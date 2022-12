“Merlina” (“Wednesday”) se convirtió esta semana en la producción en inglés más vista en una sola semana de la historia de Netflix acumulando 341,2 millones de horas de visualización, superando así a la cuarta temporada de “Stranger Things”, que contaba con 335.

Según los datos internos de la plataforma de “streaming”, esta serie de misterio sobrenatural basada en la macabra hija de la Familia Addams, y protagonizada por Jenna Ortega, se erigió en su título televisivo en inglés más reproducido si solo se tienen en cuenta los registros por semana.

Por su parte, “Squid Game” tiene el récord histórico de Netflix con 571,76 millones de horas vistas en la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021. Asimismo, el fenómeno coreano también estuvo otras dos semanas por encima de los 400 millones de horas.

Bajo la dirección de Tim Burton, “Wednesday” (conocida como “Miércoles” en español) mejoró la marca de otras series limitadas de éxito en 2022 como “Dahmer”, de Ryan Murphy, que en su mejor momento consiguió 300 millones de horas de visualización semanal.

La serie, que consta de 6,8 horas repartidas en 8 capítulos, fue vista por más de 50 millones de hogares en su primera semana y alcanzó el número 1 en 83 países. El récord de “Wednesday” llega en su semana de estreno mientras que “Stranger Things 4″ y “Dahmer” lo hicieron en su segunda semana y ya asentadas en la clasificación y recomendaciones de Netflix.

Detrás de “Merlina”

“No sé qué tiene mi cara”, dijo Jenna Ortega en el pasado Tudum organizado por Netflix. “Pero la gente siempre quiere echarle sangre”. Puede que esta no sea una cualidad que sea útil para todos, pero lo es para Ortega, quien es la última encarnación de uno de los góticos más queridos de todos los tiempos: Wednesday Addams.

El día que Ortega conoció al director nominado al Oscar Tim Burton, Miles Millar y Alfred Gough, el trío creativo que la elegiría a Merlina, había estado gritando maldita muerte durante 12 horas. Hizo Zoom con el equipo transcontinental de Nueva Zelanda, donde estaba filmando el sangriento juego de terror “X” de Ti West, con glicerina y sangre roja falsa todavía en su cabello, y una herida protésica prominente en su frente.

Por lo general, Ortega trata de no aprender demasiado sobre las personas para las que está audicionando, para evitar quedarse atascado en su cabeza. Pero eso no es posible cuando una de esas personas ha dirigido todo, desde “Beetlejuice” hasta “Corpse Bride”. En el caso de Burton, se desempeñaría como productor ejecutivo y director de “Merlina”. Afortunadamente, Ortega no había dormido en 24 horas y se sentía lo suficientemente loco como para simplemente “improvisarlo”.

Tim Burton y Jenna Ortega, durante el rodaje de "Merlina".

“Creo que hizo reír a Tim”, dijo Ortega de 20 años, quien realizó solo dos escenas para su audición. En uno, Merlina arroja explosivos a un lago durante una morbosa sesión de unión entre hermanos con su hermano pequeño Pugsley (Isaac Ordonez); en el otro, su personaje ensarta verbalmente a la Cosa mano/compañera incorpórea, uno de sus pasatiempos favoritos. La llamada fue rápida, a pesar de su importancia. No mucho después, Ortega haría las maletas y se mudaría a Rumania durante más de seis meses para filmar “Merlina”.

Jenna Ortega en una escena de "Merlina".

Ortega dijo que “siempre” ha sido comparada con Merlina, a quien conoció por primera vez a los 8 o 9 años a través de las películas de “La familia Addams” de los años 90. Ortega atribuye las comparaciones a su sarcasmo natural y su humor “muy seco”. “La gente nunca sabe si hablo en serio o no”, dice. “Mi sentido del humor es un poco incómodo a veces, y tal vez un poco demasiado oscuro”.

Ortega dice sentirse feliz de que “Merlina” esté ayudando a dar “una representación precisa de cómo se ve el mundo real”, o al menos algo tan parecido al “mundo real” como puede ser un drama de fantasía lleno de magia y monstruos.

“Dar a los jóvenes latinos a alguien con quien relacionarse en la pantalla y darles ese impulso de autoestima, o relacionarse y comodidad en los personajes, es tan especial y maravilloso”, dijo Ortega.

