran Mayella Lloclla, Emanuel Soriano, Rodrigo Palacios, Gerardo Zamora y Martín Martinez. Este último se sumó a la ficción recientemente.

Actor peruano Martín Martinez se sumó al elenco de actores de "La reina del sur". (Foto: @martinmartinezactor))

“Quiero destacar que esta temporada trae algo inédito, que es la participación de nuestras poblaciones indígenas, y van a estar presentes desde el capítulo uno hasta el final, con diálogos interpretados en sus propios idiomas, como el aimara, maya y quechua”, explica Santana, antes de resaltar el trabajo de nuestros compatriotas en la serie. “Es un privilegio tenerlos en nuestro set, todos son grandes artistas y van a tener una participación importante, como ha venido pasando en otros países. También habrá cientos de extras, y todos serán reconocidos, pues le voy a pedir a Tondero que nos pase los nombres para ponerlos en los créditos”, señala.

“Qué belleza poder traer a lo mejor de lo mejor de cada país, a actores que tienen años trabajando y mucho talento”, añade la actriz mexicana.

Evoluciona

Kate del Castillo, quien había decidido no volver a interpretar a Teresa Mendoza porque le parecía un éxito “tan increíble que simplemente lo quería dejar así”: en la cima; asegura que su personaje retornará más maduro y con algunos cambios físicos.

Kate del Castillo visita por primera vez el Perú para grabar la tercera entrega de "La reina del sur". (Foto: Daniela Talavera)

“ A diferencia de la segunda temporada, esta requería una cosa más física y mental, me sometí a una dieta estricta , pues la mujer aparece después de mucho tiempo, después de cuatro años de que la separaron de su hija, la única persona a la que ama realmente, y había que mostrar un cambio”, describe Kate y reconoce que por políticas de la empresa, las escenas que representan riesgo para su integridad física, son realizadas por dobles. “No te puedes arriesgar, si me sucede algo se van muchos millones de dólares”, añade.

Destaca, además, la existencia de importantes similitudes entre su personaje y ella, sobre todo en el carácter fuerte. “ No sé si afortunada o desgraciadamente, pero son muchas cosas que tenemos en común, somos fuertes, pero también vulnerables . Ella tiene esa parte linda de ser una madre protectora, y yo no tengo hijos, pero tengo ese lado muy desarrollado: de proteger, acoger y querer defender a la gente. También nos encanta el tequila y nos va súper mal en el amor”, enfatiza.

La ambiciosa propuesta de Telemundo ha pasado de ser una serie de narcotráfico a un drama que tiene como protagonista a una mujer empoderada y desarraigada de sus raíces. “Esa es una de las cosas que más me encantan de esta tercera temporada, ya estábamos hasta acá de ese tema (del narcotráfico), ya era hora que se vuelva un thriller de acción”, manifiesta Kate. “Pero pese a las adversidades, por donde pasa Teresa Mendoza siempre hace el bien, es una especie de Robin Hood, en versión femenina”, añade Marcos Santana.

Inspira

A Kate del Castillo, que ya era una de las mayores estrellas de la televisión en México y estaba construyendo una carrera en Hollywood; hace casi una década, Teresa Mendoza le cambió la vida.

“Me la cambió de mil de formas, y todas de las mejores. Si supieras cuántas cartas me llegan diciéndome que gracias a Teresa dejaron al marido que les golpeaba o a la persona que les hacía daño. Ha sido un personaje que perseguí durante muchos años, yo moría por hacerlo y sé que otras actrices también, porque es hermoso, cautivante y está lleno de defectos. Hasta la salida de Teresa no existían personajes femeninos tan fuertes, honestos y reales como ella. Todo lo que ha vivido no lo ha querido vivir, ha tenido que tomar drásticas decisiones para no morir, pero después se vuelve la mejor. Hay gente que no tiene opción, ella no la tuvo”, remarca la artista mexicana.

Las grabaciones de “La reina del sur 3″ en nuestro país culminarán en la semana del 11 al 17 de octubre. Marcos Santana adelanta que la serie estaría lista a mediados del 2022. Netflix aún no tiene fecha de lanzamiento, pero presume que se concretaría ese mismo año.

Finalmente, evitó soltar montos sobre la millonaria inversión de esta tercera entrega, sin embargo destacó que se trata de la serie más costosa en la historia de la televisión hispana.

