“El juego de calamar” ya es un fenómeno mundial. La serie surcoreana, que muestra cómo 456 se juegan la vida por 456 millones de wones, se ha consolidado como la más vista de Netflix desde su estreno el pasado 17 de setiembre. El furor ha traspasado las fronteras del streaming y ha llegado hasta las redes sociales, en las que millones de usuarios comparten memes y divertidas parodias de la popular ficción.

En una mesa redonda organizada por Netflix, y en la que estuvo presente Saltar Intro de El Comercio, Hwang Dong-hyuk, el director de “El juego del calamar”, manifestó que vive una “montaña rusa” de emociones por el inesperado éxito de su serie y deslizó la posibilidad de una segunda temporada de esta, pero que aún no ha sostenido ningún diálogo al respecto con el gigante del streaming.

En la charla, el director contó que escribió su historia entre 2008 y 2009 y que esta fue rechazada por diversas productoras, que calificaban al guion de “demasiado oscuro, raro y poco realista”.

“Por ello, en ese entonces no pude recibir ninguna inversión, pero después de diez años leí el guion nuevamente y me di cuenta que se estaba volviendo mucho más realista de lo que era antes. Eso es algo muy triste de decir, pero la situación económica en general y el mundo no han mejorado mucho y la brecha entre el rico y el pobre se ha vuelto más grande y el número las personas que sufren ha crecido muchísimo más, sumado a ello ocurre lo de la pandemia, que hizo que la situación sea mucho más grave, especialmente para los países pobres”.

“En ese sentido, la historia dejó de ser surreal y extraña, y se ha vuelto mucho más realista. Cuando mostré este guion a Netflix, la persona que lo leyó dijo: ‘Guau, está es una historia similar a la realidad”.

Hwang Dong-hyuk, el director de “El juego del calamar”. (Foto: Netflix)

El director también dijo que en Netflix encontró al aliado ideal para realizar la ficción, debido a que tuvo mucha libertad en cuanto a la duración de los capítulos y con las escenas explícitas de violencia. El auge de la plataforma de streaming fue la oportunidad perfecta para él.

“Yo hice la serie con esperanzas de que le encante a los espectadores y realmente me siento muy feliz por el éxito que la serie está teniendo; sin embargo, nunca lo anticipé […] realmente me gustaría agradecer a todos los espectadores alrededor del mundo a quienes les encanta la serie”.

“Made in Corea”

Desde que llegaron a las pantallas producciones como “Escalera al cielo” y éxitos musicales como el “Gangma Style”, de PSY, las manifestaciones culturales surcoreanas dejaron de pasar desapercibidas, primero con los k-dramas y luego con grupos de k-pop, como BTS y BlackPink.

Sin embargo, el histórico triunfo de “Parásitos” en los Óscar consiguió que el mundo se tomara más en serio las producciones realizadas en el país asiático.

“Parásitos”.La trama tiene lugar en Seúl, y nos permite apreciar cómo una familia de clase baja ingresa a un hogar de clase alta de Corea del Sur.

“Tenemos las canciones, las series y películas, todo este contenido cultural de Corea siendo expuesto a las personas de manera global y ahora nosotros estamos alcanzando popularidad, al menos por el momento. Espero que una vez que lleguemos a la cima, que la caída no sea tan rápida, espero que se mantenga a ese nivel por mucho tiempo”

“Somos una sociedad competitiva y muy sensibles a las diferentes tendencias. Tenemos el deseo de ser líderes en ellas, este tipo de energía es la fuerza que hace que tengamos este éxito”.

PSY haciendo el popular baile del caballo. (Foto: Getty Images)

¿Mira el director de “El juego del calamar” producciones latinoamericanas? “No he visto tantas, pero hay muchos directores y productores que están trabando en Hollywood como Alfonso Cuarón. Su película Roma fue tan hermosa, que todavía estoy impresionado. También me encanta “El secreto de sus ojos”, que ganó el Óscar a mejor película en idioma extranjero”, aseguró Hwang Dong-hyuk.

¿Cuál es el mensaje real de “El juego del calamar”?

Quienes ya han visto la serie saben que la trama gira en torno a 456 personas, que se encuentran en una complicada situación económica y tienen deudas impagables. Ellos son invitados a participar de una competencia mortal. La producción ha sido bien recibida por millones de personas, pero también tiene sus detractores, quienes la han calificado de cruel y han señalado que no han pasado del primer capítulo.

En la mesa redonda, Dong-hyuk explica que su serie aborda las grandes brechas sociales que aún existen en el mundo y que aborda diversas problemáticas.

“Soy director viviendo en Corea entonces yo también he experimentado en carne propia todas las consecuencias de lo que significa de pagar todas las cuentas. No solamente me fijé en específico en la situación de mi país cuando estaba creando la serie, sino también en las desigualdades que hay en el mundo. Además, abordé la temática de los refugiados en el mundo”.

"El juego del calamar", ficción creada por Hwang Dong-hyuk. (Netflix)

¿De qué trataría la segunda temporada?

Alerta de Spoilers

Dong-hyuk señaló que no ha tenido conversación alguna con Netflix sobre la segunda temporada de “El juego del calamar” y que aún tiene conceptos muy grandes en su mente de lo que sería esta nueva entrega. El director está concentrado, de momento, en dirigir una largometraje. Aunque, según dijo, no tendría ningún inconveniente de llevar ambas realizaciones en paralelo de ser necesario.

De realizarse una nueva entrega de “El juego del calamar”, refirió que esta volvería a girar en torno Gi-hun y todo lo que hará por desenmascarar a las personas que están detrás de este juego mortal. El guion también se centraría en descubrir qué pasó con el agente Jun-ho.

"El juego del calamar" se ha convertido en una de las series más vistas a pocos días de su estreno en streaming. (Foto: Netflix)

“Al final de la primera temporada Gi-hun regresa sin subirse al avión. Él va a tratar de encontrar a la persona que no llegó a abordar al avión, buscar a la persona que lo introdujo al juego, pero también encontrar a las otras personas del juego como el reclutador. También está el policía (Jun-ho) que cayó por un acantilado y no se sabe si sobrevivió o no. Él es el hermano de líder y en la sees que sobrevivió o no”, agregó el creador de la popular ficción.

Escena final de "El juego del calamar". (Foto: Netflix)

“No apta para menores de 16 años”

Netflix ha clasificado a “El juego del calamar” como apta para los mayores de 16 años; sin embargo, la serie ha traspasado las fronteras del streaming y ha llegado a las redes sociales, en las que usuarios suben resúmenes de las mejores escenas y también comparten parodias. Ha sido casi inevitable que los menores de edad no hayan visto alguna imagen de la ficción a través de alguno de estos medios.

Sobre esto, el director hizo hincapié en que la serie no es apta para los menores de 16 años. “Yo no estoy en ninguna red social como YouTube y Tik Tok y nunca me imaginé que mi serie sería vista por niños a través de otro tipo de medio. Si he escuchado que en Corea y otras partes del mundo hay menores que la están viendo. Esta serie no es apta para ellos. La finalidad de la serie es proveer un pensamiento crítico a los adultos. Estoy perplejo de que los niños la estén viendo. Si ya la vieron, espero que los padres y los maestros sean sabios y los puedan guiar bien porque los menores no tienen la habilidad de interpretar el contenido como los adultos”, concluyó Dong-hyuk.

