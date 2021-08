Conforme a los criterios de Saber más

Es el papel de conquistador y amante lo que encasilla hasta cierto punto a Maxi Iglesias en las producciones que realiza, tal como lo vemos en “Valeria”, la serie de Netflix que ya cuenta con una segunda temporada. El actor español ha destacado entre el resto en papeles de reparto por su talento en las tramas de romance, como “La cocinera de Castamar” y “La embajada”. ¿En qué otras plataformas de streaming podemos disfrutar de su performance?

Valeria ( Netflix )

(Foto: Netflix)

Aunque muchos escriban que es la ‘Sex and the City europea’, no se le parece en nada, puesto que “Valeria” encarna la visión española de autodescubrimiento de la escritora Elisabet Benavent de su saga “En los zapatos de Valeria”, parecida pero culturalmente distinta al ambiente neoyorkino y la moda más costosa.

En “Valeria”, vemos a Maxi Iglesias en su casilla más común, la de seductor. Como amante de Valeria, una escritora que está empezando en el mundo de la literatura erótica, Víctor es muy importante, pues le ayuda a sacar adelante su lado independiente y libre.

Los personajes han mutado totalmente para la película, según comentó la productora ejecutiva y guionista María López Castaño a El Confidencial, las cuatro amigas que pasan por varios conflictos amorosos de madurez emocional en Madrid son personajes recreados a partir de la obra para ajustarse a los estándares del público de Netflix, que quiere caracterizaciones más inclusivas y frescas. “Mi objetivo con esta serie era abarcar mucho más allá de las novelas, porque el público al que va dirigido en Netflix es infinitamente mayor al que conoce las novelas. De ahí surge un poco la idea de diferenciarnos respecto a los libros”, dijo López Castaño.

La cocinera de Castamar ( Netflix )

(Foto: Atresplayer Premium)

Basada en la obra homónima del escritor madrileño Fernando J. Múñez. Es una serie romántica de doce capítulos ambientada en el año 1720 en Madrid, España, donde tiene lugar el conflicto de una cocinera que sufre de pánico a las personas y un trauma tras la muerte de su padre por supuesta traición.

En la serie, Maxi Iglesias es Francisco, el conde de Armiño, picaflor y astuto, que atrae las miradas de la multitud atenta a su andar. Es el familiar político del protagonista, Diego (Roberto Enríquez), un duque que queda enamorado de Clara (Michelle Jenner), la cocinera. Un amor de castas marcadas por la sociedad que provocaría un escándalo.

“Francisco es un tipo muy sencillo en lo que quiere y busca, que es disfrutar del género contrario. Pero cuando conoce a Sol Montijos (Marina Gathell), a partir de allí, ella cambia su manera de pensar”, dijo a Atresplayer Maxi Iglesias, quien trabajó en la complejidad de un personaje español del Siglo XVII.

A pesar de todo (original de Netflix )

(Foto: Netflix)

Esta vez, la historia gira sobre un romance con un hombre atractivo, como sí vemos en “Valeria”, sino descubrir el amor olvidado de la familia. Son cuatro hermanas que están unidas por la herencia de su madre y un secreto de años: ellas pensaban que tenía el mismo padre biológico, pero son hijas de diferentes hombres. Ahora cada una debe encontrar a su padre con las pistas de un video que deja su madre antes de morir. Es una de esas películas cliché y ciertos toques de comedia, donde disfrutas más del talento de las actrices, pero no tanto de la trama.

En “A pesar de todo”, Maxi Iglesias es Alejandro, el exenamorado de una de las hermanas, Sara (Blanca Suárez), un personaje que tiene el conflicto de encontrar una figura paterna y tiene como tema base el amor de la pareja. Para la productora de la cinta Teresa Fernández Valdés, el papel de los hombres en la trama es de aliados, mas no el centro de la atención a decirlo por uno que otro gran beso trillado que vemos entre escenas. “Cuando lees el guion, te das cuenta de que la participación de los hombres es casi una colaboración o una excusa. Y hemos conseguido un reparto tremendo de actores, y de ‘padres’ con tantísima carrera y que se hayan divertido dándoles el legado a las chicas en la película”, apuntó Fernández en un conferencia del Festival de Málaga.

Física o química ( Atresplayer )

(Foto: Atresplayer Premium)

Fue hecha en los años más jóvenes de las estrellas del streaming que conocemos, como Ursula Corberó y Maxi Iglesias, que protagonizaron la telenovela transmitida por Antena 3 “Física o química”, una historia de casi 79 episodios por las siete temporadas sobre un grupo de amigos de colegio luchando por salir adelante, a pesar de las tentaciones y la rebeldía común de la edad.

Problemas con el alcohol y las drogas, los embarazos tempranos, la discriminación son los que marcarán los días de personajes como el de Maxi Iglesias, César Cabano de Vera, un adolescente que lidia con la separación de sus padres y tiene un perspectiva inmadura de la vida que poco a poco se va transformando.

“Física o química” tiene también su versión de reencuentro en Atresplayer, en la que participa Maxi Iglesias junto al elenco de actores y actrices españoles, como ‘Yoli’ (Andrea Duro) y ‘Fer’ (Javier Calvo), quienes dan continuación a la historia de los colegiales años más tarde.

La embajada ( Atreplayer )

(Foto: Atresplayer Premium)

Úrsula Corberó y Maxi iglesias se encuentran nuevamente en el reparto de una producción española de Antena 3, como amantes. Parece un poco confusa la trama al inicio, pero es un simple thriller español donde una familia está anclada a la malversación del dinero ejercido por la cabeza de familia, el embajador de España en Bangkok, Luis Salina (Abel Folk).

Su esposa, Claudia (Belén Rueda) tendrá que cargar con el supuesto adulterio del embajador, sus crímenes y los cargos en contra de su hija por tráfico de drogas, pero todo se va ensamblando conforme la mujer comience a hilar los hechos en el juicio donde debe testificar.

EL DATO

Amazon Prime Video Latinoamérica aún no ha agregado la serie de Mediaset, “Desaparecidos”, a la plataforma de la región, donde Maxi Iglesias es un agente de policía que están encargado de buscar a un grupo de personas desaparecidas y forma parte de una brigada especial. Un thriller policiaco que esperamos ver próximamente.

