En los más de 31 mil millones de resultados de búsqueda que arroja Google sobre Kate del Castillo (Ciudad de México, 1972), por lo menos las primeras dos páginas están relacionadas a su actual visita en Cusco para grabar escenas de La Reina del Sur, la serie de Telemundo que terminó por catapultar su carrera allá por el 2011 tras el estreno de la primera temporada. Basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte, cuenta la historia de Teresa Mendoza, una mujer que entra al narcotráfico por casualidad y necesidad. La acción, la venganza y el amor son los leitmotivs de la ficción que -en su momento- fue la telenovela más cara jamás producida por Telemundo (10 millones de dólares de presupuesto).

El asesor a la dirección general de TV Azteca, Joshua Mintz, aún recuerda la primera vez que le contó a la actriz sobre aquel personaje que marcó su vida. “Le llamé a Kate por teléfono. Estaba en Los Ángeles y yo en Miami. La conocía de nuestros trabajos anteriores. Y le pregunte, ¿sabes quién es la Reina del Sur?, ¿quién es Teresa Mendoza? Y su respuesta fue ‘yo soy Teresa Mendoza’. Los actores lo saben: cuando un personaje es para uno, es para uno. Ese personaje era para ella”. Y vaya que lo fue. Solo el primer episodio (28 de febrero de 2011) alcanzó un total de 2.40 millones espectadores, convirtiéndose así en el estreno más visto de una ficción en Telemundo. Cada semana, La Reina del Sur tenía en vela a varones y mujeres entre los 18 y 49 años, su principal audiencia. Era inevitable mantenerse ajeno al fenómeno: la gran interpretación de Kate del Castillo no solo cautivó a los televidentes, sino también provocó que, en cierto modo, se sientan reflejados.

Grabar los 63 episodios de la primera entrega fueron un reto. “[Teresa Mendoza] Es un personaje bien escrito con el que sufrí y gocé”, declaró tiempo después su protagonista, cuando aún no había noticias de una segunda temporada. Kate, que a temprana edad hizo sus pininos bajo el reflector (fue presentadora en el programa musical de Televisa Videoéxito; hizo su debut actoral en el 78 con la película The Last Escape; en el 93 interpretó a Leticia en la telenovela Muchachitas), optó en adelante por protagónicos no solo retadores, sino de mujeres fuertes, empoderadas, acorde a como es ella una vez que se apaga la cámara.

La Reina del Sur, sin duda, le abrió puertas más grandes. En 2013 protagonizó la película dramática carcelaria estadounidense K-11, de Jules Stewart. Al año siguiente trabajó con el mítico Idris Elva en No Good Deed (2014). Continuó, cómo no, su colaboración con Telemundo, protagonizando Dueños del Paraíso (2015), telenovela inspirada en el tráfico de drogas en Miami en la década de 1970. Su nombre tomaba más fuerza en la industria norteamericana: apareció en programas de renombre como CSI:Miami y Dallas. Ese año también dio el salto a CW con la galardonada comedia Jane the Virgin, en el que tuvo un papel recurrente como la ex esposa de Rogelio de la Vega. Eso hasta que en enero de 2016 su foto y su nombre dieron la vuelta al mundo por otros motivos: al lado líder del cartel de Sinaloa, El Chapo.

"Tuve una infancia increíble, no me puedo quejar", contó Kate del Castillo en una entrevista. Estudió publicidad, pero optó por seguir la estirpe artística de la familia (su padre Eric es un renombrado actor). Desde su aparición en Muchachitas, en 1991, no se ha alejado de la pantalla chica. Se mudó a Los Ángeles para probar mejor suerte y desde el 2015 tiene nacional estadounidense. (Foto: Telemundo)

A Kate del Castillo, que ya era una de las mayores estrellas de la televisión en México y estaba construyendo una carrera en Hollywood, le costó recuperarse. Proyectos como Ingobernable, la serie de Netflix en la que interpreta a la ficticia Primera Dama de México, Emilia Urquiza quedaron en pausa (se estrenó finalmente en 2017 y la segunda temporada al año siguiente). “Estoy regresando. Sí, se vio afectada mi carrera, como mi vida personal, como todo lo que Kate del Castillo pueda significar. Todo se vio afectado. Estoy recuperando los pedacitos que quedaron de mí”, le dijo a El País en 2017 cuando anunció Sangre Celestial, una radionovela en podcast bilingüe. “Con el tiempo se sabrá cuánto hay de cada cosa. Espero que con el tiempo será parte de mi vida, pero eso no define 30 años de carrera que tengo”. Ha pasado tiempo de aquel episodio. No tiene problemas en hablar del tema, pero prefiere enfocarse en sus nuevos proyectos.

“Quiero volver a sentir miedo. Y eso es lo que ella [Teresa Mendoza] quiere hasta que decide tener una hija y pasan esos ocho años. Aquí el amor de su vida es su hija y no va a dejar que se le vaya el ser más querido en su vida”. Así arranca el spot publicitario de la segunda temporada de La Reina del Sur. En esta entrega se sumó Netflix y cocinaron un proyecto más que ambicioso: ha sido filmada en ocho países (Rusia, Bucarest, la Massa Marítima italiana y Málaga, entre otros) junto a un renombrado elenco internacional. El éxito ha sido tal, que han anunciado una tercera temporada de la serie más exitosa y, también, la más cara. “A mi jefe, Marcos Santana (presidente de Telemundo Global Studios), que también es productor ejecutivo, le gusta muchísimo Lima y no quiere dejar de mostrarla. La idea es básicamente mostrar las maravillas que tiene Latinoamérica, esta temporada es La reina del Sur, literalmente”, adelantó a este diario Ximena Cantuarias, productora ejecutiva peruana de Telemundo. A estar atentos. //

