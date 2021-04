Conforme a los criterios de Saber más

Durante la pandemia, pareciera que las personas delante de la pantalla se convirtieron en personajes de un thriller. Algunos pudieron soportar la cuarentena, la “anormalidad”, y otros vieron difícil lidiar con el estrés y la ansiedad. Netflix pensó en esto al presentar historias tan crudas, que tocan temas sobre el suicidio, las autolesiones o el abuso, y creó una página web donde cualquier espectador tiene la posibilidad de, simplemente, hablar sobre cualquier problema: wannatalkaboutit.com.

La serie “Ginny y Georgia” es la prueba de ello. Esta historia de una madre fugitiva con dos hijos menores de edad se ha mantenido como tendencia en Netflix durante las últimas semanas y el gigante del streaming, reconociendo el alcance que pudieran tener las escenas de autolesiones del personaje de Ginny, sugirió colocar en los créditos iniciales y finales el acceso a la página web.

“El cine y la TV pueden tener un impacto profundo en las personas y generar conversaciones difíciles sobre temas como la salud mental, la orientación sexual o la violencia sexual. Por eso, los creadores de contenido y Netflix solemos trabajar con especialistas independientes para asegurarnos de que nuestras historias sean auténticas y ofrecerles a nuestros miembros el apoyo que necesiten”, suscribe Netflix en su página oficial.

EL IMPACTO DE LAS HISTORIAS

Desde la década de los 90, explica el historiador Juan Luis Orrego, el cine empieza a convertirse en una tribuna política, donde las películas tratan problemas generacionales, como los niveles de discriminación racial y a la mujer, tal cual lo vemos en la serie “Ginny y Georgia”, que mantiene el formato cinematográfico.

Así luce la página Wanna Talk About It, que proporciona apoyo siguiendo las temáticas de cada serie. En "Ginny y Georgia", se brinda información de ayuda sobre autolesiones y suicidio, al igual que en la pestaña de "The Crown". (Foto: Captura/Netflix)

“El cine revolucionó la cultura en el mundo. Tiene el poder de trasladar a otra realidad que siempre quisiste conocer... Durante el cine mudo, la gente pudo ver cómo eran las ciudades europeas, cómo se vestían, caminaban y comportaban los demás. Sirvió como espejo. Después con el tiempo, aparece el cine sonoro y las historias se fueron complejizando. El cine ya no solo te llevaba a otra realidad, sino que empezó a tratar temas complejos del ser humano. Se volvió una ventana para analizar la sociedad en todas sus complejidades. Primero empezó con lo sentimental, el amor, después la aventura, la violencia”, reflexiona Orrego.

Y tiene mucho sentido con lo que vemos en la realidad hoy. Pues las plataformas Netflix, HBO, Amazon, entre otras, son canales para mostrar las complejidades de la vida que se albergan en el cine y las series. Pero también son lugares que abren las puertas de otros espacios suficientemente hondos para hospedar las dudas y socorros de quienes quieran saber más.

HERIDAS QUE SANAR

Netflix aclara tácitamente que, no importa el problema que sea, puedes hablar de ello. Si no tienes suficiente información, en Wanna Talk About It, las estrellas de las series favoritas, como Justice Smith y Ellen Faning (“Violet y Finch”), se suman a los especialistas en salud mental y enseñan en artículos y videos cómo reconocer problemas de depresión y ansiedad.

El miedo y el dolor no deben ser invisibles para nadie y por eso la página tiene 26 idiomas disponibles y trabaja con 150 organizaciones de 45 países. Todas son líneas de ayuda, entre las que están el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPE) de nuestro país, CAS de Argentina, Fundación Todo Mejora de Chile y ANAR Perú.

El drama "13 Reasons Why" se basa en la novela del escritor estadounidense de literatura juvenil, Jay Asher, y fue publicada con el mismo nombre em 2007. (Foto: Netflix)

La fundación ANAR, con sede matriz en España, aparece en los créditos de “13 Reasons Why”. Los menores de 18 años que se sienten en situaciones de riesgo y deseen comunicarse a su línea de ayuda son orientados por algunos de los 6 especialistas que diariamente contestan llamadas gratuitas, confidenciales y anónimas, entre las 8 a.m. y 10 p.m. (hora Perú).

“Creo las series de ficción son importantes, pero sin que generen angustia. Creo que tenemos que enseñarle a la gente a buscar un espacio de felicidad, de saber a dónde vas, de estar seguro. Enseñar a los niños que es una opción y darle las condiciones para que se dé un espacio de tranquilidad. Por más que haya situaciones muy extremas, al buscar un espacio de paz, siempre llegan las soluciones... Si eres un niño o adolescente que pasa por un problema difícil, llámanos porque vas a encontrar el camino para poder salir de ese momento que te tiene angustiado. Vamos a escucharte y vamos a ser tu voz”, menciona la presidenta de ANAR Perú, María Rosa Álvarez Calderón.

Si algo enseña la primera temporada de la serie de Ginny y Georgia, es que la protagonista no encuentra un espacio seguro y no le queda otra opción que huir por miedo y sin mayores explicaciones. Pero esos espacios sí existen y pueden ser la única salida hacia el bienestar mental.

