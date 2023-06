Netflix rescató a “Manifiesto” (“Manifest” en su idioma original) de la cancelación en NBC y ahora la ha convertido en todo un éxito. La serie que sigue la misteriosa desaparición del vuelo 828 de Montego Airlines llega a su final con la cuarta temporada que se estrena este viernes 2 de junio en la plataforma de streaming. Protagonizada por Melissa Roxburgh y Joshua Dallas, el programa de televisión deberá resolver –en estos nuevos episodios- varias interrogantes que aún no tienen respuesta.

La serie fue creada por Jeff Rake para NBC se estrenó en el año 2018 con 16 episodios; aunque, pese al éxito, decidieron cancelarla en la tercera temporada. Netflix intervino para ´revivirla´ y entregarle una cuarta al público. En ese sentido, y para refrescar un poco la memoria, en Saltar Intro hemos hecho un resumen de cada una de las temporadas de “Manifiesto” y así puedas disfrutar la segunda parte de la cuarta entrega sin problemas.

Primera temporada

En el primer capítulo de “Manifiesto”, conocemos a la familia Stone, quienes, después de unas placenteras vacaciones en Jamaica, están en el aeropuerto para regresar a sus respectivas vidas en Nueva York (Estados Unidos). Sin embargo, reciben la noticia de que el vuelo ha sido sobrevendido, así que aquellos que quieran subirse al siguiente vuelo, podrían recibir 400 dólares.

El primer “error” de los protagonistas ocurre en ese momento. Ben (Joshua Dallas) convence a su esposa Grace (Athena Karkanis) de que se quedará por el dinero, ya que lo necesitan para cubrir el tratamiento del cáncer que padece su pequeño hijo Cal (Jack Messina); este último decide quedarse con su padre para esperar el siguiente vuelo a casa. A ellos se une Michaela (Melissa Roxburgh), quien quiere retrasar su llegada porque no sabe si aceptar o no la propuesta de matrimonio de su pareja Jared Vásquez (J.R. Ramirez). En tanto, Grace y su hija Olive (Luna Blaise) sí toman el vuelo que les correspondía, junto a los abuelos.

Cuando ya se encuentran en el avión, Ben, Michaela y Cal, junto al resto de pasajeros del vuelo 828 de Montego Air sufren una fuerte turbulencia, pero el piloto comunica que todo está en orden y que pronto aterrizarán en Nueva York. Aunque, después de comunicarse con la torre de control, estos le dicen que aterrice de emergencia en una pista cercana.

Una vez en tierra, múltiples carros de la policía llegan hasta el lugar. “El problema, damas y caballeros, es que su avión partió de Jamaica el 7 de abril del 2013 y hoy es 4 de noviembre de 2018. Todos desaparecieron y los creímos muertos por cinco años y medio”, les aseguró Robert Vance (Daryl Edwards), uno de los personajes clave para descubrir la verdad de la historia.

Mientras todos intentan regresar a la vida que dejaron hace cinco años, los pasajeros del 828 empiezan a notar que tienen una especie de “poder”. Los “llamados” que le muestran algunas misiones que deben cumplir para “salvar a la humanidad” y, de alguna manera, superar la fecha de muerte que tienen asignado.

Al final de esta primera entrega, el pequeño Cal es el que más sufre las consecuencias de haber estado en ese vuelo y tiene la visión de que su papá, su tía y él van a morir.

Segunda temporada

De regreso con la trama que intrigó a millones de espectadores, la familia Stone sigue sumergida en la misión de hallar respuestas sobre lo que realmente sucedió a los pasajeros del vuelo 828. Con el apoyo de Vance, parecen avanzar en la indagación, pero la verdad es que solo dan vueltas alrededor de teorías que no pueden comprobar. Ben, por su parte, se ha obsesionado mucho con el tema y trata de descifrar qué significan realmente los llamados que reciben.

En esta entrega de “Manifiesto”, además, se confirmó que el “dragón plateado” que Al-Zuras vio sobrevolando su barco durante la tormenta era el Vuelo 828. Aunque era el mismo lugar, no fue en la misma fecha y resultaba increíble que se vuela un vehículo volador en el siglo XVI.

Cuando todo parece ser normal en sus vidas, Cal es secuestrado. Gracias a los “llamados”, Ben, su hermana Michaela y la pareja de ella, Zeke Landon (Matt Long) -que se ha visto involucrado en el caso después de “volver a la vida” gracias a Mich tras estar años congelado en una cueva- logran encontrar al pequeño. Tras enfrentarse a tres criminales peligrosos en un lago helado, los tres logran salvar a Cal, aunque Zeke se “sacrificó” por el pequeño al caer al agua. Cuando parece que ha muerto, una extraña luz ilumina su cuerpo y se recompone: de esta manera, demuestra que la fecha de muerte sí puede ser vencida. Cuando el equipo de Jared intenta ubicar los cuerpos de los tres delincuentes, pero no encuentran ningún rastro.

Por su parte, Saanvi Bahl (Parveen Kaur) una doctora y pasajera del 828 que es amiga de los Stone, busca a Vance y este le advierte que no se enfrente a Kathryn Fitz, o más conocida como la Mayor (Elizabeth Marvel) porque puede ser peligrosa por la cantidad de información que tiene respecto al vuelo de Montego Air que desapareció. Pero, la joven no hace caso y se encuentra con la mujer. Durante la pelea, le inyecta una especie de poción que, sin el antídoto correcto, ocasiona la muerte. Y, al final, eso es lo que sucede.

Lo realmente interesante llega al final del capítulo, cuando un barco cerca a Cuba recupera una aleta de la cola del avión que salió en 2013 de Jamaica. Eso significaría que el avión realmente terminó en el océano; por ende, las personas que llegaron a Nueva York no serían las mismas. Esa es la intriga que nos deja la segunda temporada.

Tercera temporada

La nueva entrega de “Manifiesto”, estrenada en el 2021, inicia con Ben en su viaje a Cuba en búsqueda de la aleta de la cola que supuestamente había perdido el avión del vuelo 828, pero se dan con la sorpresa de que un grupo de pescadores la tiene guardada. Al tocarla, este tiene una visión con su hermana, su hijo y una mujer a la que no reconoce. Posteriormente, conoceremos que la chica a la que buscan es a Angelina Meyer (Holly Taylor). Durante su luna de miel, Michaela y Zeke deciden seguir un llamado y rescatar a Angelina de la casa de los padres de esta en Costa Rica. Al regresar a Estados Unidos, la situación no es la mejor porque los llamados siguen atormentado a los pasajeros del 828. Además, los delincuentes que secuestraron a Cal, han vuelto a la vida.

Mientras intentan seguir con sus vidas, Zeke descubre que tiene la habilidad de leer las mentes, mientras que Ben y Vance intentan averiguar la verdad detrás de la aleta del avión que apareció en el mar, pese a que estaba en un laboratorio del Estado. En tanto, Olive se enfrasca en descifrar el significado de que los tres criminales que secuestraron a su hermano hayan vuelto a la vida y, después de que ver que uno de ellos muere, se dan cuenta que los “llamados” deben ser cumplidos por todos, o si no, todos mueren en su fecha designada.

Durante su investigación, Saanvi Bahl descubre que todos los pasajeros del 828 tienen fragmentos de un zafiro en sus cuerpos. Al acceder a material clasificado, se da cuenta que ese mismo mineral estaba presente en un fragmento del Arca de Noé que mantenía el Vaticano. Por ende, la conclusión es que al vuelo 828 de Montego Air le sucedió lo mismo que a la Arca de Noé al mismo tiempo, pero en espacios temporales diferentes. Por su parte, Angelina intenta recuperarse de perder a un amigo –que era uno de los delincuentes que secuestraron a Cal- y empieza a envidiar la vida que tiene Olive. En consecuencia, cree que la pequeña Eden, la bebé de Ben y Grace, es su ángel de la guarda.

Para culminar esta temporada, Ben tiene una ´visión´ que le pide devolver la cola del avión al mar para detener la situación crítica que atraviesa su hijo. Pero, al no ver aprobación de las autoridades, el propio Cal opta por llegar hasta Eureka (local donde investigaban el caso) para tocar el ala del avión y desaparecer. Aunque, al final, sí aprueban lanzarla al mar, aunque Cal no regresa. Y, como si no fuera suficiente, Angelina llega hasta la casa de los Stones y secuestra a Eden, para lo cual termina matando a Grace. De esta manera se cierra esta parte de la historia de “Manifiesto”.

Cuarta temporada, parte 1

La última entrega de “Manifiesto” inicia con Ben buscando a su hija Eden que ha sido secuestrada por Angelina; asimismo, se ve un flashback de aquella noche y el sufrimiento de la familia Stone ante la pérdida de Grace. Cal se siente culpable por el error que cometió al decirle a Angelina dónde estaba la llave de repuesto para entrar a casa.

En tanto, Zeke continúa usando su poder de leer mentes y, literalmente, ponerse en los pies de la otra persona para ayudarlos, aunque sufre un gran deterioro de su salud. Mientras intenta seguir todos los llamados, Ben continúa con la búsqueda de su hija perdida y Cal encuentra la caja negra del avión de Montego Air.

Por su parte, Angelina debe huir con Eden porque la persona que la estaba albergando se da cuenta de la mentira que había formado alrededor y Ben se acerca al paradero de la menor. Uniendo esfuerzos con las autoridades y Jared, Ben descubre dónde está gracias a otro pasajero del 828 Eagan Tehrani (Ali Lopez-Soahili), quien confiesa que Adrian (Jared Grimes) -también un pasajero- tenía refugiada a Angelina. Después de una inesperada explosión, liberan a la niña.

Pese a que Cal apoyó en la búsqueda de su hermana menor, este sigue sintiéndose culpable por la muerte de su madre y huye de casa. Aunque, no llega muy lejos porque se desmalla y Zeke lo lleva al médico donde le comunican que su cáncer ha vuelto y no hay cura. Así que, para celebrar la vida, festejan el aniversario de bodas de Michaela y Zeke pero, en medio del evento, reciben un “llamado” que les confirma que la fecha de muerte no es solo para los pasajeros del vuelo 828, sino para toda la población.

Para el final de esta primera parte de la cuarta temporada, tenemos que Ben y Michaela se enfrentan a Angelina en una iglesia por el zafiro Omega que tiene una especie de poder. Pero, en medio de la gresca, la piedra se destruye y Angelina cae inconsciente, pero no muere y encuentra un pequeño trozo del zafiro que puede salvar a la humanidad. En tanto, Zeke descubre que tiene el poder suficiente para “trasladarse” el cáncer de Cal a sí mismo y morir por él, así que decide hacerlo y Michela llora su muerte. Las tragedias azotan a la familia Stone. Aunque, aún quedan más preguntas por responder.

